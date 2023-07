Barrelbrigade 2023 - Marco stelt voor: Ford Focus

Midden in de transitie kiezen we voor energie als thema voor de Barrelbrigade 2023. Omdat het nog wel een aantal jaren duurt voor de eerste EV in het bereik komt van onze wrakkencompetitie, kiezen we voor drie uitstervende soorten. De opdracht luidt: één barrel op benzine, eentje op diesel en een auto op lpg. Met een mille als prijsplafond.

Boven budget

Aan Marco om een leuke diesel op de kop te tikken en die vindt hij bij een autobedrijf in Lekkerkerk, vernoemd naar de Euromast. Daar staat een Ford Focus Wagon van de eerste generatie, waarvoor Euromast € 1.150 wil hebben. Dat is net iets boven budget, maar Luc en Frank hebben allebei vijf tientjes in de zak weten te houden en die laatste vijftig euro kletst Marco er vast wel vanaf. Wanneer we het terrein op rijden, kunnen we onze ogen amper geloven. De Focus staat te fonkelen in de zon, op smetteloze lichtmetalen wielen waarvan de banden nadruipen van de poetsmiddelen.

Geen binnenspiegel nodig

Dan hebben we het interieur nog niet gezien; daar is een emmer cockpitspray aan te pas gekomen. “Hier heb je geen binnenspiegel nodig, zoals dat dashboard glimt,” zegt Marco verbaasd. Voor wie suggereert dan Euromast extra zijn best doet omdat hij in AutoWeek komt: nee, we hebben ons niet als zodanig geïntroduceerd. Rijden maar!

De Focus trekt een rookgordijn

De diesel springt meteen aan en knort er lustig op los. Kom maar op met die gouden drijfstang, lijkt hij te grommen. Pit zit er genoeg in, maar zodra we op snelheid zijn, ontdekken we een vreemd geluid dat zich alleen manifesteert bij vol gas en tussen de 1.800 en 2.000 tpm. Wat kan dat zijn? Waarschijnlijk niet iets, dat Marco op de klusdag ‘wel even’ eigenhandig gaat fixen. Oh ja, en nog voor we klaar zijn met de proefrit hangt Zelensky aan de lijn. Hij heeft onze roetpluimen op satellietbeelden gezien en hoopt de Focus na de Barrelbrigade te mogen hebben om rookgordijnen aan het front op te trekken.

APK tot september

Maar goed, een paar gebreken mag een auto die er nog zo knap uit ziet, met zelfs een werkende airco en – jawel – ingebouwde navigatie voor dat geld best hebben. It’s a yes. Aangezien de apk in september afloopt krijgen we er een nieuwe bij. Dat betekent echter dat we hem pas twee dagen later kunnen ophalen en dat is voor ons te laat. Zonder apk dan maar, wat meteen onderhandelingsruimte biedt, zodat we even later voor € 1.100 de terugweg naar de redactie aanvaarden in het bezit van een prachtige Ford Focus Wagon.