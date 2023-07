Barrelbrigade 2023 - Luc stelt voor: Volkswagen Polo

Midden in de transitie kiezen we voor energie als thema voor de Barrelbrigade 2023. Omdat het nog wel een aantal jaren duurt voor de eerste EV in het bereik komt van onze wrakkencompetitie, kiezen we voor drie uitstervende soorten. De opdracht luidt: één barrel op benzine, eentje op diesel en een auto op lpg. Met één mille als prijsplafond.

Lpg voor €1000, kan dat?

Met €1.000 op zak een auto op lpg scoren, dat is niet makkelijk. Toch lukt het Luc Vranken na een rondje grasduinen op de occasionpagina’s van Autoweek.nl er een te vinden: een rode Volkswagen Polo 1.2, een driecilinder met een hemeltergende 425.000 kilometer op de klok. Vol goede moed rijden we naar Arnhem, waar Dani Auto’s dit pareltje op de stoep heeft staan. Daar treffen we het verrassend frisse autobedrijf van Dani en zijn vader Bart, gespecialiseerd in Toyota en Lexus. De Polo is ingeruild op een Prius, zo vertelt Bart. De vorige eigenaar heeft dertien jaar in zijn Polo gereden, weet hij.

Geen airco op de Polo

Bart doet geen enkele poging de Polo mooier voor te stellen dan hij is en we krijgen een boeiende rondleiding langs rammelende onderdelen en eeuwig brandende controlelampjes. Het linker voorscherm is nog krokanter dan de rest van de koets. “Blijkbaar ooit vervangen door een aftermarket-scherm van inferieure kwaliteit”, verklaart Bart. Inderdaad, het kleurverschil grenst aan twotone. Ook de grafkamer komt voorbij. De multiriem is gortdroog en over de staat van de distributieriem heeft Bart geen idee. Slecht nieuws voor Luc: de Polo heeft geen airco, terwijl de aftrap van de Barrelbrigade ongeveer gelijk loopt met het begin van een hittegolf. Dat wordt slingeren, want elektrische raambediening schittert eveneens door afwezigheid.

Kapers op de kust

Rijden maar! Voorzichtig zet Luc hem in één en trekt op: “Fel is anders, maar we gaan gemoedelijk vooruit. Afremmen levert een niet erg bijterig rempedaal op en een matige vertraging voor het gevoel. Besturing is licht en gevoelloos. Stoelen en zitpositie zijn VAG-fijn. Ja, we rollen en het voelt best wel oké.” Een tevreden Luc betekent: kopen! Vervolgens blijkt dat we geen halfuur later hadden moeten komen, want terwijl Bart de Polo op naam zet, verschijnen twee jongemannen ten tonele. Ze komen voor de Polo en willen hem meteen – ongereden – meennemen. De zakenman in Luc overweegt de auto meteen met winst door te verkopen, maar zijn barrelhart is groter en wint. Pech, jongens.

Maar karma ligt altijd op de loer: Luc krijgt zijn eigen dosis pech nog wel. Wordt vervolgd ...