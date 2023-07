Barrelbrigade 2023 - Ford Focus - Klokje Rond-keuring

Dolblij zijn Marco, Luc en Frank met hun barrels. Maar die blijdschap zou wel eens van korte duur kunnen zijn, want na de blije voorstelronde is het nu de beurt aan de meedogenloze Joep Schuurman om iets van hun auto’s te vinden. De trouwe Klokje Rond-lezers weten: Joep ziet alles en Joep kraakt alles. Met lood in de schoenen naar Soesterberg.

Dubbelmassavliegwiel

“Deze auto is in elk geval beduidend beter dan de Polo”, vat keurmeester Joep Schuurman zijn eerste indruk samen wanneer hij na zijn proefrit uitstapt. Wat natuurlijk niet inhoudt dat Joep er helemaal niets op aan te merken heeft. Verre van: het vreemde geluid bij vollast tussen de 1.800 en 2.000 toeren dat Marco Gorter voor de aankoop al was opgevallen, is Joep uiteraard ook niet ontgaan. “Weet je wat het is?”, vraagt Joep. “Ik denk het dubbelmassavliegwiel”, antwoordt Marco met een zelfverzekerde grijns. En inderdaad, dat is precies wat Joep ook denkt. Is dat erg? “Ja, maar wanneer het echt een probleem wordt, durf ik niet te zeggen. Je weet immers niet hoe lang het al verrot is”, zegt Joep. “Dan weten we in elk geval waarom de vorige eigenaar deze mooie auto ineens wegdeed”, concludeert Marco. Joep knikt instemmend.

Hij mist een paar pk

Maar Joep heeft nog wel het een en ander op zijn lever: “Hij stuurt erg slecht, het raam rechts voor gaat niet meer open en als je de achterruitsproeier gebruikt, wordt het vanbinnen nat.” De Focus had achttien jaar geleden 115 pk onder de kap, een getal dat tot de dag van vandaag trots op de motor prijkt. Joep schat op basis van zijn proefrit dat daarvan nog zo’n negentig over is, maar Marco is het daarmee niet eens. Hij denkt dat het er honderd zijn en aangezien de heren geen strobreed willen toegeven, wordt er al gauw een kratje bier ingezet op de uitkomst van de aanstaande rollenbanksessie. Wat Marco bij het sluiten van die weddenschap nog niet weet, is dat Joep de acceleratietijd van de Focus dan al heeft gemeten. 13,2 seconden was zijn uitkomst, 2,2 seconden langzamer dan de fabrieksopgave. Dat hint naar meer dan een paar pk kwijt.

Kliederboel

Maar bang voor de proefrit was Marco niet zozeer: “De reputatie van dit model kennende, zie ik de brug met grote vrees tegemoet.” Die angst blijkt meer dan terecht. Eenmaal op de brug onthult de op het eerste oog zo mooie Focus een scala aan lekkages. Niet alleen is het kleverig zwart rond de olievuldop, ook het carter moet je met je witte feestkleding uit de weg gaan en hetzelfde geldt voor de intercooler, de vacuümpomp en de versnellingsbak. Het is een smerige kliederboel aan de onderkant. En wat niet onder de kleverige zwarte troep verscholen gaat, blijkt – precies wat Marco al vreesde – in vergaande staat van ontbinding. Rond de dorpels legt Joep gapende gaten bloot, de draagarmrubbers zijn grotendeels verdwenen dan wel verkruimeld, de remleidingen zijn rot en misschien wel het allerergste: het subframe bestaat voornamelijk uit materiaal dat doet denken aan in jus gedompelde bloemkool. Het ultieme bewijs dat een auto die je in de showroom tegemoet fonkelt, vanbinnen opper dan op kan zijn.

Wat mankeert er aan de Ford Focus?

Dubbelmassavliegwiel defect

Subframe zwaar verroest

Achterruitensproeier lekt naar binnen

Lekkages op vele plekken

Remleidingen verrot

Draagarmrubbers zijn op

Raam rechtsvoor gaat niet meer open

Roest aan dorpels

Stuurt zeer slecht

Trilt bij stationair