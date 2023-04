Audi TTS Coupé 2.0 TFSI quattro - Op de Rollenbank

Iets leuks zocht Hendrik, iets snels. “Ik hoefde niet het onderste uit de kan wat betreft pk’s of zo. Ik wilde gewoon een leuke auto. Leuk om te zien, leuk om te rijden. Een waarin het rijden nog wat plezier geeft.” Hij kwam thuis met een Audi TTS.

“Ik heb ook serieus gekeken naar een BMW Z4”, vertelt hij. “Maar ja, daar kun je echt helemaal niets mee behalve rijden. Een cabriolet, daar geef ik niet veel om en je hebt natuurlijk geen achterbank bij die BMW. Deze Audi is net even wat praktischer en nu kan de hond gewoon mee op de achterbank als ik met mijn vrouw op pad ga.” Thuis is er ook nog een Passat, dus de Audi is echt Hendriks speeltje.

TTS kwam in 2008, met 272 pk standaard

Hendrik draagt niet echt een Audi-pet in het dagelijks leven, maar kan het merk uit Ingolstadt wel waarderen. We laten de successtory van deze Duitse sportieveling nog even voorbij­komen. In 1995 kreeg het publiek hem voor het eerst te zien. De reacties waren positief, waarna Audi in 1998 besloot de TT in productie te nemen. De coupé was er het eerst, de roadster volgde een jaar later. De TT was alleen verkrijgbaar met viercilinder turbomotoren, zoals die van Hendrik, met voorwielaandrijving of als quattro. Pas in 2003 kwam er een zescilinder: een versie met een 250 pk sterke 3.2 V6. In 2006 verscheen de tweede generatie van de TT met een aanmerkelijk strakker design. Minder aaibaar en ook minder bolvormig. Deze extra sportieve TTS kwam in 2008 voor het eerst op de markt met dwars voorin een opgevoerde 2.0 TFSI-motor met 272 pk. Het topmodel was de in 2009 voor het eerst getoonde TT-RS met een geheel nieuw ontwikkelde vijfcilinder 2,5-liter turbomotor met 340 pk. Eind november 2014 verscheen een nieuwe generatie van de TT in de showroom. Het huidige model zag het licht in 2019, nog steeds als coupé en als roadster. Topmodel nu is de vijfcilinder turbo van 2.480 cc, met 400 pk en 480 Nm, de TT RS Coupé quattro. Hiervoor moet je inmiddels meer dan een ton naar de Audi-dealer meenemen.

TTS van een man op leeftijd gekocht

Hendrik is het type aanpakker. “Ik ging op zoek naar een gebruikte Audi TT en ik kwam deze online tegen. Hij was van een particulier uit Limburg. Ik ernaartoe met mijn zwager. We kwamen terecht bij een keurige man op leeftijd, met een garage en een riant huis. Toen zag ik al dat het wel goed zat”, vertelt Hendrik. “Die man was superzuinig op zijn auto. Hij vond het bijna zonde om erin te rijden omdat hij dan vies werd, haha. Je kon in de auto gerust van de vloer eten. En alle boekjes zaten erbij.” Hendrik kocht de TT. Het was geen beletsel dat de auto oorspronkelijk uit Duitsland komt en dat er een originele, officiële chiptuning op was losgelaten. “Ik had en heb alle vertrouwen in deze witte rakker”, aldus de trotse bezitter. Die rakker stamt uit 2009 en Hendrik kocht hem vorig jaar bij een tellerstand van 73.000. Sinds hij ermee rijdt, is er een cruise­control in gekomen en er is iets gedaan met een demper en een klep in het uitlaatsysteem. “Dat komt dan weer de beleving ten goede.” Mooi, want daar was het Hendrik om te doen.

Toch minder dan beloofd maar 303 pk is voldoende voor Hendrik

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven drukt het gaspedaal na een rondje kalibratie richting de bodemplaat voor een test van vermogen en koppel. De dikke tweeliter houdt zich kranig, klinkt heerlijk, brult er zelfs lekker op los. Hendrik staat te genieten, want wanneer hoor je je eigen auto nu maximaal presteren terwijl je ernaast kunt staan? Ghisbert weet er 303 pk uit te peuren. Minder dan het totaal dat de vorige eigenaar voorzichtig had geopperd, maar die had het ook van horen zeggen. Na de chiptuning is er geen meting uitgevoerd. Hendrik vindt het prima. “Leuk om te weten, maar hij gaat dus hard zat.”