Maaike Kaslander geniet nog elke dag met volle teugen van haar Audi TT. Dat enthousiasme bracht haar partner Lenn er toe haar op te geven voor Klokje rond, want inmiddels staat er meer dan drie ton op de klok. Hoe pakt dat uit?

Je moet maar durven

Een Audi TT aanbieden bij de mannen van Carrec, je moet maar durven. Eigenaar en keurmeester Joep Schuurman heeft er zelf een gehad en kent het beestje van haver tot gort, dus ook de zwakke punten. Maaike Kaslander was nog niet bekend met het fenomeen Klokje Rond en dus keek ze ter voorbereiding naar de video van een Seat Leon met dezelfde motor, de 1.8 5V Turbo. “Waar ben ik aan begonnen, dacht ik, wordt dit wel gezellig?”, bekent de 36-jarige ergotherapeute uit Tiel. Geen zorgen. Aan een auto met meer dan drie ton en een leeftijd van 25 jaar mag zeker wat mankeren, roepen Joep en de crew AutoWeek in koor. Het plezier dat Maaike beleeft aan haar kleine, zwarte coupé werkt als een pijnstiller. Maar ze zoekt wel de uiterste grenzen op, zo blijkt.

Het begin

Nadat haar gouden Peugeot 106 GTi met spaakvelgen in een vlammenzee was omgekomen, moest Maaike iets anders. Wel graag weer iets sportiefs. Eh ... wacht eens even, vlammenzee? “Ja, ik was op weg naar een date en ik rook een brandlucht. Nu wist ik dat er wat olie op het blok lag, maar er kwam op enig moment wel erg veel rook naar binnen. Ik stopte, deed de motorkap open en daar ging de vlam in de pan.” Die date werd uiteindelijk dus niets. Maar Maaike was gelukkig ongedeerd, de Peugeot brandde gecontroleerd uit en ze ging op zoek naar een Audi TT. “Dat heb ik altijd al een gaaf model gevonden.”

Een jongeman die slechts drie maanden eigenaar was van dit zwarte exemplaar wilde ervan af. Te duur om te rijden, zo gaf hij op als reden. “Een boel - voornamelijk - mannen in mijn omgeving zeiden dat ik het niet moest doen. Mijn vader waarschuwde nog voor de prestaties van de auto die ook nog eens gechipt was - ‘straks crash je!’ - maar ik deed het toch. Drie weken later had ik een warmloper met gelukkig niet veel motorschade. Toen heb ik waterpomp en distributie laten vernieuwen, maar dat was een grillige start van onze relatie”, blikt ze nu met een lach terug.

Waarschuwingslampjes

Het lachen is Joep na de proefrit inmiddels vergaan. Alhoewel, er zit toch nog wel iets van nostalgische gevoelens bij onze keurmeester die voor aanvang nog mompelde ‘het is een mooie dag om een Audi TT te keuren’. Joep: “De mijne was ook verlaagd, iets meer nog dan deze”, kijkt hij terug. “Maar er brandden destijds veel minder waarschuwingslampjes in die van mij.”

Maaike zei het al vooraf: “Het is een kerstboom daarbinnen!” Inderdaad, want ABS meldt zich, evenas de tractiecontrole. Maar bij haar is het glas altijd half vol: “Het rijdt gewoon lekker en ik stap elke keer weer met plezier in.” Tja. Maaikes partner Lenn heeft in de autotuning gezeten, dus die vond het een leuk idee om de auto nog een beetje verder te kietelen, met de montage van ledjes en een ander luchtfiler. “Dat hoeft van mij niet, ik vind het eigenlijk wel goed zo.” Daar zit wat in, want het is allemaal niet al te deugdelijk in elkaar gezet en aangebracht.

Maar terug naar de basis: die aandrijflijn die alle vier de wielen aandrijft, die vijf kleppen per cilinder turbomotor met viercilinders en 1,8-liter inhoud, hoe is het daarmee? De motor verbruikt fors olie, lijkt niet helemaal fris en bij de les en vooral niet krachtig genoeg. Door de tuning zou de TT nu 280 pk moeten leveren in plaats van de standaard 225. maar Maaike voelt ze niet. “Volgens mij is de turbo naar z’n grootje”, vermoedt ze. Helaas lukt het niet om de bodemplaat te demonteren. Zodoende blijft het gissen naar de oorzaak van het hoge olieverbruik. Of is het toch olielekkage? De handbak voelt gelukkig nog gedegen genoeg aan. Maar stiekem wordt de lijst van Joep langer en langer. Hij moet zelfs de achterkant van het vel papier gebruiken om zijn notities kwijt te kunnen. Dit gaat, laten we het maar zo stellen, een bepaalde kant op.

Thuis ook nog een Tesla Model 3

Hoe staat Maaike erin? “We hebben thuis nog een Tesla Model 3 die een klap sneller is dan de Audi, en ook nog een Alfa Romeo Mito waar we vanaf willen. Maar ik heb ook nog een Yamaha Dragstar om lekker mee te toeren. En nog een speedboot, ik heb wel wat met mobiliteit.” Als de TT het veld moet ruimen omdat het over en uit is, dan is Maaike nog niet zeker van de opvolger. “Wat zou je nu kunnen kopen, als leuke auto voor erbij? Een Audi A1? Dat is toch veel suffer?” Absoluut. Maar zo kan het ook niet veel langer ...

Hoewel Joep zelf ook heeft genoten van deze Duitse dondersteen is de keurmeester onverbiddelijk. “Er is een aantal zaken dat simpelweg apk-afkeur is, met de achterbanden met stip op één. Het canvas komt er doorheen. Dat komt ook door de stand van de achterwielen. Die is in principe af te stellen, maar bij een auto van deze leeftijd is dat heel lastig geworden. Dus je kunt de apk-dingetjes aanpakken om nog even verder te kunnen rijden, maar enige toekomstmuziek zit er uitdrukkelijk niet meer in.”

Eigenaar Audi TT

Naam Maaike Kaslander

Bouwjaar 1989

Woonplaats Tiel

Beroep Zelfstandig ondernemer ergotherapie

Eerste auto Nissan Micra 1989

Vorige auto Peugeot 106 GTi

Wat zou je veranderen aan je Audi? “De turbo wakker schudden.”

Verste reis? “Wintersport in Winterberg.”

Onderhoudshistorie

Er zijn wel onderdelen vervangen en gerepareerd maar een gedegen overzicht ontbreekt. Er is ook een boel niet gebeurd, moeten we vaststellen als we de lijst met mankementen doorakkeren.