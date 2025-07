Een Audi met een vijfcilinder; dat is toch wel het echte werk. Na een paar jaar S3 met een 2.0 TFSI was Walter van Leeuwen toe aan een stapje hoger. In 2023 had hij genoeg gespaard om deze heerlijke RS3 aan te kunnen schaffen. Laat maar brullen, die vijfpitter!

i10 als daily driver

Het zou zomaar kunnen zijn dat je op een doordeweekse dag in je snelle BMW, Golf GTI of misschien wel een Audi RS3 achter een Hyundai i10 rijdt die zich keurig aan de maximumsnelheid houdt. En misschien roep je vanachter het stuur: ‘Geef nou eens gas man!’ Wat je niet weet, is dat de man achter het stuur van die kleine Koreaan thuis een vette vijfcilinder heeft staan. “In principe rijd ik alleen maar als het droog is en het komt bijna nooit voor dat ik met de Audi naar mijn werk ga. Daar is hij mij te kostbaar voor. Niet alleen wat betreft aanschaf, maar ook in brandstofverbruik. Dus maak ik de meeste kilometers met de i10, die is lekker zuinig en gemakkelijk te parkeren. Ja, dan moet ik wel eens lachen als een snelle auto mij inhaalt. Ze zouden eens moeten weten!”

Sneller dan S3

Inderdaad, met zijn RS3 heeft Walter meer dan genoeg in huis om het zelfs een rappe EV lastig te maken. “Daar is het mij in eerste instantie niet om te doen. Natuurlijk is het geweldig om af en toe flink los te gaan, daarvoor is hij gemaakt. Ik weet niet eens hoeveel pk hij nu preceis heeft, daarom ben ik vandaag hier. Mijn S3 had 300 pk, ook al meer dan origineel. Aan deze auto is wel het nodige gedaan door Abt, dat zie je overal terug. Hij is al zoveel sneller dan die S3, dat het moeilijk is in te schatten hoeveel vermogen erin zit.”

Dat Walter ontzettend zuinig op zijn Audi is, laat zich niet zo moeilijk raden. Glanzende lak, een smetteloos interieur en als de motorkap opengaat, is zelfs rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven sprakeloos. Niet alleen vanwege die prachtige vijfcilinder met zijn carbonaccenten en rode bobinegalerij. Alles oogt alsof de RS3 gisteren uit de fabriek kwam. “Hij staat altijd binnen en in de winter al helemaal, zeker als er zout op de weg ligt. Verder is het vooral een kwestie van af en toe een beetje poetsen.”

Dit is genoeg

We hebben hier trouwens met een echte techneut te maken, want Walter verdient de kost met de reparatie van vliegtuigonderdelen. Iemand die ook veel aan techniek sleutelt, is onze Ghisbert. Hij is lovend over de RS3: “Geweldige machine, deze vijfcilinder. Je kunt er echt krankzinnig veel vermogen uit halen, maar dan moet je aan de hardware ook het een en ander aanpassen.” De sjorbanden zitten al vast, alle apparatuur staat op scherp, de olie is op temperatuur. Tijd om te trappen. De naald op de analoge vermogensmeter schiet de 400 al snel voorbij. Dit beest heeft er zin in en uiteindelijk rollen er indrukwekkende waarden uit de computer. Walter: “Ik gokte op 450 pk, dat blijkt aardig te kloppen. Met een downpipe kan er nog 30 pk bij, maar ik laat het zo. Dit is genoeg.”