Audi R8 Spyder 5.2 V10 FSI quattro (2010) - Op de rollenbank

We hebben weer eens een oude bekende te gast bij onze vrienden van Beek Auto Racing in Den Haag. Tien jaar geleden maakte Martin van Duuren uit Alkmaar zijn opwachting in de arena met een donkerblauwe M5 met tien cilinders onder de kap. Die tellen we vandaag weer, maar dan onder de achterklep van zijn Audi R8 Spyder. Mét handbak!

Speld in een hooiberg

Mooi op tijd meldt Martin zich met zijn wederhelft Anita in hun rode roadster. Die hoorden we trouwens al van ver aankomen. Geen wonder met een handgeschakelde V10 die 525 pk op het asfalt brengt. Over 525 pk gesproken, Martin heeft wel wat met snelle auto’s. Nog wel meer dan ‘wat’. “Ik heb van jongs af aan benzine in m’n bloed en ging vroeger graag naar de AutoRAI. Mijn eerste auto was een Toyota MR2. Die ruilde ik in voor een met turbo.”

Daarna heeft Martin nog een hele trits snelle sportwagens op z’n naam gehad, van de BMW M5 die als gezegd al eens mocht snuffelen aan de rollenbank tot een Aston Martin Vantage. “Meestal wissel ik zo’n beetje om de drie jaar van auto. Deze R8 vond ik twee jaar geleden online bij Private Collection Cars in Rotterdam. De meeste R8’en hebben een Tiptronic-automaat; ik zocht al een tijdje naar een handbak, maar dat is echt een speld in een hooiberg.” Toen het ook nog een rode was, gaf dat voor Martin de doorslag om een boel geld in Rotterdam achter te laten. “Ik ben er heel erg zuinig op. Alles wat eraan moet gebeuren, gebeurt ook. Hij zal nu wel een ton of meer waard zijn door de combinatie van open dak, V10 en handbak.”

Martin is echter niet vies van toekomstdromen. “Een Ferrari of een McLaren zou echt te gek zijn. Dan heb je het autorijden wel uitgespeeld.”

Op de fiets

Martin zet zijn R8 vooral in voor de fun. Toerritten, tripjes naar het buitenland. Veel lange afstanden. “Je kan ’m echt als GT gebruiken, voor een pure sportwagen is hij net te zwaar. Maar door Audi’s quattro-vierwielaandrijving heb je wel altijd grip.” Omdat de motor achterin ligt, bevindt de bagageruimte zich aan de voorkant. Die is klein maar diep en biedt daarom genoeg ruimte voor een weekendje weg, zoals de jaarlijkse tocht naar het Duitse Harz-gebergte met de Toyota MR2-club, waar de Alkmaarse taxichauffeur Martin nog altijd lid van is en goede vriendschappen aan heeft overgehouden.

Vriendin Anita rijdt een Ford Focus als leaseauto, die ze met hem deelt. Maar hoe ging je ook alweer naar je werk, Martin? “Ehm, op de fiets”, is het antwoord. “Daar staan mensen wel vaker van te kijken, maar ik werk voor een taxibedrijf waar ze met Mercedes-Benz Sprinters en Volkswagens Caddy rijden, dus ik hoef daar niet met de auto heen.”

Als je dacht dat Martin zijn blitse bolide origineel had gehouden, heb je het mis. De liefhebber van geweld op vier wielen monteerde een uitlaat van de Italiaanse specialist Capristo, inclusief afstandsbediening voor de uitlaatklep. “Met de klep open hoor je echt die V10-huil”, zegt Martin. “En er zitten paarse sportluchtfilters van KNN op, die leveren misschien wat extra vermogen.” De hoogste tijd om daar eens achter te komen. De rechterhand van rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven bedient de zesbak net zo vlot als zijn rechtervoet het gaspedaal.

En die V10-huil? Die gaat door merg en been. Van diep brommend naar hoog en scherp. Helaas voor Martin zit het door Audi beloofde vermogen er niet in. Maar liefst 81 paardenkrachten hangen nog ergens in het luchtledige. Ghisbert heeft er geen duidelijke verklaring voor. “Het zou aan de bougies of de bobines kunnen liggen. Als die vervuild zijn, heeft dat gevolgen voor het motorvermogen.” Ja, Martin is een beetje teleurgesteld. “Dit had ik niet verwacht. Ik geef hem netjes z’n onderhoud, maar ik ga zeker laten uitzoeken hoe dit kan.” Met opgeheven hoofd verlaat het Alkmaarse koppel het rollenbankterritorium. Onder de klanken van een huilende V10, uiteraard. Alsof hij er zelf een traantje om laat.