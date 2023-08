Audi Q8 e-tron vs. Mercedes-Benz EQE SUV - Dubbeltest

Maatje groter dan EQC

Het aanbod elektrische Mercedessen dijt gestaag uit, in alle richtingen. Van de EQE is er voortaan, net als van de grote EQS, ook een SUV-variant. Dat is het vierde model op Mercedes’ EVA-platform voor grotere elektrische auto’s. Hij is net een maatje groter dan de na amper vier jaar alweer uit het gamma geschrapte EQC. Is die compleet nieuwe EQE SUV opgewassen tegen de onlangs opgefriste Audi Q8 e-tron? Die Audi – die toen nog simpel E-Tron heette – was vijf jaar geleden toch het eerste Duitse antwoord op Tesla.

Mercedes is fors duurder

Met een nieuwe grille, een gerestyled logo en nieuw ingedeelde koplampunits met Digital Matrix Leds (voor extra functionaliteit) lijken de wijzigingen aan de Q8 e-tron ogenschijnlijk minimaal. Het grote nieuws zit voornamelijk onderhuids: met potentere motoren en meer accucapaciteit is de elektrotechniek behoorlijk op de schop gegaan. Daarmee loopt de Audi weer keurig in de pas met de nieuwe SUV van Mercedes. Hier zie je de Audi als Q8 50 e-tron quattro, de nieuwe basisversie, naast de Mercedes-Benz EQE SUV 350 4Matic, de lichtst gemotoriseerde variant met vierwielaandrijving.

Volgens de droge cijfers zijn de Mercedes en de Audi behoorlijk aan elkaar gewaagd. Al liggen de kaarten toch net even anders wanneer we de prijslijst erbij pakken; de EQE SUV is met vergelijkbare aandrijftechniek fors duurder dan de Q8 e-tron. Ben je daardoor met de Mercedes dief van je eigen portemonnee of doe je jezelf wellicht tekort met de Audi?

Audi komt na facelift beduidend verder

Audi geeft je de keuze uit drie vermogensvarianten: naast de 50 quattro (340 pk) in deze test is er de 55 quattro met 408 pk en de 503 pk leverende S quattro. Bij de EQE SUV loopt het gamma vooralsnog in vijf stappen uiteen van de achterwielaangedreven 350+ (292 pk) tot aan de 625 pk AMG 53 4Matic met vierwielaandrijving. Wanneer je dat allemaal te gek wordt, geen paniek: in een later stadium verschijnt nog een 300+ en dan moet je het doen met 245 pk. Opmerkelijk is trouwens dat de 350+ met zijn ene elektromotor evenveel vermogen (292 pk) levert als de 350 4Matic in deze test die tussen de voorwielen een tweede elektromotor heeft, wat hem een vierwielaandrijver maakt. Is de accu hier de beperkende factor? Allerminst, want ook de 500 4Matic en de AMG 43 en AMG 53 zijn voorzien van de accu met een netto capaciteit van 90,6 kWh. Hoewel de 350 4Matic tweeëneenhalve ton weegt, zijn 292 pk en 765 Nm beslist voldoende. Bovengemiddeld soepel bewegen we ons door het verkeer.

Het gezamenlijk vermogen van de motoren in de Q8 e-tron 50 quattro is gestegen van 313 pk naar 340 pk en het maximale koppel gaat van 540 Nm naar 664 Nm. Dit resulteert in een vlottere reactie op het stroompedaal dan bij de Mercedes en een krachtigere duw vooruit. Belangrijker nog is in onze ogen de toegenomen netto accucapaciteit bij de Audi, die is gestegen van 64,7 kWh naar 89 kWh. Dat resulteert in een WLTP-actieradius die stijgt van 336 km naar maximaal 491 km. Een forse toename. Voor de auto zoals wij hem in de test hebben staat bij de RDW overigens een actieradius genoteerd van 466 km, nog steeds netjes. Als is dat evengoed een stuk rooskleuriger dan wat we in de praktijk noteren: wij komen op een actieradius van 356 km. Dat is niet bepaald wereldschokkend, al is het wel aanmerkelijk verder dan de schamele 247 km die we destijds noteerden bij de prefacelift-versie.

De Mercedes is zuiniger

De netto accucapaciteit van de Mercedes is met 90,6 kWh nipt groter dan die van de Audi. Evenwel komen we op een volle batterij met de EQE SUV beduidend verder dan met de Q8 e-tron: geëxtrapoleerd halen we uit de Mercedes-accu maar liefst 438 km. Dat scheelt een flinke slok op een borrel. De Mercedes-motoren springen niet alleen efficiënter met hun energie om, ook andere weerstanden in de EQE SUV zijn een stuk lager. Datgene wat we aan de laadpaal hebben onttrokken afgezet tegen het aantal gereden kilometers leert ons dat de Mercedes gewoonweg zuiniger is. Laden doen beide auto’s aan de wisselstroomlader standaard met 11 kW. Audi biedt tegen meerprijs (€2.009) ook een 22 kW lader aan, bij de EQE SUV is die optie er alleen voor de potentere modellen. Aan de snellader piekt de Mercedes bij 170 kW en doet de Audi het met maximaal 150 kW net iets rustiger aan.

Hoe is het onderstel?

In deze vergelijking zijn beide auto’s voorzien van luchtvering. Audi geeft geen andere keuze terwijl het bij Mercedes een optie is. Ons inziens moet je die optie bij de EQE SUV niet klakkeloos aanvinken, en dan hebben we het niet eens zozeer over de € 2.117 je daarmee bespaart. Daarover zo meer. Onder de Q8 e-tron zorgt de luchtvering voor een mooi evenwichtig geheel, overbodige bewegingen zijn het Audi koetswerk vreemd. In de comfort-stand absorbeert hij oneffenheden in het wegdek keurig. In de dynamische modus wordt het geheel wel iets strakker, maar blijft comfort de overhand houden. Ook bij de EQE SUV ligt in alle rijmodi de nadruk op comfort. Maar het lukt niet om ons echt te behagen. Er zit te veel beweging in de koets, zowel in langsrichting als overdwars is er onophoudelijk onrust, de auto deint naar onze mening na hobbels en bobbels te veel na. Uit eerdere ervaring met een exemplaar met een conventioneel onderstel weten we dat je beter af bent met de stalen schroefveren, dan is de Mercedes plotseling keurig in balans. Het neemt overigens niet weg dat de Mercedes wel heel mooi koersvast over de weg gaat. Ook wanneer je rap een bocht in gaat ontstaat niet het gevoel dat de EQE SUV je in de steek laat. Met zijn groter gegroeide accupakket in de buik is de Audi evenmin een vedergewicht. De Q8 e-tron weegt volgens kenteken zelfs 5 kg meer dan de EQE SUV, maar hij komt wel iets lichtvoetiger over dan de wat afstandelijkere Mercedes.

Hoe zit het met de ruimte?

Verschillende autofabrikanten gebruiken uit noodzaak een SUV-koets voor hun EV’s. In een hoge auto kun je nu eenmaal makkelijker het accupakket in de bodem kwijt, zonder in de knel te komen met hoofdruimte. Zodoende kwam Audi vijf jaar geleden met de E-Tron. Heel simpel voorgesteld is de eerste EV van de Ingolstadters niets anders dan een geëlektrificeerde broer van de Q5 en Q7. Zowel Mercedes als Audi heeft inmiddels laten zien dat er geen noodzaak meer is om een EV per se hoog op de poten te zetten. Bij Audi hebben ze de lage RS E-Tron GT en Mercedes heeft onder andere de reguliere EQE. Het bestaansrecht van de EQE SUV is dan ook meer een diversificatie van het modelaanbod. En niet geheel toevallig komt deze Mercedes uit Amerika, daar waar het publiek SUV’s prefereert boven laag spul. Maar Amerikaanse roots of niet, de Mercedes is vanbinnen net iets compacter dan de in België gefabriceerde Audi. Voorin heb je in beide auto’s een zee aan ruimte en de Mercedes-stoelen geven nog net iets meer ondersteuning dan die va de Audio. Op de achterbank kun je het in allebei prima uithouden, alleen wanneer je langer dan gemiddeld bent kom je achter in de Mercedes eerder met je kruin in aanraking met de hemelbekleding dan achter in de Audi. Voor bagage is de Q8 e-tron eveneens royaler: in de Audi kun je 569 liter kwijt onder de afdekrolhoes tegen 520 liter bij de Mercedes. Daarnaast heeft de Audi nog een frunk waarin je je laadkabel kwijt kunt, keurig afgezonderd van de rest van je spullen. Dat de EQE SUV geen vak voorin heeft begrijpen we niet. In beginsel kun je de Mercedes-motorkap niet openmaken, maar wanneer je het voor elkaar krijgt hem wel te openen dan zie je daar genoeg ruimte om een opbergvak voor vieze en/of natte laadkabels te creëren. Wellicht iets voor een tussentijdse modelupdate?

Mercedes-interieur straalt meer grandeur uit

De vormgeving van het Audi-interieur is amper gewijzigd, het gaat met name om nuances in het kleurenpallet waarin grijs de boventoon voert. Samen met het strakke lijnenspel zorgt dit voor een zakelijk geheel. Het laat ook zien hoe snel het de laatste jaren met interieurdesign is gegaan. Waar tegenwoordig een groot centraal multimediascherm het dashboard domineert heeft de Q8 e-tron nog twee compactere displays boven elkaar. Voordeel van deze opstelling is dat in het onderste van de twee altijd de bediening van de airco in beeld is waardoor je bij het aanpassen van de temperatuur in het bovenste geen andere informatie hoeft te missen. Naast het MBUX-systeem van Mercedes doet het Audi-systeem inmiddels een beetje gedateerd aan. Maar met de zowel de snelheid als de logica waarmee je het kunt bedienen is nog altijd weinig mis. Met de E-Tron probeerde Audi de buitenspiegels naar de geschiedenisboeken te sturen, maar dat is niet gelukt. De camera’s met schermpjes in de portieren bleken in de praktijk niet te leveren wat er van werd verwacht. Sterker nog: ons bereiken berichten dat veel E-Tron-rijders het camerasysteem achteraf laten vervangen door de conventionele buitenspiegels. Wat Audi er overigens niet van weerhoudt de camera-optie nog altijd aan te bieden.

De vormgeving van het Mercedes-interieur straalt meer grandeur uit. En dan hebben we hier ‘maar’ de variant met het standaard dashboard en niet het over de volle breedte van de auto uitgestrekte Hyperscreen. De ‘human-machine-interface’ met het even goed nog best grote touchscreen werkt bovengemiddeld prettig. Op dit vlak is Mercedes de troepen een eind vooruit en dat dan ook nog eens aangevuld met de beste spraakbesturing die we momenteel kennen. Erg prettig is de navigatie met augmented reality. Wat te denken van de verkeerslichtassistent? Hierdoor zit je niet meer voorover gebukt te kijken of het groen wordt. Ook de gebruikte materialen laten een hoogwaardigere indruk achter dan bij de Audi, en dan te bedenken dat we het bij Mercedes nog wel eens beter hebben gezien. We hebben bij dat laatste geen idee of dat komt doordat deze auto uit de VS komt en niet uit Duitsland, maar dat zou bij zo’n wereldconcern niet moeten uitmaken.

Serieus gat

Met zijn waaier aan ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) is de Audi nog altijd keurig bij de tijd. Veel is standaard en meer is altijd mogelijk. Toch moet de Q8 e-tron op dit vlak zijn meerdere erkennen in de EQE SUV. Bij Mercedes is eveneens lang niet alles standaard, maar het is allemaal net even mooier uitgekristalliseerd. De Mercedes ADAS werken nog meer dan bij de Audi als een natuurlijk verlengstuk van je zintuigen. En dat geeft (onbewust en wellicht niet eens terecht) net iets meer vertrouwen in de systemen waarvan we ze niet hebben uitgeprobeerd, maar waarvan je in geval van nood wel hoopt dat ze je als een elektronisch vangnet uit de problemen houden. Het heeft alleen wel allemaal zijn prijs. Waar je de Q8 e-tron 50 al hebt vanaf €71.385 kent de EQE SUV 350 4Matic een vanafprijs van 99.089 Daar zit een serieus gat tussen, en met alleen achterwielaandrijving is de EQE SUV er pas vanaf €91.950. Tot voorkort hadden we je voor een elektrische Mercedes SUV van rond de 70 mille op de EQC kunnen wijzen, maar die is uit productie. Wellicht vind je hier of daar nog een voorraadauto, en anders ben je in die prijsklasse aangewezen op de lage EQE en daarop heeft Audi dan weer geen direct antwoord.