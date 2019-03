Audi A8 55 TFSI Quattro

Nu zal niet alles vanzelf doorsijpelen naar meer modale modellen, maar het toont wel aan hoe ver in de voorhoede deze auto’s opereren. Noodgedwongen, want de concurrentie is altijd nabij. En wat vandaag nieuw is, kan morgen zijn verouderd. Vooral Audi geeft hoog op van zijn technologische vlaggenschip, voorzien van Audi AI. Daarmee is het de eerste auto ter wereld die tot niveau 3 autonoom kan rijden. Oftewel: de Audi kan tot 60 km/h op een weg met gescheiden rijbanen alles zelf. Je hoeft dus als bestuurder niet meer telkens je aanwezigheid kenbaar te maken door het stuur vast te pakken. Alleen wanneer de auto verwacht het binnen afzienbare tijd niet meer zelf af te kunnen, moet je ingrijpen. Zo is de toekomst. Letterlijk, want hoewel Audi zegt de systemen klaar te hebben, kun je ze nog niet bestellen. Volgens het merk staat de wetgeving het nog niet toe. Vooralsnog moet de A8 het daarom vooral hebben van kleinere stappen, zoals een file-assistent die bij smalle rijstroken voorkomt dat hij naast een ander voertuig komt te rijden en bij het uitstappen eerst controleert of er zich niet iets in de dode hoek bevindt voordat het portier open kan. Zeker handig, en op het gebied van actieve rij-ondersteuning loopt de A8 er beslist mee in de voorhoede. Toch is het niet de technologische sprong voorwaarts die we bij de aankondiging van het model hadden verwacht. Zeker omdat andere systemen met de komst van het AI-systeem samenhangen. De luchtvering die zich per wiel kan aanpassen aan wat camera’s zien aankomen bijvoorbeeld, of de functionaliteit waarmee je met een smartphone de auto kunt neerzetten in parkeervakken of garageboxen. Het is wat we nog niet kennen, maar Audi al wel zegt te kunnen. Op korte termijn zelfs.

Hypermodern

De A8 heeft niet alleen een razendsnelle, uitneembare tablet in de middenarmsteun, maar ook twee haarscherpe touchscreens achter de voorstoelen. Dat maakt het bedienen gemakkelijker. Bovendien schuilen er meer functies in. Daar komt nog bij dat de beenruimte niet extreem riant is, maar de hoofdruimte is groot. Voorin wordt de hypermoderne indruk doorgetrokken. Alsof je plaatsneemt in een iPhone, zo strak oogt het voorin de A8. Een perfect afgewerkte wereld van glimmende oppervlakken, kraakheldere schermen en touchscreens. Eenmaal bekomen van de tech-overdaad, blijkt de ergonomie echter minder goed dan de afwerking. Op sommige punten maakt de A8 optimaal gebruik van de mogelijkheden van een aanraakscherm. Het onderste scherm verandert bij het invoeren van een adres bijvoorbeeld in een schrijfvlak, waarop je in één keer hele straatnamen kunt krabbelen. Voor het instellen van de temperatuur dien je over een temperatuurbalk te swipen. Ideaal wanneer je stilstaat, want touchscreens bedienen tijdens het rijden vergt nou eenmaal (te) veel aandacht, zelfs al zijn ze zo snel en overzichtelijk als in de A8. Bovendien: een bestuurder met vette vingers maakt al snel letterlijk een smet op het strakke feest.

Driekamerluchtvering

De A8 ligt als een huis, voelt dankzij de standaard quattro-aandrijving enorm zeker aan en is dankzij de driekamerluchtvering toch comfortabel. Pas op hoge snelheid merk je dat de natuurkunde zich niet voor de gek laat houden; omdat het grootste deel van de massa in de neus zit wordt die dan wat zwaar. Maar dan ben je al lang over de grens van wat je met een chique limousine als deze hoort te doen. Niet dat dat veel moeite kost, want de 3,0-liter V6 TFSI levert 340 pk en 500 Nm en zelfs bij half gas zit je al heel vlot op de Nederlandse

limiet. Hoewel de A8 geen echte hybride is, helpt de startmotor vanuit stilstand wel een handje en een 48 Volt elektrisch systeem zorgt ervoor dat de verbrandingsmotor bij het uitrollen nagenoeg ongemerkt uitgeschakeld en weer gestart kan worden. Het aan- en afkoppelen van de achttraps automaat voel je soms wel.