Audi A8 4.2 Quattro – 2003 – 324.058 km - Klokje Rond

Dit is een Audi A8 met een kleurrijke historie. Zo was het ooit de zakenauto van een drugscrimineel, totdat de FIOD daaraan een eind maakte. Het verhaal wil, dat Jaap van Zweden de eerste eigenaar was, wat ons niet zou verbazen gezien de artistieke samenstelling van het interieur. Nu is het de beurt aan Ruben Vonk, een harde werker met een fikse dosis optimisme.

Wie had ooit gedacht dat we Jaap van Zweden in één adem zouden noemen met het verschijnsel drugscrimineel? Het mag duidelijk zijn dat die twee niets, maar dan ook totaal niets met elkaar te maken hebben en waarschijnlijk speelt de handelaar in verdovende middelen nu de tweede viool voor een geboeid publiek. Ruben is van een heel ander slag. Doordeweeks maakt hij zijn kilometers in een Ford Transit Connect, op weg naar zijn werk op grote landbouwwerktuigen. Soms een week in Zeeland, dan weer eens wat dichter bij huis. Hoe ontdekte hij de bijzondere historie van zijn A8? “Puur uit interesse voerde ik het kenteken in op internet en al vrij snel zag ik mijn Audi op een foto, omringd door een team van de FIOD, dat het een en ander in beslag kwam nemen. Ik vind het eigenlijk wel grappig.”

Eerdere ervaringen met Audi A8 vielen tegen

In eerste instantie was Ruben op zoek naast een V10 of V12, waarmee de A8 ook is geleverd, maar dat werd hem toch iets te link. Dan maar een V8’je. Want een auto moet wel een dikke motor hebben, vindt hij. “Alles onder de twee liter kun je in de supermarkt kopen. Ik heb al twee keer een Audi A8 van het vorige model gehad, dat waren geen goede auto’s helaas. Nee, dan die A6 2.5 TDI van 1996 waarmee ik ruim een ton heb gereden. Dat was een dijk van een auto en ik kreeg er nog meer voor terug dan ik ervoor had betaald.”

Donor A8

Misschien zat je al even mee te tellen tijdens het opsommen van de auto’s, maar we zijn er nog lang niet. Ruben had daarnaast al drie keer een Seat, drie keer een Audi A6, een S6 en thuis staat nog een leuk busje, een oude Volkswagen T4. Oh ja, en nog een A8 voor onderdelen. “Ja, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby misschien. Maar tot nu toe blijft het voor mij allemaal betaalbaar. Mijn vriendin heeft een Suzuki Swift. Wat zij per jaar aan onderhoud kwijt is, geef ik uit aan één tankbeurt.” Volgens Ruben begon de ellende al vrij snel na aanschaf. “Natuurlijk wist ik heel goed dat ik in het eerste jaar buitensporig veel reparaties zou hebben en die verwachting kwam uit. Al na een paar maanden begon de motor raar te klinken en bij het uitlezen van de computer bleek dat aan de nokkenasverstellers te liggen. Gelukkig kon een goede vriend dat repareren. Toen hij de motor openmaakte, bleek dat de nokkenasketting een tand versprongen was door de kapotte spanner en de geleider lag er zo ongeveer totaal opgelost tussen. Dat had niet langer moeten duren. We hebben meteen een aantal andere zaken aangepakt. Via een advertentie op Marktplaats vond ik een bijna gelijke auto voor onderdelen. Dus hup, grote kar achter de A8 en ophalen dat ding. De motor heb ik al verkocht, die komt in een Audi A4 en veel andere spullen ben ik ook al kwijt en zo levert hij meer op dan hij gekost heeft.”

Deze A8 zal nooit meer perfect zijn

Hoe dan ook, de onderhoudskosten schieten door de zeven mille heen en als we daar de waslijst van onze keurmeester Joep Schuurman bij optellen, loopt dat op tot een astronomisch bedrag. Maar er mag dan heel veel stuk zijn aan de twintig jaar oude Audi, het zonnepaneel in het schuifdak werkt nog steeds en staat in verbinding met een kleine ventilator die het interieur ietsje weet af te koelen. “Ik weet maar al te goed dat hij nooit perfect zal zijn. De insteek is om hem rijdend te houden en niet in topstaat. De motor en de bak blijven het wel doen, daar ben ik niet zo bang voor. De luchtvering is al aangepakt, dat scheelt. Maar er is inderdaad veel stuk. De centrale vergrendeling werkt niet, de parkeersensoren doen het als ze er zin in hebben en als het koud is, hoor je alle rubbers van de stabilisatorstangen kraken. Een tijdje geleden heb ik zelfs de motorkap met een slijptol moeten openen, de kabels ontgrendelen de sloten niet. Wat in de toekomst nog wel een klein drama kan worden, zijn de achterlichten. Die zijn niet meer leverbaar en goede gebruikte vind je nergens. Ik heb nog een redelijk goede set op de kop getikt, maar als de ledjes ervan uitvallen, heb ik een probleem. Maar gezien de investeringen die ik tot nu toe heb gedaan, blijf ik lekker doorrijden. Die vette V8 blijft elke keer een feest.”

Onderhoudshistorie

02-11-2022 Apk, koplampen gepolijst € 172,91

20-08-2022 Waterpomp, thermostaat, distrubutieriem+spanners, 2x nokkenasketting spanner, 2x nokkenas ketting, 2x klepdeksel pakking, 8 nieuwe bougies, nieuwe schijven + blokken achter, verse motorolie € 2.400

12-07-2022 Gebruikte motorkap gemonteerd, gebruikt motorkapslot gemonteerd, nieuwe grille, nieuwe motorkapslotkabels € 430

08-03-2022 Stuurpomp, stuursysteem gereinigd, nieuwe flexibele uitlaatdelen, diverse koelslangen € 1.281

14-12-2021 Diverse storingen uitgelezen en gewist, buitentemperatuur sensor + stekker vernieuwd, olieniveausensor vernieuwd, koelvloeistofsensor vernieuwd, diverse slangen ruiten- en koplampsproeier vervangen, verse motorolie € 1.145

Diverse data andere achterlichten wegens uitvallen ledjes of lelijk glas, centrale module deur rechtsachter, bekerhouder vervangen wegens kapot klepje, nieuwe accu, diverse kleine interieurdingen, linker spatbord gespoten wegens schade € 1.750

Onderhoud bij vorige eigenaar:

216.504 km Stelmotoren climatecontrol

223.460 km Revisie transmissie

240.000 km Luchtvering rondom vernieuwd

Wat mankeert eraan?

Het raammechaniek rechtsvoor werkt niet goed

Diverse knoppen in het interieur zijn versleten en plakken

Het spiegelglas linksvoor is verkleurd

Het zonnedak maakt onheilspellende geluiden bij openen en sluiten

De elektrische verstelling van de stuurkolom maakt ook enge geluiden als je deze gebruikt

De voorbanden wringen in korte bochten

Er kraakt, piept en knakt van alles uit de voor- en achtertrein bij rijden over oneffenheden

Vaag stuurgevoel

Het wissermechaniek piept

Er zit vrije slag in de aandrijving waardoor de auto wat abrupt op input van het gaspedaal reageert

Het stuur staat scheef bij rechtuit rijden

De auto trekt naar rechts

De auto springt over korte oneffenheden, bij nader inzien zijn dit vermoedelijk de schokdempers

De niveauregeling reageert niet op input van de knop in het interieur

Trillingen bij aanremmen

De derde, middelste zonneklep is gebroken en hangt daardoor altijd naar beneden

De airco lekt bij de filterdroger

De rechter kleppendekselpakking lekt

Er zit een waterslang niet vast waardoor hier koelvloeistof lekt (ter plekke opgelost)

Het variabele deel van het inlaatspruitstuk zit vast

De radiateur en aircocondensor zijn verbogen

De koplampen zijn dof

De onderste rubbers van de veerpoten zijn volledig versleten

Een beschadigde aircopomppoelie vreet de multiriem op

De bodembeplating hangt er in verschillende delen met tie-wraps bij

De stabilisatorstangen en alle aanverwante rubbers zijn voor en achter versleten

De hoogtesensoren voor zitten niet goed op hun plek, mogelijk verklaart dit mede het niet goed werken van de niveauregeling

De mening van Carrec Technocenter

“De Audi staat op goede banden, heeft ook goede remmen en is zodoende niet onveilig. Ik vind hem wel ontzettend versleten aandoen met de enorme lijst aan gebreken. Als je hieraan gaat sleutelen, komt er nog veel meer ellende tevoorschijn.”