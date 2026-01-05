Al 16 jaar rijdt Peter van der Pol vrijwel dagelijks van zijn woonplaats Stiens naar zijn kantoor in Groningen en dat doet hij de afgelopen 7 jaar met deze potente Audi A6 Avant. Hoe is de stationwagon eraan toe na iets meer dan 4 ton?

Niet om te racen

Deze Audi A6 Avant met drieliter diesel vormt een groot contract met Peters eerste auto. Zoals veel anderen van zijn generatie begon hij zijn automobiele carrière met een Citroën 2CV. Nu heeft hij drie keer zoveel cilinders, zeven keer zoveel pk’s en ruim tien keer zoveel koppel als met zijn Eendje. “Die Eend heb ik destijds gekregen en later heb ik nog een Citroën Visa gehad. Maar ik ben daardoor niet verslingerd geraakt aan dat merk, ook al waren het leuke auto’s en heb ik er goede herinneringen aan. De keuze was vooral financieel gedreven.”

Peter heeft ook nog een Peugeot 205 1.9 GTI in zijn bezit gehad. Die vond hij weliswaar ontzettend leuk, maar hij kende er enorm veel ellende mee. “Nu zijn ze een klein vermogen waard, maar ik deed ‘m voor een habbekrats weer van de hand. Pas later ben ik Audi gaan rijden en dan altijd met veel pk’s. Niet om te racen, maar omdat het zo lekker relaxed rijdt. Ik ga bijna nooit links staan bij een verkeerslicht. Maar ik doe soms wel de voorste portierramen open als ik de parkeergarage uitrijd. Puur en alleen om van het V6-geluid te genieten.”

Peter is samen met zijn vader naar Soesterberg gekomen en ook Van der Pol senior rijdt een V6 diesel, maar dan verpakt in een Porsche Macan. “Je betaalt een klein vermogen aan wegenbelasting, maar dat heb ik er graag voor over. Ik rijd net genoeg kilometers om een diesel nog rendabel te laten zijn”, zo horen we van de tevreden Porsche-rijder.

Zwabberende BMW

Na alle Franse voitures, toen de carrière van Peter inmiddels een vlucht had genomen, kwamen de auto’s van Duitse makelij. Voornamelijk Audi, met tussendoor een soort noodgedwongen uitstapje naar BMW. “Ik kocht ooit een BMW 540i omdat we een ruimere auto nodig hadden. Tot die tijd reed ik een Audi S3, de eerste serie met de 1.8 turbo. Geweldige auto, maar hij werd te klein en te onpraktisch als driedeurs. Die BMW was een Touring en hij had een V8, daar sloeg ik in eerste instantie op aan. Maar qua rijden vond ik het uiteindelijk helemaal niks. Hij ging alle kanten op, terwijl die Audi juist heel vast op de weg lag met zijn quattrosysteem.”

Er moest weer snel een Audi komen en dat werd een A6 met een 2,4-liter V6, opgevolgd door een A6 2.8 en nu dus deze dikke diesel. “Sinds 2018 rijd ik met veel plezier in mijn A6. Ik woon in Stiens en werk in Groningen, op 75 kilometer afstand. Die rit maak ik vier maal per week. Bij kilometerstand 350.000 heb ik erg veel onderhoud gehad met meerdere mankementen. Sinds dat opgelost is, rijdt de A6 weer als nieuw.” We zien inderdaad een prijzige ingreep bij die tellerstand. Iets meer dan €3.500 investeerde Peter in zijn zwarte Avant, in de hoop weer minstens dezelfde afstand vooruit te kunnen.

Vol optimisme door

De Audi is nu 50.000 kilometer verder en de teller is de 400.000 gepasseerd. Die stand is niet 100 procent waterdicht, aangezien deze auto in 2016 is geïmporteerd, waardoor er geen NAP-gegevens over de eerste vier jaar zijn. Peter schafte de A6 in 2018 aan met iets meer dan twee ton op de klok, wat niet veel is voor een zes jaar oude diesel van dit kaliber. Keurmeester Joep Schuurman keert terug in de werkplaats en heeft na zijn proefrit al een aardige lijst met opmerkingen. “Eigenlijk zou een auto als deze een feest om te rijden moeten zijn, maar daarvan is hier zeker geen sprake. Hij voelt vermoeid en versleten aan. Die rammelende ketting na de start maakt het er niet beter op.”

Een blik in de motorruimte bevestigt de vermoedens van Joep. Er is bepaald niet netjes gesleuteld. Met als dieptepunt een verkeerd gemonteerde kabelboom die aan het doorslijten is. Het koper is al zichtbaar, dit kan op termijn kortsluiting veroorzaken. Eenmaal onder de auto staat ons een nog grotere schok te wachten. De rechter achterband is aan de binnenkant door het canvas heen en de staalgordel komt al naar buiten. Dat is flink schrikken voor Peter, die dacht alles goed voor elkaar te hebben. Ook de conclusie van onze keurmeester komt nogal rauw op zijn dak vallen.

Maar hij gooit de handdoek nog niet in de ring, zo lezen we de volgende dag in een mailtje van Peter. ‘We zijn gisteren met 100 km/h veilig thuis gekomen. Vanmiddag heb ik al twee nieuwe achterbanden eronder en ik heb meteen een afspraak gemaakt voor een apk en enkele noodzakelijke reparaties op basis van jullie lijst. Wie weet, rijd ik over 3 jaar nog steeds in mijn A6 met 500.000 op de teller.’ We hopen het met hem mee, maar hebben er een hard hoofd in.

Eigenaar Audi A6 Avant

Naam Peter van der Pol

Bouwjaar 1969

Woonplaats Stiens

Beroep Manager vermogensbeheer bij Pensioenfonds Gasunie

Eerste auto Citroën 2CV

Vorige auto Audi A6 Avant 2.8

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Deukje bij de rechter achterdeur eruit.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Toscane, circa 1.500 km enkele reis.”

Onderhoudshistorie

256.691 alarm uitbouwen, aircocondensor, druksensor

290.162 beurt, apk, 2 banden

317.173 beurt, remblokken achter, multiriem, 2 banden, apk, aircoservice

350.097 6 gloeibougies, 6 injectoren, apk

355.004 beurt, 2 banden

362.790 dynamo

368.849 aircoservice

380.624 accu, 2 banden, beurt

Wat mankeert er aan de Audi A6?

Distributieketting rammelt na de start

Auto vraagt om service

Motor schudt nogal met starten en uitzetten

Veel motortrillingen voelbaar in het interieur

Automaat bonkt soms bij wegrijden vanuit stilstand

Auto is erg stug/oncomfortabel

Trilt stevig met rijden, bij langzaam rijden al voelbaar, erger naarmate de snelheid toeneemt

Wisserbladen voor werken slecht, er lijkt een vervelende coating op de voorruit te zitten

Wisserblad achter versleten

Motorkabelboom is aan het doorslijten. Dit komt doordat deze niet goed vastzit

Sporen van lekkage langs de brandplaatjes van de verstuivers van cilinder 2 en 4

Luchtfilterhuis zit niet goed vast

Afdekking boven de voorbumper/grille, voorbumper zelf en de bodemplaat zitten niet goed vast, meer dan 15 ontbrekende bouten geteld

Motor lekt stevig olie

Beide voorste motorsteunen zijn lek

Onderste, achterste draagarmrubbers aan de voorzijde zijn bijna volledig afgescheurd

Banden slijten allemaal onregelmatig door afwijkende uitlijning

De band rechtsachter is dusdanig versleten dat er canvas en stalen koordlagen zichtbaar zijn. Hier had meneer niet meer mee moeten gaan rijden.

De mening van Carrec Technocenter

‘De Audi reed niet fijn en is technisch gezien in een matige tot slechte staat. Herstel is bij deze auto niet meer de moeite waard. Twee duimen omlaag.’