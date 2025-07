Audi A6 Avant 2.0 TDIe – 2009 – 540.125 km - Klokje rond

Vol overtuiging kocht Wim Fortuin in 2009 de zuinigste Audi A6 TDI van dat moment. We zijn nu zestien jaar en bijna 550.000 kilometer verder. De viercilinder diesel tokkelt nog als vanouds en volgens de dealer kan er met gemak nog drie ton bij. Inmiddels is de TDI iets minder groen en er wacht Wim een onaangename verrassing.

Net zo zuinig als in de folder

Herinner je je nog de film ‘An inconvenient truth’ uit 2006 van Al Gore? Hoofdthema is het broeikaseffect, anno nu nog immer actueel. De woorden van Gore en de beelden uit de documentaire zette veel mensen tot denken en velen tot daden. Zoals Wim Fortuin, die ook zijn steentje wilde bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. Een zuinige diesel was in die tijd een prima optie en vrijwel alle merken hadden die in de prijslijst staan. “Tot die tijd kocht ik meestal om de twee jaar een nieuwe auto, in 2004 voor het eerst een Audi A6. Die ruilde ik vrij snel al in op een 3-liter V6 TDI, waarmee ik drie jaar heb gereden.”

De overstap naar een viercilinder TDI was in het begin even wennen voor Wim. “Ik heb toen bewust voor een handgeschakelde gekozen. Vanwege de levensduur en je hebt altijd zelf de regie. Hij is inderdaad net zo zuinig als de folder beloofde. Mijn praktijkverbruik wijkt bijna niet af van de opgave en hij is nog net zo zuinig als toen hij nieuw was. Op de rit van Brielle naar Soesterberg reed ik 1 op 23. Voor een auto van dit formaat best indrukwekkend.” Sinds kort tankt Wim HVO100, een CO2-neutrale brandstof. “Bij de garage hadden ze er nog nooit van gehoord, ik ken het vanuit de transportwereld. Ik wissel het af met premiumdiesel van een ander merk.”

Economy

Ten opzichte van de vorige 2.0 TDI (pompverstuiver, 140 pk) heeft de motor in deze A6 vier pk minder en common rail-injectie. Verder kunnen we hem zien als de ‘BlueMotion’ van Audi. De carrosserie is iets verlaagd en de eindoverbrenging van de versnellingsbak is langer. Minder luchtweerstand, minder toeren. Bij 100 km/h slechts 1.500, om precies te zijn. De kleine e achter TDI staat voor economy, hoewel dat vandaag de dag voor elektrificatie zou staan. De kilometers vlogen erop in de eerste jaren, zonder een centje pijn.

Pas in 2015 liet de techniek het afweten, op een voor Wim zeer ongelegen moment. “Ik was onderweg naar Italië, waar ik sportverzorging zou doen tijdens een evenement van de stichting Kika. De motor had geen vermogen meer. De pechdienst sleepte mij naar een Audi-dealer en de diagnoseapparatuur wees uit dat er iets met de turbo was.” Wim kreeg een vervangende A6 en kon gelukkig door naar Italië. Twee dagen later werd hij gebeld met de mededeling dat zijn A6 Avant klaar stond. “Ik kon op dat moment nog niet weg, dus is er een chauffeur naar Italië gereden die de auto’s heeft omgeruild. De grootste verrassing: ik hoefde alleen maar de reparatie te betalen, de rest viel onder de mobiliteitsgarantie. Alleen daarom al laat ik het onderhoud vanaf nieuw door de dealer doen.”

Door tot het einde

Een jaar later kreeg de Audi van Wim te maken met een vervelende storing in het motormanagement. Er bleek vocht in de kabelboom te zitten en ook in het regelapparaat. Oorzaak: de afwatering onder de voorruit zat dicht. “Naar het schijnt moet je dat jaarlijks laten controleren. Ik wist dat niet, niemand heeft mij dat ooit verteld. De garage heeft de fout erkend en alle kosten van de reparatie voor zijn rekening genomen.”

Dat goed onderhoud loont, merkte Wim ook toen hij een aanrijding meemaakte in België. De schade bedroeg ruim €7.000, de garage vreesde total loss. “Maar vanwege de goede staat van de auto mocht ik hem toch laten repareren. Ik laat hem eens in de twee jaar poetsen, de wielen laat ik door mijn bandenleverancier inspecteren en ze zijn al opnieuw gespoten.”

Dat de Audi niet meer zo schoon is als in het begin, merkte keurmeester Tim de Leeuw tijdens zijn proefrit. Er kwam een flinke rookpluim uit de uitlaat tijdens stevig accelereren. We horen van Wim dat het roetfilter twee jaar geleden is verwijderd, dat verklaart een hoop. Als de A6 Avant op de brug staat, valt het oog van Tim op de dorpel bij het linker achterwiel. Daar ziet hij sporen van een oudere schade en met weinig moeite trekt hij er een groot stuk plamuur af en zien we dat het plaatwerk eronder is doorgerot. Wim schrikt er net zo hard van als wij. “Bij mijn weten heb ik daar nooit schade gehad, hier begrijp ik niets van. Toch blijft het mijn doelstelling om deze auto helemaal op te rijden, daar verandert niets aan.”

Eigenaar Audi A6

Naam Wim Fortuin

Bouwjaar 1965

Woonplaats Brielle

Beroep voormalig zelfstandig ondernemer grafi-media

Eerste auto Fiat Uno diesel

Vorige auto Audi A6 Avant 3.0 V6 TDI

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Een zonneklep aan de zijkant.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Madrid.”

Onderhoudshistorie

Wim is vanaf het eerste moment trouw aan zijn Audi-dealer. Daar is tot op heden al het onderhoud uitgevoerd. Dat beperkte zich hoofdzakelijk tot al het reguliere werk en pas bij 240.000 kilometer is er voor het eerst iets aan de remmen gedaan. Het zegt alles over de rijstijl en dat is, samen met goed onderhoud, de basis voor een lang autoleven.

Een paar bijzonderheden:

188.000 km: magneetventiel turbo

198.000 km: raammechanisme

236.339 km: portierslot

239.000: vier gloeistiften, nieuw regelapparaat in verband met waterlekkage

242.234 km: portierslot

Wat mankeert er aan de Audi A6?

Roest op de dakrand boven het voorraam

Ruitensproeier achter werkt niet

Rammeltje rechtsvoor achter het dashboard,

Auto voelt wat traag aan en roet bij de eerste keer doortrekken behoorlijk

Auto trilt tijdens remmen

Knipperlichten achter stralen wit licht uit

Storing opgeslagen op de oliepeil/temperatuurmeter

Oliepeil staat boven maximaal

Koplampen en mistlampspiegels worden dof

Auto is op diverse plaatsen (slecht) overgespoten

Stabilisator verbindt standen hebben veel speling

Diverse draagarmrubbers beginnen uit elkaar te vallen, nog niet in ernstige mate

Auto heeft wat roest op de centrale balken en op het subframe

Hitteschild is doorgecorrodeerd bij de bevestigingspunten

Linksachter is ter hoogte van het krikpunt een schade erg slecht hersteld waardoor er nu veel roest onder de plamuurlaag zit

De mening van Carrec Technocenter

“Op zich helemaal geen verkeerde auto. Duidelijk werd al snel dat de eigenaar een rustige rijstijl heeft en veel snelwegkilometers maakt, wat positief bijdraagt aan de staat na een half miljoen kilometers. Wel jammer dat zoiets als een set nieuwe stabilisatorverbindingsstangen niet is meegepakt bij het laatste onderhoud, waardoor de Audi nu flink rammelt op slecht wegdek. Ook de verroeste dorpel is erg jammer.”

