Het is bijna weer even wennen als we een test doen waar geen laadstekker aan te pas komt, maar vandaag is weer zo’n dag. De Honda Civic is alweer even onder ons en heeft in fases een update gekregen. Het gaat nooit zo strak als bij Europese merken, want zoals veel Japanners is Honda meer van de vele kleine ingrepen dan van in één keer een forse facelift. Bovendien lopen verschillende werelddelen vaak niet gelijk. Zo zagen we in de zomer van 2024 al de eerste beelden van de gefacelifte hatchback, maar die was alleen voor de thuismarkt. Wij moesten tot afgelopen zomer wachten tot we hier dezelfde updates kregen. En zo wereldschokkend waren ze niet eens. De voorbumper is helemaal nieuw en heeft een grotere koelopening onderin. De koplampen worden middels een in carrosseriekleur uitgevoerde kunststof strip gescheiden. Die grille zelf is aan de onderzijde breder dan voorheen. En wat opvallend is: geen enkele Civic heeft nu nog mistlampen vóór. Die zijn volgens Honda niet meer nodig doordat de led-koplampen zijn verbeterd. De binnenkant kreeg wat wijzigingen, maar deze zijn miniem genoeg voor een zoek-de-verschillenpuzzel en de aandrijflijnen bleven eveneens ongewijzigd. Dat betekent dat de auto er opnieuw alleen als hybride is: je krijgt met deze semi-elektrische aandrijving maximaal 184 pk. Het is overigens alweer de elfde (!) generatie van de Civic; de huidige generatie komt uit 2021.

Prijzen van de Audi A3 en Honda Civic

De prijs ging wel iets omlaag, want net voor de facelift werden de prijzen van de Honda fors verlaagd en die nieuwe prijzen blijven met de herziene Civic overeind. Bijna een unicum tegenwoordig. Honda nam zijn premiumambities ook qua prijs altijd vrij serieus, maar door de 5.000 euro blijvende korting is het model wat toegankelijker geworden. Evengoed staat de Civic nog altijd hoog in de markt, waardoor we het qua concurrentie ook niet bij de budgetmerken zoeken. Een Audi A3 is door de jaren heen een vaste tegenstander voor de Japanner en ook nu past het mooi. Ja, op papier heeft de 35 TFSI-motor met 150 pk minder vermogen, maar ervaring leert dat de 184 pk van de Honda er door de hybride opzet niet allemaal zo hard uitkomen. Kijken we naar de sprintcijfers, dan zijn beide modellen op papier zo goed als even snel. Qua prijs ontloopt het elkaar ook niet enorm, waardoor een mooie vergelijkende test geboren is. De Audi is er natuurlijk in veel meer vormen dan de Honda, die er alleen is met de aandrijflijn van vandaag, los van de extreme Type R. Voor de A3 heb je nog wat instappers met minder vermogen en sterkere versies in de vorm van een plug-in hybride met meer dan 200 pk systeemvermogen. Ook hier nog los van de sterkere hothatches in de vorm van de S3 en RS3.

Ook de huidige Audi A3 gaat alweer even mee. Ook dit model (de vierde generatie) komt uit 2021 en heeft een facelift gekregen, maar dat was begin 2024 al. En ook hier betrof het vooral optische zaken. De grille werd platter en breder en kreeg een andere structuur, waarbij de vier ringen van het logo iets omhoog gingen. De luchtinlaten zijn scherper en de voorspoiler werd groter. De achterbumper werd ook opnieuw getekend en inspiratie daarvoor werd opgedaan bij de RS3. De bekende 1.5 TFSI is een viercilinderturbomotor met maximaal 150 pk. Hij wordt hierbij geholpen door een kleine elektromotor met 12 pk die net dat beetje extra ondersteuning geeft. Het helpt bij lage toerentallen, maar evengoed zou de automaat met dubbele koppeling wat soepeler kunnen oppakken als je wegrijdt bij het stoplicht. Het is of heel langzaam, of te bruusk. Zeker naast de Civic met zijn elektrische aandrijving valt het extra op. Het is geen enorm drama, maar wel een kleine ergernis die je meermaals per rit gaat hebben. Qua vermogen is het wel een bijzonder fijn blok met een breed toerenbereik. De 150 pk voelt zeker in Nederland altijd wel als genoeg en dat komt vooral door het brede toerenbereik. De Audi-motor heeft bovendien nog een extra foefje, want bij constante snelheid schakelt hij als het kan twee cilinders uit. Dit scheelt brandstof. En niet alleen op papier, want de eindscore van de Audi komt opvallend dicht in de buurt van de Honda met zijn hybride aandrijving.

De Civic is zoals gemeld altijd een hybride en we kennen de aandrijf inmiddels van haver tot gort. Niet alleen uit de hatchback, maar ook uit de verhoogde ZR-V die dezelfde techniek heeft. De aandrijflijn kent een bijzondere opzet die zowel als serie- als parallelhybride werkt. Het systeem bestaat uit een 2.0 viercilinder benzinemotor, die werkt met de Atkinson-cyclus. Hij levert 143 pk en 186 Nm. Het maximumvermogen komt echter altijd van een elektromotor, die 184 pk en 315 Nm heeft. Een tweede, kleinere elektromotor dient als generator en wordt aangedreven door de verbrandingsmotor, die ervoor zorgt dat deze altijd op een zo gunstig mogelijk toerental kan draaien. Je rijdt dus altijd op stroom. Of bijna altijd. Op hoge snelheid, zoals op de snelweg, klapt er een koppeling dicht en helpt de benzinemotor rechtstreeks de wielen aandrijven, waardoor een parallelhybridesysteem ontstaat. Niet om voor meer kracht te zorgen, maar omdat de benzinemotor hier zeer efficiënt kan werken zonder de accu als tussenstation te gebruiken. Opvallend genoeg lijkt de motor wel mee te doen met acceleratieacties omdat Honda schakelmomenten fingeert. Merkwaardig en nep, maar evengoed klinkt het natuurlijker dan de bekende huil bij hybrides die hoog in de toeren blijft hangen. Bedrogen worden is hier dus fijn.

Hoe rijden de Audi A3 en Honda Civic

Qua rijden werkt het geheel omdat een elektromotor altijd bij de les is. Het verschil in soepelheid met de Audi is fors, althans bij wegrijden uit stilstand. Eenmaal onderweg is de TFSI-motor goed bij de les en maakt het minder uit. Bovendien komt de 180 pk van de Honda er niet uit in de praktijk: de twee auto’s zijn op de (tussen)sprint zo goed als even snel, ondanks de 30 pk achterstand van de A3. Qua rijden is de Honda al jaren een favoriet op de redactie. Voor zo’n (relatief) kleine speler in Europa is het knap hoe de Japanners hun onderstellen naar grote hoogte weten te brengen. De Civic heeft een uitstekende balans, geeft feedback via het stuur, maar is nog altijd comfortabel. Echt een rijdersauto. Stappen we over in de Audi, dan is het vooral het gebrek aan stuurgevoel wat het verschil maakt, want het onderstel is bijzonder volwassen. Je kunt er minstens zo hard mee door de bocht als in de Honda, zonder dat de auto een krimp geeft. De Autobahn-proof-waarde van de A3 is hoog, ook bij een relatief goedkopere uitvoering als deze 1.5 TFSI. Op lange afstand is hij daarbij stiller dan de Honda en je krijgt veel rust dankzij de stabiliteit van de koets.

Ondanks de aflopende dakvorm van de Honda is het toch echt een hatchback met een vijfde deur. Dit geeft een ruime opening naar de kofferbak, die evengoed minder efficiënt is ingedeeld dan de rechthoek in de Audi. Hij heeft wel 25 liter meer. Achterin biedt de Honda iets meer ruimte voor de benen, maar de hoofdruimte is in de A3 weer beter door de aflopende daklijn van de Japanner. Ook zitten we in de Audi wat beter. In de Honda voelt het allemaal net wat minder mooi aan. Dat wordt erger als we verder naar voren gaan. De Honda oogt niet per se armoedig, maar wel verouderd. Een klein scherm, net wat minder mooie materialen. Dit zegt vooral veel over de Audi trouwens, die gewoon hypermodern oogt. Het touchscreen is groter, terwijl men nog voldoende fysieke knoppen heeft om de ergonomie prettig te houden. De Civic doet nog minder met het scherm, maar dat is meer omdat het hele multimediasysteem minder uitgebreid is. De ergonomie is wel goed in de Japanner. Qua veiligheid hebben beide auto’s goede systemen aan boord die vooral helpen en zelden ergeren. Bijna een unicum tegenwoordig en daarmee een compliment waard. De Audi gaat net wat verder met zijn autopilot systemen, maar door de vele updates is ook de Civic hier prima bij de les.

Kijken we naar de opties krijg je ietsje meer zaken standaard op deze volle Advance-uitvoering van de Honda dan op de Audi, maar qua prijs loopt het allemaal minder uiteen dan je zou verwachten. De Honda is wel wat voordeliger, dit door de forse prijsverlaging die afgelopen jaar is doorgevoerd. Bij de Audi moet je iets meer betalen voor leuke opties. Maar veel écht leuke technische gadgets die je op een A3 kunt krijgen, zijn niet eens leverbaar op de Civic Let op: het model op deze pagina’s is een duurdere uitvoering dan de prijzen van de daadwerkelijk geteste auto, dus dat kan qua beeld iets vertekenen. De smaakgevoelige wielen op de groene A3 die je hier ziet, zijn gelukkig ook niet standaard. Maar de testauto die we hadden was een S-edition de behalve de lakkleur geen noemenswaardige extra’s had. Dat maakt hem kaal voor een Audi, maar als we de optielijst vergelijken met de Civic mis je eigenlijk nergens iets concreets. Terwijl iets als de verlichting op de Honda enorm veel slechter is dan de ledverlichting op de Audi, en dan hadden we nog niet eens de optionele matrixverlichting. Het is maar een voorbeeld, maar de technische voorsprong van de Duitser op dit soort punten is groot. Op dit vlak merk je dat de Japanner inmiddels wel erg oud wordt. Maar zoals een oude labrador nog altijd een gezellige metgezel is, scoort de Civic met zijn rijplezier.

Geen PHEV-test!

Er zijn altijd snelle kentekencheckers of mensen die meteen spotten dat de A3 op deze pagina’s een laadopening heeft bij het linkervoorwiel. En dat betekent dat de groene Audi geen 35 TFSI is, maar de sterkere plug-in hybride! En dat klopt, op de fotografiedag was de A3 zonder stekker niet beschikbaar. Maar we hebben dus wel gewoon uitgebreid gereden met een mild hybride-versie, en logischerwijs zijn daar ook alle metingen van.

