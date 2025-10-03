Het was niet Audi’s mooiste, ook niet Audi’s meest luxe en zeker niet Audi’s meest sportieve model. De Audi A2 zou volgens sommigen misschien niet eens een tweede blik waard zijn. Wat kun je immers interessant vinden aan een compact MPV’tje? Nou, best een hele hoop. De Audi A2 is misschien wel één van de meest miskende creaties ooit uit Ingolstadt. Met zijn aluminium basis - destijds ongekend voor een compact volumemodel - was hij toonaangevend op het gebied van ruimte in combinatie met een laag gewicht. Efficiënt was hij ook, mede dankzij zijn gestroomlijnde koets. Met 1.2 TDI was het zelfs een heuse '3L', een auto waarmee je met drie liter diesel 100 km kon rijden. Zo was er nog meer indrukwekkend aan de A2, al kon dat niet voorkomen dat het een commerciële flop werd. Om als auto een bijzondere plek in het geheugen in te nemen, hoef je echter geen verkoopsucces te worden. De Audi A2 had alleen meer verdiend dan 'm gegund werd. Misschien had-ie toch (ook) in een ander nestje geboren moeten worden?

Interessant: de Audi A2 lijkt terug te keren als elektrische cross-over! Daarover lees en bekijk je hier meer.