Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De Audi A2 bestaat 25 jaar: miskend, maar nog altijd indrukwekkend

In het verkeerde nest geboren?

Video
Joas van Wingerden

De meest revolutionaire auto’s zijn doorgaans toplimousines, supercars of conceptauto’s. De Audi A2 was geen van die drie. Toch was de A2 één van Audi’s meest creatieve én innovatieve uitspattingen. Ter ere van zijn 25-jarig bestaan nemen we 'm daarom nog eens onder de loep.

Het was niet Audi’s mooiste, ook niet Audi’s meest luxe en zeker niet Audi’s meest sportieve model. De Audi A2 zou volgens sommigen misschien niet eens een tweede blik waard zijn. Wat kun je immers interessant vinden aan een compact MPV’tje? Nou, best een hele hoop. De Audi A2 is misschien wel één van de meest miskende creaties ooit uit Ingolstadt. Met zijn aluminium basis - destijds ongekend voor een compact volumemodel - was hij toonaangevend op het gebied van ruimte in combinatie met een laag gewicht. Efficiënt was hij ook, mede dankzij zijn gestroomlijnde koets. Met 1.2 TDI was het zelfs een heuse '3L', een auto waarmee je met drie liter diesel 100 km kon rijden. Zo was er nog meer indrukwekkend aan de A2, al kon dat niet voorkomen dat het een commerciële flop werd. Om als auto een bijzondere plek in het geheugen in te nemen, hoef je echter geen verkoopsucces te worden. De Audi A2 had alleen meer verdiend dan 'm gegund werd. Misschien had-ie toch (ook) in een ander nestje geboren moeten worden?

Interessant: de Audi A2 lijkt terug te keren als elektrische cross-over! Daarover lees en bekijk je hier meer.

Plaats een reactie
Audi Audi A2 Classic Cars Occasions

Lees ook

Nieuws
Spyshots Audi A2 e-tron

Audi A2 e-tron: Audi blaast de eigenwijze A2 nieuw leven in

Nieuws
Audi A2

Audi A2 wordt 25

Op Zoek Naar
Audi A2 occasion

Goedkoop maar met Bovag-garantie: deze verrassende occasions koop je voor €1.300-€1.900

Audi A2

Audi A2 1.2 TDI 3L - 2001 - 392.378 km - Klokje rond

Achtergrond
Audi A2

20 jaar Audi A2 - Achtergrond

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.