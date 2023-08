Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - Op de Rollenbank

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio heeft een drieliter V6 met dubbele turbo van 510 pk. En dan is het blok ook nog een beetje gekieteld voor wat extra paardenkrachten. Waar gaat dat naartoe? Hij loopt al 280 kilometer per uur op topsnelheid. We kijken en luisteren samen met eigenaar Leon Verhees.

Leon Verhees is ondernemer, komt uit Deurne en reed tot voor kort met een keurige tweeliter Alfa Romeo Stelvio. Naar volle tevredenheid. Maar op enig moment komt hij met zijn brave zaken-SUV bij Alfa-dealer Driessen in Eindhoven en ontwaart daar een hagelwitte Quadrifoglio. “Die auto begon spontaan tegen me te lachen”, vertelt hij met een brede grijns. Leon laat zich verleiden tot een proefrit en niet veel later is de Alfa met net 60.000 km ervaring de zijne. De brave tweeliter Stelvio blijft bij Driessen achter en het grote genieten kan beginnen. “Tja, natuurlijk kan het allemaal wel wat minder, maar ik ben wel een liefhebber. Eigenlijk had ik mijn zinnen gezet op een Giulia met deze aandrijflijn. Maar als enkel de achterwielen die 500 pk moeten verwerken, dan gaan er heelbijzondere dingen gebeuren”, weet Leon uit ervaring. Een proefrit met zo’n potente Giulia brengt hem op andere gedachten. “Die auto ging er altijd en eeuwig als een dolle van tussen. Hoe hard je ook reed, hij bleef gaan.” De Stelvio met standaard vierwielaandrijving kan zijn vermogen beter kwijt.

Bij Alfa draait het om lijnenspel, aandrijflijn en wegligging

“Een Alfa Romeo is altijd een apart geval”, vindt Leon. “Italianen vinden aandrijflijn, wegligging en lijnenspel belangrijk. De rest doet er niet toe. Dat merk je, want in een auto van dit kaliber mis je een snel multimediasysteem of een accurate navigatie. Onbegrijpelijk, terwijl dit nieuw een auto is van anderhalve ton.”

Veel beleving

Het mag de pret nauwelijks drukken. Sterker nog, Leon is apetrots op zijn Stelvio Q. “Dat carbon in het onderstel, die Ferrari-motor, dat opzwepende karakter. Het is heel veel beleving en dat is gaaf als je als autoliefhebber veel onderweg bent.” Want ja, de Brabander legt al zijn zakelijke kilometers per Stelvio Q af. Dat maakt hem een enorme bofkont. Toch kriebelt het nog bij Leon. “Ik wilde het maximale uit deze Stelvio halen, gewoon omdat het kan. Met het motormanagement kun je heel veel. Je kunt het zo instellen dat je zelfs per versnelling voor extra power kunt kiezen.” Leon wordt steeds enthousiaster over zijn eigen Stelvio. Maar intussen is rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven druk met het meten van de output van de Alfa Romeo. “Het motormanagement biedt tal van mogelijkheden dus is het soms even puzzelen om het maximale te bereiken”, aldus Ghisbert. Dat lukt en met aangenaam grof geweld staat de Q te rammen op de Haagse rollenbank. Met een fraaie score als resultaat. Leon heeft het mooi voor elkaar.