6 maanden gebruikte Tesla Model 3: aantrekkelijke EV occasion maar SoH accu valt tegen
Klokje Rond, accudegradatie, rollenbank en meer tests
20 reacties
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
De Tesla Model 3 was begin dit jaar hot als elektrische occasion. Wij zijn 6 maanden in een Long Range gestapt en hebben die aan diverse testonderdelen onderworpen. Is de elektrische sedan nog steeds een aan te raden elektrische occasion? In deze video zie je de resultaten van een Klokje Rond-keuring, een accudegradatietest, waarbij we ook nog dieper ingaan op de staat waarin je een accu van een gebruikte elektrische auto kunt aantreffen en als bonus zetten we de snelle Model 3, ongeacht de versie die je koopt, op de rollenbank.
Voor minder dan 20 mille koop je een Tesla Model 3 zoals onze duurtester. Wij leasen hem, via MyAyvens, maar ‘in de winkel’ ben je dat aankoopbedrag min of meer kwijt voor een Long Range met Dual Motor en dus AWD. De prijzen van de Model 3 als occasion zijn de afgelopen maanden sterk gedaald en afgelopen zomer dreigden de verkopen zelfs in te storten. In het occasionaanbod op deze staan er echter nog bijna 400 te koop.
Vroege exemplaren uit 2019 beginnen net onder de €15.000, Model 3's Long Range AWD van een jaar oud kosten ongeveer €45.000.
Signalement
|Merk
|Tesla
|Model
|Model 3 Long Range AWD
|Carrosserie
|4-deurs, sedan
|Transmissie
|automaat
|Aandrijving
|4wd
|Nieuwprijs
|€ 58.980
Specificaties
|Brandstof
|elektrisch
|Motor
|2 elektromotoren
|Maximaal vermogen
|324 kW / 441 pk
|Maximaal koppel
|493 Nm
|Accu capaciteit (bruto)
|75 kWh
|Lengte / breedte / hoogte
|4.694 mm / 1.849 mm / 1.443 mm
|Wielbasis
|2.875 mm
|Massa leeg
|1.831 kg
|Laadvermogen
|474 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.000 kg / 750 kg
|Banden
|235/45R18Prijzen
|Topsnelheid
|233 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|4,6 s
|Stroomverbruik (WLTP)
|13,2 kWh/100km
|Actieradius (WLTP)
|560 km