6 maanden gebruikte Tesla Model 3: aantrekkelijke EV occasion maar SoH accu valt tegen

Klokje Rond, accudegradatie, rollenbank en meer tests

Video
Luc Vranken

De Tesla Model 3 was begin dit jaar hot als elektrische occasion. Wij zijn 6 maanden in een Long Range gestapt en hebben die aan diverse testonderdelen onderworpen. Is de elektrische sedan nog steeds een aan te raden elektrische occasion? In deze video zie je de resultaten van een Klokje Rond-keuring, een accudegradatietest, waarbij we ook nog dieper ingaan op de staat waarin je een accu van een gebruikte elektrische auto kunt aantreffen en als bonus zetten we de snelle Model 3, ongeacht de versie die je koopt, op de rollenbank.

Voor minder dan 20 mille koop je een Tesla Model 3 zoals onze duurtester. Wij leasen hem,  via MyAyvens, maar ‘in de winkel’ ben je dat aankoopbedrag min of meer kwijt voor een Long Range met Dual Motor en dus AWD. De prijzen van de Model 3 als occasion zijn de afgelopen maanden sterk gedaald en afgelopen zomer dreigden de verkopen zelfs in te storten. In het occasionaanbod op deze staan er echter nog bijna 400 te koop.

Vroege exemplaren uit 2019 beginnen net onder de €15.000, Model 3's Long Range AWD van een jaar oud kosten ongeveer €45.000.

Signalement

Merk Tesla
Model Model 3 Long Range AWD
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 58.980

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 2 elektromotoren
Maximaal vermogen 324 kW / 441 pk
Maximaal koppel 493 Nm
Accu capaciteit (bruto) 75 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.694 mm / 1.849 mm / 1.443 mm
Wielbasis 2.875 mm
Massa leeg 1.831 kg
Laadvermogen 474 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.000 kg / 750 kg
Banden235/45R18Prijzen
Topsnelheid 233 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 4,6 s
Stroomverbruik (WLTP) 13,2 kWh/100km
Actieradius (WLTP) 560 km
Tesla Tesla Model 3 Elektrische Auto Occasions

