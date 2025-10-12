Het is vijf voor halfvier, eindelijk zijn de leerlingen van klas 10 B vrij. De scholieren rennen rechtstreeks naar de bushalte. Met uitzondering van de Duitse Timon Bornhalm. Hoewel hij pas 16 jaar oud is, loopt hij trots naar de parkeerplaats achter de school waar hij heel zelfverzekerd in zijn auto stapt en naar huis rijdt. In tijden waarin Opel en Fiat ons micromobiliteit aanbieden met hun elektrische brommobielen Rocks-e en Topolino, is dat op zich niets bijzonders. Maar ten eerste is die trend hier in Iserlohn, in het Sauerland, nog niet doorgedrongen. Ten tweede rijdt Timon niet in zomaar een autootje. Hij pendelt er niet alleen mee tussen de school en het sportveld of tussen zijn ouderlijk huis en zijn vrienden, hij gaat er ook mee op vakantie. Hij heeft zijn eerste auto omgebouwd tot wat mogelijk de kleinste camper ter wereld is.

Basis is Aixam D-Truck Van

Als basis koos Timon de Franse Aixam D-Truck Van, een voertuigje dat normaal gesproken wordt ingezet door gemeenten en de plantsoenendienst, waarbij het alleen is uitgerust met een kunststof bak achter de korte cabine. Maar omdat Timon van huis uit kampeerder is en zijn vader bovendien een werkplaats voor campers heeft, is zijn Aixam nu een appartement op wielen. Maar dan heel klein; het compartiment dat nu achterop het wagentje rust, biedt met zijn lengte van 1,35 meter en breedte van 1,46 meter minder ruimte dan een slaapcapsule op het vliegveld. Acht weken lang hebben vader en zoon eraan gewerkt. Ze hebben de flinterdunne kunststof wanden geïsoleerd en ramen in de opbouw aangebracht, een frame geplaatst dat sterk genoeg is voor de dakdrager met de bijbehorende bagage en extra lampen. Er is een achteruitrijcamera geïnstalleerd en de cabine is fraai ingericht – en dat alles zonder het maximale gewicht van 842 kilo te overschrijden. In totaal hebben ze drie- tot vierduizend euro gestoken in de Aixam, die Timon met geld van de familie en de opbrengst van een paar vakantiebaantjes tweedehands heeft kunnen kopen. Nieuw kost zo’n karretje maar liefst €18.000 en dat overtrof het budget van de tiener ruimschoots.

TV aan de muur

De D-Truck is nauwelijks groter dan een bezemkast. Er is een behoorlijk comfortabele zitbank in een hoek van de cabine is geplaatst – uiteraard met voldoende opbergruimte eronder plus een accu die tijdens het rijden wordt opgeladen voor de energievoorziening van de microcamper als deze stilstaat. Links van de deur is een kleine voorraadkast te vinden, rechts is de keukenunit met een koelkast, gootsteen en tweepits fornuis ondergebracht. Er hangt zelfs een tv aan de muur en natuurlijk mag sfeerverlichting niet ontbreken. Alleen voor een bed was geen ruimte meer. Omdat Timon niet in een zittende houding of in een yogapose wil slapen, is er een daktent op de Aixam geplaatst – met dank aan het verhoogde draagvermogen van het woongedeelte. Ook wat bergingsgereedschap kreeg een plek tussen het dak en de tent – je weet immers maar nooit of je ergens strandt.

Twee cilinder dieselmotor

Het grote pakket op het dak is weliswaar slecht voor de cw-waarde, maar rijdynamiek is bij de Aixam sowieso niet aan de orde. De tweecilinder Kubota-dieselmotor ratelt er lustig op los wanneer Timon het schoolplein verlaat, maar ondanks alle herrie mobiliseert het blokje een schamele 8 pk uit 479 cc cilinderinhoud. Ach, sneller dan 45 km/h mag je er toch niet mee rijden. Dat is voor Timon geen probleem; zo bewijzen de ruime 20.000 kilometer die hij al op de teller van zijn kleine campertje heeft gezet. Doordeweeks rijdt hij vooral in en rond Iserlohn en zijn tien kilometer verderop gelegen geboortedorp, maar in het weekend gaat hij wel eens kamperen aan de Möhnesee, een rit van pakweg 60 kilometer. En in de vakantie is hij al tot aan de Noordzee gekomen; hij deed er acht uur over om de afstand van 360 kilometer te overbruggen. Zelfs in de winter gaat hij met de camper op pad. Hij laat hij trots foto’s zien waarop zijn creatie bedekt is met een dikke laag rijp.

Timon droomt van BMW 3-serie

Waar Timon ook met zijn Aixam verschijnt, hij staat altijd in het middelpunt van de belangstelling. Zijn dwerg-campertje is immers niet alleen vaak het kleinste voertuig op de camping, maar er zijn in de meeste gevallen ook geen gasten die jonger zijn dan hij. Timon is inmiddels een bekende verschijning in de camper-scene en wil daar later ook gebruik van maken voor zijn carrière. Natuurlijk moet hij eerst slagen voor zijn eindexamen en een gewoon autorijbewijs halen, want hij droomt van een BMW 3-serie om daarmee later echt indruk te maken op de camping. Maar als hij alle papieren op zak heeft, wil hij zich gaan bezighouden met auto-onderhoud en campers, zo schetst hij zijn toekomst.

Naar de Costa Brava

Nu is Timon echter eerst druk met het plannen van zijn volgende grote avontuur; hij is vastbesloten om veelvuldig van zijn kleine, maar o zo waardevolle stukje vrijheid op wielen te genieten. Vooral omdat hij sinds zijn 16e verjaardag met zijn lichte karretje ook naar het buitenland mag rijden. Omdat dat vanuit zijn woonplaats best een stukje rijden is, is het daar tot nu toe nog niet van gekomen. Maar binnenkort is het zomervakantie en dan wil hij met de microcamper, inclusief aanhanger en een vriend, koers zetten richting de Costa Brava, een rit van een slordige 1.500 kilometer. Dat ze daar best een tijdje over zullen doen, vindt hij niet erg: “Daar hebben we immers zes weken de tijd voor.”