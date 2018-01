Slideshow

Volkswagen Tiguan Allspace 1.4 TSI Highline (2018) Ruimtereis

Nee, vierwielaandrijving hoef je in het segment van de enigszins betaalbare SUV’s en cross-overs niet te verwachten. De brede inzetbaarheid van de Volkswagen Tiguan Allspace is vooral te danken aan zijn ruime, variabele interieur.

Strakke lijnen en scherpe vouwen zorgen dat hier een typische Volkswagen staat. De Allspace oogt duidelijk gestrekter dan een 'korte' Tiguan, met name het achterportier is opmerkelijk fors. De nieuweling is 22 cm langer dan zijn compacte broertje, terwijl de wielbasis met 11 cm toenam. Ook de overhang aan de achterzijde is groter.

Voor de voorste inzittenden is de Tiguan Allspace precies gelijk aan de kortere versie. Door de relatief rechtopstaande voorruit en het hoge dashboard geeft de Tiguan zijn inzittenden een echt SUV-gevoel. De testauto beschikt niet alleen over een groot scherm op de middenconsole, maar ook over een digitaal instrumentarium én een head-up display.

De lange achterportieren wekken de indruk van een overdaad aan beenruimte, maar dat valt tegen. Ook met de verschuifbare achterbank in de achterste stand komen we niet verder dan een nette voldoende, wat ook hier voor een deel is te wijten aan ruimtevretende klaptafeltjes. De achterste zitrij neemt vrijwel de hele bagageruimte in en is alleen geschikt voor kleine kinderen. Met deze zitrij neergeklapt, heeft de bagageruimte een inhoud van 700 liter.

De DSG-transmissie werkt op een fijne manier samen met de 150 pk TSI-motor, al wordt er wel érg snel voor de hoogste versnelling gekozen. De Tiguan is comfortabel op een typische Volkswagen-manier. De demping is stevig en de besturing voelt bijzonder strak aan, maar dynamisch is de auto zeker niet. Ook hier gaat het begrip

allemansvriend op, waarbij Volkswagen voor een steviger afstemming kiest dan concerngenoot Skoda. De zitpositie krijgt een pluim, want dankzij een uitgebreide verstelbaarheid van stoel, stuur én middenarmsteun vind je snel een fijne rijhouding.

Signalement Merk Volkswagen Model Tiguan Allspace 1.4 Tsi 150pk Act Highline Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 42.245 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.395 cc Maximaal vermogen 110 kW / 150 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 250 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.701 mm / 1.839 mm / 1.674 mm Wielbasis 2.787 mm Massa leeg 1.470 kg Laadvermogen 740 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.800 kg / 750 kg Banden 235/55R18 Prijzen Topsnelheid 200 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 10,6s Acceleratie 50-80 km/h in D 3,3s Acceleratie 80-120 km/h in D 7,5s Brandstofverbruik gemeten 9,0 l/100km

(fabrieksopgave: 6,3 l/100km) CO2-uitstoot 143 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren De Tiguan Allspace biedt ten opzichte van zijn kortere broertje fors meer mogelijkheden en is daarmee een welkome aanvulling binnen het Volkswagen-gamma. Wat opvalt is de hoogwaardige uitstraling van de binnen- en buitenkant, net als de prettige aandrijflijn. Helaas betaal je daar een stevige prijs voor.