Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline DSG-7 95 pk (2018) De lat ligt weer hoger

De nieuwe Volkswagen Polo voldoet in alle opzichten aan de verwachtingen. Niet spannend of spraakmakend qua design, maar wel weer op alle vlakken een flinke stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger.

Sinds de komst van de huidige Clio is het voor de Polo over en uit met zijn positie als marktleider in het B-segment. Vanaf 2010 was die positie in handen van de Polo, mede dankzij de wegenbelastingvrije BlueMotion met zijn driecilinder dieselmotor.

De Polo staat pas sinds oktober in de showroom. Hij is weer een maatje groter dan de versie die hij opvolgt en deelt zijn platform met onder meer de nieuwe Seat Ibiza. Hij is groter dan een Golf van de derde generatie, maar loopt qua formaat toch keurig in de pas met de rest van het segment. Het design is strak en zakelijk. Ook zal het, zoals altijd, goed tegen de tand des tijds bestand zijn. De doelmatigheid die het exterieur van de Polo typeert, komt ook terug in het interieur. En ook hier straalt de klasse ervan af. Doordacht design, mooie materialen, perfecte pasvormen; het is domweg helemaal af. Zeker, er is hier en daar hard kunststof toegepast, zoals voor de deurpanelen en de middentunnel. Maar dat is niet vreemd in dit segment en bovendien ziet ook dat er goed uit. De stoelen zijn royaal van formaat en – net als het stuur – goed verstelbaar. Kortom, een erg fijne werkplek. En achterin? Ook daar is voldoende ruimte.

Volwassen en evenwichtig

De basismotoren, driepitters zonder turbo, kun je beter links laten liggen. Wij rijden de Polo met de 95 pk sterke 1.0 TSI mét turbo en daarmee ben je uitstekend bediend. In dit geval is hij gekoppeld aan een zeventraps DSG, die € 1.800 extra kost. Een fijne combinatie, merken we spoedig. De bak schakelt snel door naar een hogere versnelling en houdt het motortoerental laag. Geen punt, er is onderin genoeg pit. Er klinkt dan een vrij zware brom, die niet doet vermoeden dat er een kleine driecilinder aan het werk is. Pas als je de Polo flink op zijn staart trapt, verraadt de TSI zijn ware aard. Eenmaal hoog in de toeren zakt de trekkracht langzaam weg; tussen 1.500 en 3.500 toeren is deze machine het meest in z'n element. Hij is stil en soepel. Ook op de snelweg valt de rust in het interieur op. Niet alleen vanwege de stilte, maar ook dankzij het onderstel. De Polo doet, om de term maar weer eens te gebruiken, volwassen aan. Weer dringt zich de vraag op waarom je nog een Golf zou kopen, zó goed rijdt de op één na kleinste VW. Comfortabel, maar zeker niet week en heel koersvast. Nieuw en standaard voor de Highline is de optie Drive Select, waarmee onder andere de schokdempers een tandje sportiever werken. Onze testauto heeft deze voorziening nog niet. De besturing werkt op lage snelheden licht en naarmate de snelheid toeneemt, komt er meer gevoel in. De Polo stuurt niet uitgesproken direct of sportief, maar wel heel evenwichtig. Ook dat draagt bij aan de prettige rijeigenschappen van de deze Volkswagen. Dat geldt ook voor de adaptieve cruisecontrol (standaard), die zijn werk goed doet. Het is jammer voor al die mensen die de Polo een saaie auto vinden: er valt feitelijk niets op aan te merken.

Weinig koppel

En dan naar de oudste van het stel. Of: de minst jonge, want verouderd kunnen we de Clio nog niet noemen. Vanbinnen oogt het heel opgeruimd, het instrumentenpaneel is zelfs wat sober. Met aan de ene kant een grote brandstofmeter en aan de andere kant een toerenteller ziet dat er een beetje simpel uit. De snelheid wordt digitaal weergegeven. Een analoge meter blijkt in de praktijk beter te werken, aangezien je aan de stand van de naald al snel ziet wat de snelheid op dat moment is. Voor de audiobediening houdt Renault nog vast aan een achter het stuur verstopte unit, die je op de tast moet bedienen. Vrijwel alles is zwart in de Clio, de gebruikte materialen zijn netjes en de afwerking is goed. Ook hier hadden de stoelen iets royaler van formaat mogen zijn. Op de achterbank is de Clio redelijk ruim, alleen valt de hoogte tegen. Voor de aandrijving zorgt een kleinere motor dan in de andere twee auto's. Met 898 cc, 90 pk en 140 Nm is hij merkbaar zwakker. Onder de 2.000 toeren gebeurt er niet zo veel en ook als je daarboven gas geeft, duurt het even voordat de turbo echt in actie komt. Daardoor maakt de Clio in eerste instantie een nogal futloze indruk. Het is zaak om de motor wat meer op toeren te houden, dan is de auto best vlot. Stap je net over vanuit de Polo, dan is het verschil goed merkbaar.

Veel te kiezen

De Polo Highline biedt zaken als automatische klimaatregeling, sportstoelen, 16-inch lichtmetaal, automatische cruisecontrol, front assist met city brake en instelbare schokdempers. Leef je je even goed uit op de optielijst, dan gaat de prijs zo voorbij de € 28.000, zoals bij de testauto. De Renault Clio Intens, in onze uitvoering, is ook vrij compleet en heeft standaard onder meer ledkoplampen, een regen- en lichtsensor, parkeersensoren, navigatie en DAB-radio. Echter, actieve veiligheidssystemen en assistentiesystemen zijn er niet en staan niet op de optielijst. Niet meer van deze tijd. De Fiesta ST-Line is gebaseerd op de Trend en heeft een niet al te rijke uitrusting. Het zit hem in de sportieve extra's. Voor automatische airco en cruisecontrol moet je bijbetalen. Wil je die voorzieningen, dan is de gelijk geprijsde Titanium de betere optie, plus onder andere een automatisch dimmende binnenspiegel, een grootlichtassistent en een regensensor. Anderzijds beschikt de ST wel over lane departure warning en 17-inchwielen. En er zijn volop optiemogelijkheden, ook op het gebied van veiligheid, zoals adaptieve cruisecontrol (op onze testauto), verkeersbordherkenning en pre collision assist, dat helpt om botsingen te voorkomen. In alle drie de gevallen ben je rond de 20 mille kwijt en in geen van de auto's kom je er daarmee bekaaid van af. Qua luxe heeft de Clio het meest te bieden, maar op het gebied van assistentiesystemen laat de Renault steekjes vallen. Op dat vlak hebben de jongere Fiesta en Polo de boel beter voor elkaar. Met de nóg luxere Vignale doet Ford er een schepje bovenop; Renault heeft de versie Bose en Initiale Paris in de prijslijst staan. Volkswagen biedt de mogelijkheid om je Highline helemaal naar eigen smaak samen te stellen

Signalement Merk Volkswagen Model Polo 1.0 Tsi 95pk Highline Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 7 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 21.975 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 999 cc Maximaal vermogen 70 kW / 95 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 175 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.053 mm / 1.751 mm / 1.446 mm Wielbasis 2.564 mm Massa leeg 1.080 kg Laadvermogen 600 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.000 kg / 590 kg Banden 195/55R16 Prijzen Topsnelheid 187 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 11,6s (10,8s) Acceleratie 50-80 km/h in D 4,1s Acceleratie 80-120 km/h in D 8,7s Brandstofverbruik gemeten 6,1 l/100km

(fabrieksopgave: 4,7 l/100km) CO2-uitstoot 107 g/km