Subaru Impreza 1.6i Lineartronic CVT Premium (2018)

De keuze in de compacte middenklasse is groot genoeg, maar toch draait de aanschaf algauw uit op een grijze muis die op elke straathoek staat. Gelukkig zijn er wat Japanse merken die het net even anders doen. Dan rijd je toch nog iets bijzonders.

Subaru is een relatief klein merk, dat altijd heeft geweigerd om in de pas te lopen met de grote massa. Dat heeft steeds bijzondere en dus karaktervolle auto's opgeleverd. Alleen in het kleinste segment liet Subaru zijn geloof voor wat het was, maar voor de rest kon je er bij een Subaru sinds de jaren 70 op rekenen dat hij een boxermotor en vierwielaandrijving had. Gelukkig geldt dat tot op de dag van vandaag en daarom is ook de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Impreza volgens dit recept bereid. Dat maakt het een auto als geen andere in een segment waarin nogal wat onderling inwisselbaar materiaal rondrijdt.

Vijfde generatie

De boxermotor deed bij Subaru zijn intrede in 1966, in de Subaru 1000. Diens opvolger, de Leone, kreeg daar permanente vierwielaandrijving bij en in 1993, na drie generaties Leone, werd de reeks omgedoopt tot Impreza. De vijfde generatie daarvan werd al bijna twee jaar geleden gepresenteerd, maar we moesten tot afgelopen herfst wachten voordat het model naar ons land kwam. Zo op het oog is de nieuwe Impreza een vrij anonieme auto, een model dat bij veel andere merken onopgemerkt het gamma in zou kunnen glippen. Hij heeft niets opvallends, niets uitgesprokens en dat staat lijnrecht tegenover zijn eigenzinnige techniek. In dit trio is het met afstand de jongste, hoewel je dat er niet aan af ziet. Toch is de Impreza op zijn eigen manier een mooie en tijdloze verschijning.

Het interieur van de nieuwe Subaru Impreza is vooral functioneel en gespeend van elke vorm van frivoliteit of buitenissigheid. Het is opgebouwd uit veel rechte lijnen en hoeken en alles zit waar het hoort te zitten. Spannend is anders, maar logisch en overzichtelijk is het beslist. Alleen de bediening van het extra display boven op het dashboard is een heel gezoek. De stoelen zitten prettig. Ze kunnen vrij laag voor wie dat wil en het zicht rondom is heel behoorlijk.

Meer dan behoorlijk is de ruimte op de achterbank van de Impreza. Daarmee laat hij de meeste concurrenten achter zich en de rivalen in deze test in het bijzonder. Zowel de hoofd- als de beenruimte is fors en ook de kofferruimte hoort met 380 liter tot de grootste in het segment. Dat is des te opmerkelijker omdat de vierwielaandrijving ten koste gaat van de diepte van de laadruimte.

Geen blauw monster

De Subaru Impreza staat op een compleet nieuw platform, maar dat doet gelukkig niets af aan de rijkwaliteiten die we van eerdere Impreza's gewend zijn. Subaru laat de laatste tijd geen gelegenheid onbenut om te benadrukken dat deze Impreza niets meer van doen heeft met die blauwe monsters met goudkleurige wielen en een luchthapper op de motorkap, maar we begrijpen niet zo goed waarom. Die oude Impreza's waren fantastische rijmachines, waarvan de tammere versies de uitstekende rijeigenschappen behielden. En al is er dan geen WRX STi van deze generatie (de WRX is een apart model, dat weliswaar nog steeds in Nederland wordt gevoerd, maar door het bpm-monster prijstechnisch is gecastreerd), je zou hem er zó bij fantaseren wanneer je in deze nieuwe Impreza rijdt. De besturing is namelijk lekker direct en messcherp, ook al doet de bekrachtiging erg zijn best. De Impreza gaat, mede geholpen door het standaard Active Torque Vectoring, prachtig neutraal de bochten door en ligt steeds als een blok op de weg. En dat terwijl ons exemplaar op winterbanden staat. Je voelt de vierwielaandrijving en het lage zwaartepunt en dat alles maakt dit wederom een erg fijne auto om in te sturen. Het lekkere, wat snerpende geluid van de boxer maakt die pret nog groter. Hij klinkt bijterig en weet daarmee te misleiden, want op het gevoel denk je dat de Impreza ondanks minder vermogen prima kan meekomen met zijn concurrenten, maar na het uitlezen van de meetapparatuur blijkt de Impreza trager dan gemiddeld in dit segment.

Over traploze transmissies heeft elke autoliefhebber wel een uitgesproken mening en die is vaker negatief dan positief. Maar het moet gezegd: Subaru heeft slim aan de parameters gedraaid. De cvt van de Impreza heeft kunstmatige verzetten, hoewel ze niet handmatig zijn te bedienen. Wanneer je op het gas gaat staan, een moment waarop een gewone cvt doorgaans wat tegennatuurlijk aanvoelt, schakelt hij van verzet naar verzet op. Eenmaal op snelheid valt het toerental traploos weer terug. Daardoor voelt de auto minder afstandelijk aan. Niettemin is het jammer dat Subaru niet eens een handbak aanbiedt op de Impreza. Datzelfde geldt voor sterkere motoren; de 2,0-liter met 150 pk die we uit andere Subaru's kennen, wordt in Japan ook in de Impreza gehangen, maar die wordt in ons land niet gevoerd vanwege de te hoge bpm.

Eén optie

Met deze vrij bescheiden 114 pk motor met cvt heb je het dus maar te doen. Wel zijn er drie uitrustingsniveaus, Pure, Comfort en Premium, waarvan de benaming de pikorde al aangeeft. De Pure kost € 27.795 en is al behoorlijk rijk uitgerust met verwarmbare voorstoelen, adaptieve cruisecontrol, Subaru's Eyesight met rijbaanassistent en botspreventie, licht- en regensensor, automatische airconditioning, spraakherkenning en ruitenwisserontdooier. Als dat allemaal nog niet genoeg is voor je, kies je de Comfort (€ 31.595), die onder meer ook lichtmetalen 17-inch wielen, gescheiden airconditioning, meesturende ledkoplampen, sleutelloze toegang en uitgebreider infotainment heeft. De Premium is de versie die wij reden. Hij kost € 34.795 en heeft standaard onder meer 18-inch wielen, elektrische stoelverstelling voor de bestuurder, navigatie, een schuif-/kanteldak en leren bekleding. Opvallende afwezige is de parkeerhulp, het enige wat op de optielijst staat.

Signalement Merk Subaru Model Impreza 1.6i Premium Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 1 versnellingen, Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2018 Prijs € 33.994 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. boxer Cilinderinhoud 1.600 cc Maximaal vermogen 84 kW / 114 pk bij 6.200 tpm Maximaal koppel 150 Nm bij 3.600 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.460 mm / 1.775 mm / 1.480 mm Wielbasis 2.670 mm Massa leeg 1.376 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 650 kg Banden 225/40R18 Prijzen Topsnelheid 180 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 13,2s (12,4s) Acceleratie 50-80 km/h in D 4,4s Acceleratie 80-120 km/h in D 9,5s Brandstofverbruik gemeten 7,5 l/100km

(fabrieksopgave: 6,8 l/100km) CO2-uitstoot 153 g/km

Eindoordeel 3,5 sterren De nieuwe Subaru Impreza combineert een (vanaf de basisversie al) zeer complete uitrusting met bovengemiddeld veel binnenruimte en verrassend veel stuurplezier.