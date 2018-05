Vanuit de hoogte Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Style Business 150 pk (2018)

Skoda levert met de Karoq zijn tweede SUV in het C-segment. Maar is het wel een echte SUV? Tijd voor een test.

Omhoog, omhoog, omhoog. Allemaal omhoog. Wie denkt dat de grootste hausse rondom SUV's en cross-overs inmiddels wel voorbij was, heeft het mis. De introductie van nieuwe hoge auto's gaat onverdroten door. Net

als je denkt dat grote merken alle niches hebben opgevuld, komen ze vrolijk met een twééde SUV. In hetzelfde segment! De vraag is blijkbaar zo groot dat autofabrikanten denken dat ze het concept van een cross-over nog verder kunnen opsplitsen. Het is niet zo dat de nieuwe auto een verlengde versie is van het bestaande model, zoals bijvoorbeeld bij de Renault Scénic en Grand Scénic of de Peugeot 3008 en 5008, die alle vier in hetzelfde segment zitten. Nee, de auto wordt weer net wat anders in de markt gezet dan zijn bestaande familielid. In het geval van vandaag hebben we het over de Skoda Karoq, een gloednieuwe cross-over in het C-segment. Het is overduidelijk een neef van de Seat Ateca, die qua buitenmaten niet heel veel van de Karoq verschilt. Maar Skoda had al een SUV, genaamd Kodiaq, die óók in het C-segment is gepositioneerd. En ja, die is een stuk groter, maar dat geldt ook voor de Octavia in vergelijking met bijvoorbeeld een Volkswagen Golf. Het is met de Karoq een beetje alsof Skoda naast de Octavia ineens een kleinere hatchback uitbrengt om te concurreren met pakweg een Kia Ceed.

Ruim interieur

De SUV biedt een behoorlijk ruim interieur, met een flinke bagageruimte. De Skoda biedt behoorlijk wat liters, zowel met de banken omhoog als met de achterbank plat. De indeling van het dashboard is nogal zakelijk. Er is een prominente rol weggelegd voor het multimediasysteem, dat werkelijk prachtig is en ook razendsnel werkt.

De aandrijflijn in de Skoda is werkelijk subliem. De nieuwe TSI-motor is steengoed, met veel koppel over het hele toerenbereik. De DSG werkt daar perfect mee samen, de schakelacties zijn razendsnel en soepel. De enige klacht die we hebben, is dat als je snel wilt wegrijden, je een soort clutchdrop krijgt, omdat je al flink toeren maakt voordat de koppeling aangrijpt. Hierdoor slaan de voorwielen door. Bij een volautomaat met koppelomvormer zou dit probleem niet spelen.

Hoger

Qua onderstel heeft Skoda zich de laatste jaren in de comfortabele hoek gepositioneerd. Ook bij deze Karoq merken we dat hij mikt op mensen die op zoek zijn naar rust. Dat bevalt ons in een hoge auto over het algemeen beter dan in een sedan of stationwagon en de balans in de Skoda is daardoor prima. Het past ook goed bij

de soepele aandrijflijn. Wel is de Karoq redelijk lawaaiig; wind- en bandengeruis dringen merkbaar door tot het interieur. In de Karoq zit je opvallend diep voor een auto die je juist koopt vanwege zijn hoge instap. Dat is bij de Kodiaq compleet anders, waarmee meteen het verschil tussen die beide Skoda's duidelijk wordt. De Karoq is meer een cross-over, de Kodiaq echt een SUV. De frivole Karoq doet enigszins denken aan de Yeti, die overigens nog wat minder claimde een SUV te zijn dan deze Karoq. De Skoda profiteert met zijn uitstekende aandrijflijn en multimedia merkbaar van de slagkracht van de Volkswagen Groep, die de investeringen voor dit soort zaken over veel meer merken kan uitsmeren. Het is slim van Skoda om de Karoq aan te bieden naast de Kodiaq. Die laatste is een grotere, serieuzere auto, de Karoq is prettig voor mensen die tien jaar geleden een Octavia zouden kopen, maar nu een hogere instap willen.

Signalement Merk Skoda Model Karoq 1.5 Tsi Act Greentech Style Business Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 7 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 36.400

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.498 cc Maximaal vermogen 110 kW / 150 pk bij 5.000 tpm Maximaal koppel 250 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.382 mm / 1.841 mm / 1.603 mm Wielbasis 2.638 mm Massa leeg 1.293 kg Laadvermogen 648 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.500 kg / 690 kg Banden 215/55R18 Prijzen Topsnelheid 203 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 9,4s (8,6s) Acceleratie 50-80 km/h in D 3,1s Acceleratie 80-120 km/h in D 6,7s Brandstofverbruik gemeten 8 l/100km

(fabrieksopgave: 5,6 l/100km) CO2-uitstoot 127 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Een test als deze maakt duidelijk waarom Skoda wegkomt met twee hoge auto’s in hetzelfde segment. De Kodiaq is een echte SUV, terwijl deze Karoq een cross-over is. Niet altijd zijn auto’s zo duidelijk in één van deze twee hokjes te plaatsen, maar nu wel.