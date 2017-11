Slideshow

Peugeot 308 SW 1.2 PureTech 130 EAT 6 Allure (2017) Op eigen kracht

In de automobiele middenklasse speelt het bijtellingspercentage geen bepalende rol meer. De auto’s moeten het nu weer op eigen kracht doen. De facelift van de Peugeot 308 komt dan ook niets te vroeg.

Op de zakelijke markt is de autokeuze jarenlang gestuurd door bijtellingspercentages: hoe lager de CO2-emissie, hoe minder de bijtelling. Inmiddels geldt, op volelektrische auto's na, voor alle auto's hetzelfde bijtellingspercentage. Voorheen lage bijtellers, zoals de Peugeot 308, zijn nu op zichzelf aangewezen. De facelift van dit model kwam afgelopen zomer dus mooi op tijd.

Onder de kap vinden we een 130 pk leverende 1,2-liter driecilinder en een traditionele zestraps automaat. De automaat is bij de pinken, maar niet de allerbeste. De driecilinder heeft niet zo'n soepele loop en laat zich nogal horen wanneer je het gaspedaal intrapt.

Het stuur is klein en laag geplaatst, wat een licht kartgevoel geeft, versterkt door de directe reacties van de voorwielen. De afstemming van veren en schokdempers is daarentegen uiterst soepel. Achter zorgt dat soms zelfs voor onrust, net als voorheen. De testkandidaat staat op M+S-banden; dat verklaart de lange remweg van 42,3 meter.

Het interieur ziet er netjes uit en de materialen voelen prettig aan. De i-Cockpit (instrumenten boven het stuur) went, maar we het ergonomische voordeel ontgaat ons nog steeds. Ook de minimalistische middenconsole krijgt ons niet enthousiast. Herziening, zoals bij de 3008, die meer fysieke knoppen op de middenconsole heeft, had best gekund. Het enige lichtpuntje is de grote draaiknop voor het audiovolume.

De ruimte voorin is dik in orde, ook voor lange mensen. De zittingen van de voorstoelen zijn echter aan de korte kant. De achterpassagiers zitten minder royaal. Er is ruimte opgeofferd aan het bagagecompartiment, dat 610 liter kan bergen.

De 308 SW heb je vanaf € 29.880. ESP en airbags horen dan tot de basisvoorzieningen. Daarnaast doet de SW-automaat standaard aan vermoeidheidsherkenning, belt hij bij nood de hulpdiensten, houdt hij zichzelf binnen de lijnen en herkent hij verkeersborden. Tegen een meerprijs van € 400 heb je een dodehoekwaarschuwingssysteem en parkeerhulp.

Signalement Merk Peugeot Model 308 Sw Allure 1.2 Puretech 130 Carrosserie 5-deurs, Stationwagon Transmissie 6 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 29.890 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.199 cc Maximaal vermogen 96 kW / 130 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 230 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.585 mm / 1.804 mm / 1.472 mm Wielbasis 2.730 mm Massa leeg 1.175 kg Laadvermogen 680 kg Aanhangermassa geremd 1.100 kg Banden 205/55R16 Prijzen Topsnelheid 204 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 9,7s (9,5s) Acceleratie 50-80 km/h in D 3,2s Acceleratie 80-120 km/h in D 7,3s Brandstofverbruik gemeten 6,4 l/100km

(fabrieksopgave: 4,5 l/100km) CO2-uitstoot 106 g/km