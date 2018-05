Economy Comfort Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo B (2018)

Slideshow

Sommige vliegmaatschappijen kennen een zogenaamde economy comfortklasse. Die zit precies tussen ‘normaal’ en ‘businessclass’ in. Net zo bevindt de traditionele middenklasse zich qua prijs tussen het C-segment en de premiummerken. Hoewel, met de Insignia lijkt Opel een upgrade te willen maken om de concurrentie achter zich te laten.

Businessclass vliegen maakt reizen een stuk aangenamer, maar kost natuurlijk wel een hoop geld. Van de keuze voor een premiumauto kun je hetzelfde zeggen. Hartstikke mooi, maar ook duur. Gelukkig heb je, net als bij vliegreizen, een tussenweg in de vorm van de traditionele middenklasse. Die staat door zijn afmetingen en wielbasis wel boven het zogenoemde C-segment, maar zonder dat je gelijk de financiële stap naar een premiummerk hoeft te zetten. Je hebt wel meer ruimte, maar niet per se meer luxe of duurdere materialen. Neem een stationwagonvariant en je komt in elk geval op ruimtegebied niets tekort.

Zo bezien valt er best een plek te bedenken voor een auto als de Opel Insignia Sports Tourer, maar kennelijk ziet de koper dat anders. De afgelopen 20 jaar is dit deel van de markt namelijk met 90 procent uitgedund. Alleen ruimte verleidt kennelijk nog maar weinig kopers, dus kreeg de Insignia Sports Tourer ook het beste wat ze bij Opel kunnen bedenken. Dat zit hem niet alleen in de (veiligheids)technologie aan boord, maar ook in de materialen en afwerking. Een heel klein beetje businessclass in economy comfort zogezegd. Eerlijk is eerlijk: dat lukt in het geval van de Insignia Sports Tourer heel aardig. Je kijkt uit op een dashboard waarin duidelijk veel tijd is gestoken tijdens de ontwikkeling. Alles ziet er mooi uit, de afwerking staat op een voelbaar hoger plan dan bij de concurrentie en alles klopt. Knoppen zitten waar je ze verwacht, alles wat digitaal is, reageert snel en adequaat. De stoelen en het stuur laten zich over een grote lengte verstellen en de zetels bieden veel ondersteuning. Het is prettig plaatsnemen in de Insignia. Eigenlijk is de enige smet qua bediening dat het multimediasysteem je soms wel erg veel opties geeft op één scherm. Niet ideaal als je tijdens het rijden iets wilt instellen. Gelukkig functioneert de spraakherkenning goed, maar dat zou niet de oplossing voor het probleem moeten zijn. Vanaf de achterbank zul je weinig negatieve geluiden geluiden horen. Gezien de hoeveelheid ruimte die de Opel daar biedt, kunnen hier alleen uitzonderlijk lange Nederlanders in de knel komen. De been- en hoofdruimte zijn riant en ook de kofferbak roept zeker geen claustrofobische gevoelens op. Minimaal 532 liter past erin en wanneer alle zitdelen van de achterbank worden platgelegd, groeit de bagageruimte door naar 1.638 liter. Bovendien is de ruimte plat, breed en lang, dus ideaal voor een bezoek aan een woonboulevard of bouwmarkt.

Vlaggenschip

Wat heeft Opel het onderstel van zijn vlaggenschip prettig afgesteld! Hij heeft een sportonderstel, maar de Insignia weet uitstekend de link te leggen tussen dynamiek en het comfort dat een auto met een relatief grote wielbasis kan bieden. Eigenlijk bewandelt de Opel op alle vlakken precies de middenweg, wat erg goed uitpakt. De Insignia kan alles, maar daagt je niet continu uit. Het geeft het gevoel van controle, maar alleen wanneer dat nodig is. De rest van de tijd glijdt het asfalt moeiteloos onder de wielen door, zonder je onnodig te belasten. Pas wanneer je er echt voor gaat zitten, merk je hoeveel reserve de grote Opel eigenlijk heeft, terwijl het onderstel onder normale omstandigheden juist heel makkelijk meegeeft. Een knappe prestatie, die helaas niet wordt overtroffen door de aandrijflijn. De 1.5 Turbo met 165 pk en 250 Nm heeft genoeg fut, maar bij vollast lijkt de motor af en toe een beetje in te houden, zeker bij lage toerentallen. Niet tot het punt dat het echt hinderlijk wordt, maar het is wel merkbaar. Verder presteert de Insignia keurig en hoewel de pookknop wat groot is, schakelt de transmissie zelf licht en gemakkelijk.

Dat de Insignia de rol van vlaggenschip op zich neemt, zie je terug in de optielijst. Alles wat Opel heeft te bieden, kun je al dan niet optioneel bestellen. De opties zelf zijn bovendien redelijk geprijsd. De basis van onze duurtester heet Business Executive en heeft al een keur aan veiligheidssystemen, zoals rijbaanhulp, verkeersbordherkenning en automatische noodstop. Ook luxezaken als lichtmetalen 17-inch wielen, navigatiesysteem, DAB-tuner, regen-, licht-, en parkeersensoren plus cruisecontrol zijn standaard aanwezig, zodat die basis prima voldoet. Meer kan altijd en dus komt er nog een lijst met opties bij, waaronder AGR-stoelen met leren bekleding en stoelverwarming op de voorste en achterste zitplaatsen voor € 1.595. Samen met het panoramadak van € 1.095 is dat de enige optie die boven een bedrag van € 1.000 uit komt. De elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor, elektrische stoelverstelling, adaptieve cruisecontrol en elektrische voorruit- en stuurwielverwarming zijn bijvoorbeeld allemaal opties van enkele honderden euro's. Alles bij elkaar loopt de teller op tot € 44.735. Dan voelt de Insignia ook wel als een compleet aanbod.

Signalement Merk Opel Model Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo 165pk Business Execut. Carrosserie 5-deurs, Stationwagon Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 34.854 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.490 cc Maximaal vermogen 122 kW / 165 pk bij 5.600 tpm Maximaal koppel 250 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.986 mm / 1.863 mm / 1.500 mm Wielbasis 2.829 mm Massa leeg 1.387 kg Laadvermogen 698 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.405 kg / 730 kg Banden 225/55R17 Prijzen Topsnelheid 218 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 9,5s (9,2s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 / 4 4s / 5,5s Acceleratie 80-120 km/h in 4 / 5 7,7s / 9,8s Brandstofverbruik gemeten 8,3 l/100km

(fabrieksopgave: 6,1 l/100km) CO2-uitstoot 139 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Opel haalt het maximale uit het D-segment door het ruimteaanbod te combineren met moderne technologie en gebruik te maken van de lange wielbasis. Daardoor rijdt de Insignia onder alle omstandigheden heel prettig en hoewel de motor iets verfijnder zou kunnen, valt er niets af te dingen op de auto.