Opel Grandland X 1.2T Innovation (2017) Voor de Franse muziek uit

Nog voor Opel officieel opging in de PSA Group was de samenwerking al gestart. Zo is de nieuwe Opel Grandland X onderhuids gelijk aan de Peugeot 3008. In hoeverre is deze SUV toch een echte Opel?

De nieuwste SUV's van Opel heten Grandland X en Crossland X en beide zijn in de basis Peugeots. Als je nu denkt: dat is logisch, gezien de overname van Opel door Peugeot-moeder PSA, bedenk dan wel dat de ontwikkeling van deze modellen is gestart ver voor de overname in maart jongstleden. Deze SUV-samenwerking liep dus voor de muziek uit. Het gevaar van een donorauto is dat je je eigen merkuitstraling negeert, maar bij de Grandland X zal iemand niet snel ontdekken dat het hier in principe een Peugeot betreft. Het uiterlijk is compleet in de huidige designtaal van Opel ontworpen, met de bekende Opel-neus en een achterkant die erg doet denken aan de huidige Astra. Aan de binnenkant zijn er amper Peugeot-kenmerken meer te zien. Het multimediasysteem kennen we uit de Insignia en de stoelen zijn de rugvriendelijke Opel-zetels. Deze auto is wat uitstraling betreft op en top Opel.

Het Opel-dashboard is vrij klassiek, met alle knoppen en bedieningsorganen precies daar waar je ze verwacht. Het multimediasysteem werkt met een touchscreen, waarbij snelknoppen eronder je vlot door het systeem helpen. De werksnelheid zou iets hoger mogen. Achterin zit je in redelijk. De beenruimte is prima, maar de hoofdruimte is niet overdadig. De bagageruimte meet een keurige 514 liter, maar met de banken omgeklapt heb je een forse 1.652 liter tot je beschikking.

De 1,2-liter turbomotor van Peugeot in het vooronder is één van de beste compacte driecilinders op de markt. Hij levert 130 pk en het maximumkoppel van 230 Nm is al bij 1.750 toeren beschikbaar. Ook de handgeschakelde zesbak is afkomstig van Peugeot. De bediening ervan gaat soepel, maar soms iets te week. Wat betreft het onderstel heeft Opel een wat soepele afstelling gekozen. De wegligging is wel erg goed. Opels dynamische inslag is in elk geval niet verdwenen.

Signalement Merk Opel Model Grandland X 1.2 Turbo 130pk Innovation Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 32.504 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.199 cc Maximaal vermogen 96 kW / 130 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 230 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.477 mm / 1.856 mm / 1.609 mm Wielbasis 2.675 mm Massa leeg 1.253 kg Laadvermogen 677 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.350 kg / 670 kg Banden 225/55R18 Prijzen Topsnelheid 188 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 11s (11,1s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 / 4 4,1s / 6,3s Acceleratie 80-120 km/h in 4 / 5 9,1s / 12,5s Brandstofverbruik gemeten 8,1 l/100km

(fabrieksopgave: 5,1 l/100km) CO2-uitstoot 117 g/km