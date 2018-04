Samenwerking pakt goed uit Opel Crossland X 1.6 CDTI Innovation (2018)

Opel strooit de laatste tijd met nieuwe SUV’s. De Crossland X zit daarbij erg in het vaarwater van de Mokka X, maar is volgens de Duitsers wat beter inzetbaar voor het gezinsleven; de Mokka X is meer de SUV voor het stoere werk. Een keuze maken wordt voor de consument steeds lastiger; er zijn veel vrolijke cross-overs op de markt, die zeker in de compacte klasse een beetje de kleine MPV’s vervangen.

De naamgeving van de nieuwe Opel – lees: de toegevoegde letter X – zorgt voor vraagtekens. De meeste automerken die de letter X gebruiken voor hun auto's doen daarmee voorkomen dat die vierwielaandrijving heeft. Bijvoorbeeld xDrive bij BMW, dat ook al zijn SUV's (ja, ook die ene met voorwielaandrijving) de letter X geeft. Mercedes heeft zijn nieuwe pick-up X-klasse genoemd en ga zo maar door. Dit uiteraard vanwege de ingeburgerde term 4x4. Dat stoere gevoel leek Opel ook wel wat, en dus hebben we nu te maken met de Mokka X, de Crossland X en de Grandland X. Met vierwielaandrijving dus? Nee, dat niet. Alleen de Mokka X is optioneel verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Opvallend, want het is de oudste van het drietal. De andere twee zijn in de basis Peugeots, zowel qua platform als aandrijflijnen. En Peugeot doet in het heden niet aan vierwielaandrijving; de 2008 en 3008 hebben het ook niet. Tot voor kort waren de enige uitzondering de hybride modellen die elektrische aandrijving op de achterwielen kregen.

Franse dieseltechniek

Wij rijden de Opel Crossland X met een 1,6-liter dieselmotor van 120 pk. Het merk noemt hem braaf 1.6 D, maar het is in werkelijkheid een BlueHDi-motor van Peugeot. Dat is allerminst een diskwalificatie, want Franse autofabrikanten weten over het algemeen wel raad met dieseltechniek. Zo ook deze keer: de motor is stil en krachtig en heeft een mooie loop. Het onderstel kent een mooie balans. Over drempels kan vooral de achterkant nogal eens hard terugslaan, maar op wat pokdalig wegdek is de auto behoorlijk vergevingsgezind. De wegligging is prima, maar je hoeft geen spannend randje te verwachten. Vermoedelijk spreekt dat de doelgroep van deze auto ook wel aan. Hij is een beetje braaf.

Passen en meten

De volgens Opel grotere bruikbaarheid van de Crossland X (ten opzichte van de Mokka X) zit hem onder meer in zijn ruimtegebruik. We merken vaak dat de hoofdruimte op de achterbank van hoge auto's niet ideaal is door de hogere zit. Maar in de Crossland X is het daar naar omstandigheden prima toeven; er is veel ruimte voor lijf en leden, ook achterin. De bagageruimte heeft een zeer volwassen formaat en de toegankelijkheid is prima.

De cockpit van de Opel is een beetje tweeledig. Het multimediasysteem werkt prettig en de toegankelijkheid van sync-systemen voor Apple en Android is in deze tijden zeker een pré. De klokken voor je neus ogen ook prima en ergonomisch valt er weinig op de auto af te dingen. Kijk je wat lager, dan oogt het allemaal snel wel wat goedkoper en simpel afgewerkt. Het rare van een B-segment SUV of cross-over is dat het heel wat auto lijkt, maar dat deze ondertussen nog steeds in hetzelfde segment zit als bijvoorbeeld een Opel Corsa. Maar aan zaken als de kwaliteit van het interieur kan je aflezen dat het geen C-segmenter is zoals bijvoorbeeld de Grandland X, die een veel hoogwaardiger indruk maakt.

Signalement Merk Opel Model Crossland X 1.6 Cdti 120pk Innovation Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 28.404 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Diesel Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.560 cc Maximaal vermogen 88 kW / 120 pk bij 3.500 tpm Maximaal koppel 300 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.212 mm / 1.825 mm / 1.605 mm Wielbasis 2.604 mm Massa leeg 1.219 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 870 kg / 640 kg Banden 195/60R16 Prijzen Topsnelheid 187 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 10,5s (9,9s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 / 4 4,9s / 8,0s Acceleratie 80-120 km/h in 4 / 5 8,9s / 14,3s Brandstofverbruik gemeten 5,4 l/100km

(fabrieksopgave: 4,0 l/100km) CO2-uitstoot 103 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren Eindelijk heeft Opel een Europees geënte SUV in het gamma, met dank aan de samenwerking met PSA. De gevolgen daarvan zijn goed merkbaar en wel in positieve zin. De Crossland X is een volwassen auto met goede aandrijflijnen en een uitgebalanceerd onderstel. Hij biedt bovendien veel gebruiksgemak en een evenwichtige rijervaring.