Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Tekna+ (2017) Stoere cross-over

De Nissan Qashqai stond jarenlang te boek als één van de fijnste auto’s in zijn segment. Is hij met zijn recente vernieuwingen voldoende gewapend om de oprukkende concurrentie te verslaan?

De Qashqai voerde jarenlang de boventoon in dit segment. Hij reed als de beste en had de modernste technologie aan boord. De concurrentie zat echter niet stil. Daarom nam Nissan onlangs zijn populaire cross-over onder handen. Dat leidde tot een nieuw front met een grotere grille en een beter gestroomlijnde voorbumper, die ervoor zorgt dat de rijwind minder in het interieur doorklinkt. De Qashqai straalt nu nog meer karakter uit.

Het interieur van de Nissan is niet sprankelend. Kleur is er ver te zoeken, maar alles zit wel op een logische plek en het ziet er ook verzorgd uit. Nissan heeft de stoelen verbeterd door de zittingen iets langer en de rugleuningen iets hoger te maken. De leuningen van de voorstoelen zijn dunner geworden, waardoor passagiers op de achterbank meer beenruimte hebben. Het stuur is aan de onderkant afgeplat en kreeg een dikkere rand. Doordat het hart daarvan compacter is gebouwd, is er nu beter zicht op het instrumentarium. Het 4,2-inch scherm voor het infotainment is in het dashboard geïntegreerd. Het systeem laat zich snel en intuïtief bedienen, maar kan helaas niet overweg met Apple CarPlay of Android Auto. Het Bose-audiosysteem telt acht luidsprekers. De Qashqai biedt een behoorlijke zitruimte, zowel voor- als achterin. Ook de bagageruimte is royaal en praktisch in gebruik.

De Qashqai is voorzien van een 1,2-liter turbo-benzinemotor. Deze viercilinder vertoont voldoende souplesse, maar spannend wordt het nooit. De handgeschakelde zesbak schakelt typisch Japans en dus probleemloos. Nissan heeft de besturing verbeterd. Het stuur komt nu op een natuurlijker manier terug in de middenstand, wat voor een stabieler gevoel zorgt. Ook het onderstel werd onderhanden genomen. Daar maken kortere veerwegen, stijvere rubbers van de schokdempers en steviger stabilisatorstangen de Qashqai koersvaster dan ooit. Helaas ging deze ingreep wel ten koste van het veercomfort.



Signalement Merk Nissan Model Qashqai Dig-T 115 Tekna+ Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 34.490

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.197 cc Maximaal vermogen 85 kW / 115 pk bij 4.500 tpm Maximaal koppel 190 Nm bij 2.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.394 mm / 1.806 mm / 1.590 mm Wielbasis 2.646 mm Massa leeg 1.250 kg Laadvermogen 610 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 675 kg Banden 225/45R19 Prijzen Topsnelheid 185 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 11,3s (10,6s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 / 4 5,1s / 7,5s Acceleratie 80-120 km/h in 4 / 5 12,6s / 16,9s Brandstofverbruik gemeten 7,3 l/100km

(fabrieksopgave: 5,6 l/100km) CO2-uitstoot 129 g/km