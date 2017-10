Slideshow

Mini Countryman S E (2017) Lichtvoetige hybride

Het aanbod van de jongste generatie van de Countryman werd onlangs verrijkt met Mini’s allereerst plug-in hybride, de S E.

De Countryman is de grootste en ruimste Mini die je op dit moment kunt kopen. Wel laat de hybridetechniek zijn sporen achter in het interieur. Een verstelbare achterbank is niet leverbaar en bovendien zit je achterin hoger, en op een dunnere zitting. De bagageruimte is met 405 liter 45 liter kleiner dan de gewone Countryman.

De hybride Mini Countryman oogt redelijk ingetogen. De extra klep van de laadaansluiting verraadt zijn elektrische aandrijving.

In interieur staat het infotainmentscherm centraal, omringd door een cirkel van ledlicht. Het infotainment heeft een centrale bedieningsknop tussen de voorstoelen en een touchscreen. De S E biedt in het menu als extra uitgebreid inzicht in de energiestromen en opties om het opladen te plannen.

De automatische transmissie heeft zes trappen. Met de eDrive-schakelaar in het dashboard kun je drie rij-optie instellen om de mate van elektrisch rijden te bepalen. De 1,5-liter driecilinder levert 136 pk, de elektromotor 88 pk en het gecombineerd vermogen is 224 pk. Regelmatig laden is aan te bevelen, want de benzinetank is slechts 36 liter groot. Bij lange autoritten, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, betekent het dat je al gauw weer bij de pomp staat.

We kennen de jongste generatie van de Countryman als een echte Mini, die bijna net zo veel rijplezier garandeert als de hatchback. Mini is zo slim geweest om de vering en demping aan te passen. Daardoor is de plug-in nog steeds een lichtvoetige auto en plukt hij zelfs de vruchten van een bijzondere gewichtsverdeling: de benzinemotor voorin en de batterijen achterin.

De Countryman S E kost € 40.700. Dat lijkt veel geld, maar vergeet niet dat je voor de vergelijkbare Mini Countryman Cooper D All4 ook al € 43.000 neertelt.

Signalement Merk Mini Model Countryman One Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 30.704 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.499 cc Maximaal vermogen 75 kW / 102 pk bij 4.100 tpm Maximaal koppel 180 Nm bij 1.250 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.299 mm / 1.822 mm / 1.557 mm Wielbasis 2.670 mm Massa leeg 1.360 kg Laadvermogen 615 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.100 kg / 710 kg Banden 205/65R16 Prijzen Topsnelheid 180 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 7,9s (12,2s) Acceleratie 50-80 km/h in D 2,6s Acceleratie 80-120 km/h in D 5,5s Brandstofverbruik gemeten 7,1 l/100km

(fabrieksopgave: 5,5 l/100km) CO2-uitstoot 126 g/km

Eindoordeel 3,5 sterren De S E rijdt bijna net zo leuk en biedt bijna net zoveel ruimte als de benzine- of dieselversies van de Mini Countryman. Wel is het dure auto, die met de nodige opties nog veel duurder wordt.