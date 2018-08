Allemansvriend KIa Rio 1.0 T-GDi 100 pk Comfort PlusLine Navigator (2018)

De compacte klasse is de laatste jaren hevig in beroering. Een jaar geleden hebben we kennisgemaakt met een nieuwe Kia Rio. Hij wil een goed alternatief zijn voor de Volkswagen Polo. Dat lukt hem aardig.

Direct na zijn introductie mocht de Kia Rio in AutoWeek aantreden tegen de Volkswagen Polo. In het voorjaar van 2017 was dat echter nog het 'oude' model, de generatie die in 2009 ten tonele verscheen. De merkbaar modernere Koreaan wist de Polo de loef af te steken, maar het werd wel duidelijk dat Kia en Volkswagen meer dan ooit in dezelfde vijver vissen. Niet alleen omdat Kia net als zijn Duitse rivaal kiest voor een voorzichtige evolutie van het bestaande design bij de laatste modelwisseling, maar ook omdat beide auto's zich onderscheiden met een zakelijke uitstraling en een bovengemiddelde hoeveelheid ruimte. Kia ging op dat gebied aan kop in dit segment, maar is met 325 liter bagageruimte zojuist weer voorbijgestreefd door de Polo. Net als zijn buitenzijde oogt het interieur van de Rio erg strak en rustig vormgegeven. Grappige designdetails zijn er in de vorm van het opvallend hoog geplaatste scherm en de met creativiteit vormgegeven klimaatbediening. Bovenal valt op dat alles volkomen logisch is ingedeeld. Kia schuwt het gebruik van losse knoppen nog altijd niet, maar denkt goed na over de plaatsing ervan. Matzwarte kunststoffen zijn wellicht wat minder fraai dan de elders op grote schaal toegepaste pianolak, maar het dashboard is daardoor aanzienlijk minder besmettelijk dan dat van veel concurrenten. De afwerking is netjes, maar de Volkswagen en de Mazda 2 opereren op dit gebied wel op een hoger niveau. Wat zitpositie betreft, is duidelijk dat Kia veel rekening heeft gehouden met lange Europese Rio-kopers. Het stuurwiel kan lekker ver het interieur in worden getrokken, de armsteun is verschuifbaar en de stoel uitgebreid verstelbaar, zodat iedereen hier een goede zithouding kan vinden. Tijdens het rijden valt op dat sturen en schakelen weinig inspanning vergen. In een snellere bocht reageert de Kia bijzonder voorspelbaar, waardoor het eenvoudig is om de limiet op te zoeken, maar sportief is de auto niet. Een prettige metgezel tijdens de dagelijkse (lange) rit is het wel, mede dankzij de fijne en relatief stille 1.0 T-GDI.

Kia doet niet aan 'showroomlokkertjes' in de vorm van turboloze driecilinders en hanteert deze 100 pk sterke krachtbron als basismotor. De motor past goed bij de Kia en laat eigenlijk weinig redenen over om voor de 120 pk-variant te kiezen. 'Onze' test-Rio is een Comfortplusline Navigator en daarmee bescheiden uitgevoerd. Deze versie, onder meer voorzien van airco, navigatie en cruisecontrol, kost minimaal € 18.235. De topversie Executiveline kost € 22.235 en biedt zaken als bekleding in 'lederlook', stoelverwarming, een grote maat lichtmetaal, led-achterlichten en keyless entry annex go.

Signalement Merk Kia Model Rio 1.0 T-Gdi 100pk Comfortplusline Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 5 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 17.425

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 998 cc Maximaal vermogen 74 kW / 100 pk bij 4.500 tpm Maximaal koppel 172 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.065 mm / 1.725 mm / 1.450 mm Wielbasis 2.580 mm Massa leeg 1.055 kg Laadvermogen 545 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.000 kg / 450 kg Banden 185/65R15 Prijzen Topsnelheid 188 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 10,9s (10,7s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 4,8s Acceleratie 80-120 km/h in 4 9,4s Brandstofverbruik gemeten 6,9 l/100km

(fabrieksopgave: 4,1 l/100km) CO2-uitstoot 94 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren De Rio is een allemansvriend en biedt een neutraal, toegankelijk rijgedrag, een volkomen doortimmerde ergonomie en veel ruimte.