(Hoge-)instapcross-over Kia Picanto 1.0 T-GDI X-line 100 pk (2018)

Slideshow

De term ‘SUV’ is inmiddels niet meer weg te denken uit autoland, maar in het segment van de allerkleinsten houdt Kia het voor de Picanto bij ‘X-Line’, een versie met wat extra bodemspeling en stoer ogende opsmuk.

Kia is niet het enige merk dat zijn 'kleintje' van stoer ogende aan­kleding voorziet. De Ignis mocht eerder bijvoorbeeld al aantreden tegen de Opel Adam Rocks, een auto die inmiddels gezelschap heeft gekregen van de Karl Rocks. En Volkswagen biedt de Up aan als Cross-Up. De Picanto X-Line staat als min of meer gelijkwaardig alternatief voor de GT-Line op de prijslijst. De auto is rondom voorzien van stoere, zwarte spatbordverbreders en krijgt andere bumpers met zwarte details en een zilverkleurige onderrand die doet denken aan een bodembeschermingsplaat. Bovendien staat de X-Line daadwerkelijk hoger op de poten dan zijn minder opgedofte broertjes, al springt het verschil van 1,5 cm niet bepaald in het oog. Grote wielen, het nodige chroom en leddagrijlampen en -achterlichten maken het feest compleet.

Overdaad

De Picanto doet het qua binnenruimte helemaal niet slecht en biedt met enig inschikken een prima zitplek aan vier volwassenen. Een vijfde persoon herbergen behoort tot de mogelijkheden, al komt dat het comfort achterin niet ten goede. De kofferbak is minder ruim, maar de Picanto heeft een troef achter de hand: de dubbele bodem. In de laagste stand zorgt het ding voor aanzienlijk meer ruimte, terwijl het 'schot' in de hoogste stand een vlakke laadvloer bij neergeklapte achterbank bewerkstelligt. Handig!

Net als in ­grotere Kia's staat het centrale scherm hoog op het dashboard en wordt het omgeven door echte, fysieke knoppen die toegang bieden tot verschillende functies. Prettig, zeker omdat de menu's logisch zijn ingedeeld en met smaak zijn vormgegeven. Het systeem is één van de vele zaken die bijdragen aan de hoogwaardige uitstraling in het Kia­binnenste. Die kwaliteitsindruk wordt slechts getemperd door zijn formaat. Van het fraaie, met knoppen bezaaide stuurwiel tot het uitgebreide instrumentarium en de creatief ingedeelde middenconsole – het oogt allemaal even doordacht en volwassen. Net als bij de Suzuki wordt dat voor een deel veroorzaakt doordat we hier over de duurste uitvoering beschikken, maar ook zonder al die opsmuk blijft er een interieur over dat voor dit segment serieus overkomt.

Een gebied waarop de Picanto zich wel in negatieve zin onderscheidt ten opzichte van zijn grotere broers, is de zitpositie. Kia heeft zijn best gedaan door de stoel en het stuur vrij uitgebreid verstelbaar te maken, maar de mogelijkheden worden domweg beperkt door de buitenmaten. Langere personen zitten daardoor al snel met opgetrokken knieën óf te ver van het stuur vandaan. De stoel hoger zetten is mogelijk, maar dat vindt niet iedereen prettig.

Hybride

Eenmaal onderweg valt op de fabrikant zijn best heeft gedaan om het de bestuurder zo gemakkelijk mogelijk te maken. Sturen, schakelen en koppelen gaat vederlicht. De besturing van de Koreaan is rond de middenstand wat indirect. Dat zorgt voor een rustig stuurgedrag op de snelweg, maar betekent ook dat het stuurwiel bij een stevige zijwind al snel ietwat scheef komt te staan.

Wie wil, kan best eens wat brutaler de hoek om. Dat resulteert in goedmoedig overhellen, maar de auto houdt zijn koers lang vast en het stuur geeft voldoende informatie door om lol te hebben.

Wat betreft de aandrijflijn vaart deze fabrikant een eigen koers en geeft de sterkst gemotoriseerde Picanto een heuse turbomotor. Die draagt niet alleen bij aan de prestaties van de kleine Koreaan, maar ook aan de rust en comfort aan boord. Met 100 pk en 171 Nm is ver doorhalen in de versnellingen vrijwel nooit nodig en op de snelweg houdt de motor zich keurig op de achtergrond, waardoor de Picanto de volwassen indruk versterkt. Wel hoor je bij het accelereren goed dat er een driecilinder aan het werk is, al heeft dat 'roffeltje' ook een leuke kant.

Vol met lekkers

De Picanto behoort tot de goedkoopste SUV-achtigen op de markt, maar binnen dat segment is het toch geen koopje. De X-Line is de absolute topuitvoering uit de Picanto-prijslijst en de 1.0 T-GDi is de krachtigste en prijzigste motorisering. De combinatie van beide levert een Picanto van € 18.695 op en dat is een heleboel geld voor een auto van dit ­formaat. Zoals je van Kia mag verwachten, zit de auto voor dat bedrag echter wel vol met vrijwel al het lekkers dat het merk voor zijn kleintje beschikbaar heeft. Leerlook-bekleding, stoelverwarming, klimaatregeling, cruisecontrol, het uitgebreide navigatiesysteem, 16-inch lichtmetaal en keyless start & go zijn allemaal standaard en dan is de lijst nog lang niet compleet. Het pakket veiligheidsvoorzieningen verdient een pluim, want de Kia beschikt zelfs over een automatische

Signalement Merk Kia Model Picanto 1.0 T-Gdi X-Line Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 5 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 18.015 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 998 cc Maximaal vermogen 74 kW / 100 pk bij 4.500 tpm Maximaal koppel 171 Nm bij 4.000 tpm Lengte / breedte / hoogte 3.595 mm / 1.595 mm / 1.485 mm Wielbasis 2.400 mm Massa leeg 920 kg Laadvermogen 485 kg Banden 195/45R16 Prijzen Topsnelheid 180 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 9,9s (10,1s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 / 4 4,4s / 6,3s Acceleratie 80-120 km/h in 4 / 5 10,9s / 13,0s Brandstofverbruik gemeten 6 l/100km

(fabrieksopgave: 4,5 l/100km) CO2-uitstoot 104 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Wie graag een kleine auto heeft met extra uitstraling en een boel luxe, is bij Kia aan het juiste adres. De Picanto X-Line heeft als sterke punten het fraaie interieur en de fijne aandrijflijn. Wie geen maximale ruimte nodig heeft, doet met de Koreaan daarom een goede koop.