Slideshow

Jeep Compass 1.6 MultiJet Limited 120 pk (2018) Wereldburger

De nieuwe Jeep Compass is eind afgelopen jaar op Europese bodem aangeland. Een verfrissende nieuwkomer in een zwaar bevochten segment.

De nieuwe Jeep Compass is een auto met een dubbele taak. Hij vervangt niet alleen zijn gelijknamige voorganger, maar ook de Patriot, die een aantal jaren geleden al van het menu verdween. Fiat-opperhoofd Sergio Marchionne besloot na de overname van Chrysler/Jeep immers dat het aantal modellen bij de Amerikaanse merken moest worden teruggedrongen. De nog resterende ruim achthonderd Patriot-eigenaren in ons land kunnen nu dus bij de Jeep-dealer terecht voor een nieuwe Compass. Dit nieuwe model is opgebouwd met Fiat 500L-componenten, maar de ontwerpers hebben ervoor gezorgd dat de auto wel een echt Jeep-gezicht kreeg. De typerende grille met de zeven verticale luchtinlaten, die Jeep al toepast sinds de Willys uit het midden van de vorige eeuw, zit nog steeds op de nieuwe Compass, al zijn de openingen door de jaren heen steeds lager geworden. Het zijaanzicht van de auto is een stuk minder karakteristiek, maar volgt wel de huidige trends met de apart vormgegeven C-stijl met een verchroomde, Opel-achtige krul, die suggereert dat het dak nog wat steiler afloopt dan het in werkelijkheid doet. Aan de achterkant valt vooral het heel lage, geknepen achterruitje op, waardoor de achtersteven extra hoog en robuust oogt. Laat je in dit verband overigens niet teleurstellen door de wat bescheiden 17-inch wielen op onze Italiaanse persauto; in Nederland wordt de Limited standaard op 18-inch geleverd.

Fiat-invloeden

Het interieur is vrij conventioneel vorm­gegeven. Hoewel de Compass een eigen dashboard heeft, zie je de Fiat-invloeden duidelijk terug in design en materiaal­keuze. Onder meer het stuur en de pook komen zelfs rechtstreeks uit de Turijnse onderdelenmagazijnen. Het lijnenspel van het dashboard is vrij druk en weinig coherent. De kunststof panelen op de portieren doen goedkoop aan, maar het leer daaronder is juist weer chic. Een aantal hoogglanszwarte panelen maakt het geheel af. Het dikke stuur ligt prettig in de hand en biedt een rijk scala aan bedieningselementen. Onder de koepel zitten twee conventionele klokken met daar tussenin een informatiescherm. Weinig verrassend, maar lekker overzichtelijk. De Compass biedt een prettige, hoge zitpositie, van waar je mooi overzicht hebt op de wereld om je heen. Alleen nemen de vrij forse C-stijlen wat grote happen uit het 360-gradenbeeld; daaraan kunnen de extra zijruitjes amper iets verbeteren. Op de achterbank verrast de Compass in meerdere opzichten. Om met het belangrijkste te beginnen: er is daar aangenaam veel ruimte, zowel voor hoofd als benen. En vervelen hoeft zich daar niemand. Met zowel een usb- als een 230V-aansluiting kunnen de elektronische gadgets de hele rit, ongeacht de reisduur, worden gebruikt. Voor extra comfort klap je de brede middenarmsteun omlaag. Het vreemde is wel dat daardoor meteen de kofferruimte blootligt. Enfin, het voordeel daarvan is dan weer dat je die tijdens de rit bij kunt bereiken. De kofferruimte meet 485 liter. In deze uitvoering wordt de achterklep elektrisch bediend. Voor de kleinere medemens is het handig dat de knop om hem te sluiten niet hoog in de geopende klep zit, maar in de zijwand van de bagageruimte is geplaatst.

We kennen de Fiat 500L als een prettige, fijn sturende auto en die eigenschappen zijn in de Jeep Compass gelukkig niet verloren gegaan. De Italiaanse saus is de Amerikaanse redneck goed bekomen. Het onderstel is keurig in balans en gespeend van dat rauwe, bonkige karakter waar we vroegere Jeeps nog wel eens op betrapten. Je zou kunnen zeggen dat de Compass daarmee zijn ruige roots verloochent, maar de gemiddelde koper van een praktische cross-over zal dat een zalige zorg zijn. De Compass is fijn comfortabel, maar wel enigszins afstandelijk. Zolang je niet al te veel aanspraak doet op het vermogen, is de dieselmotor stil genoeg. Hij reageert vlot op het gas en levert in een groot toerenbereik een flink koppel, waardoor hij soepel en schakellui te rijden is. Een punt van kritiek vinden we in het start-stopsysteem. Dat reageert niet zelden echt te laat, waardoor je bij het op groen springende verkeerslicht de boel ophoudt.

Uitrusting

De in Nederland geleverde Jeep Compass Limited heeft standaard 18-inch wielen, deels leren bekleding, automatische airconditioning met twee zones, sfeerverlichting in het dak, stuur- en stoelverwarming voor, rubberen vloermatten voor het zware buitenwerk, elektrische lendenverstelling, cruisecontrol, keyless entry en start, parkeersensoren achter, een botswaarschuwingssysteem, licht- en regensensoren, rijbaanhulp en infotainment met Bluetooth en kleuren-touchscreen. Bovendien heeft hij stuurverwarming, een elektrisch bediende achterklep (maakt deel uit van een pakket), een 230V-aansluiting achterin en kan de rugleuning van de achterbank in drie delen vlak. Dan kost hij € 39.490. De testauto heeft nog meer extra's, zoals Beats Audio-muziek met een groter scherm en enkele pakketten, zodat hij op € 45.120 uitkomt.

Signalement Merk Jeep Model Compass 1.6 Multijet Limited Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 39.040 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Diesel Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.598 cc Maximaal vermogen 88 kW / 120 pk bij 3.750 tpm Maximaal koppel 320 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.394 mm / 1.819 mm / 1.635 mm Wielbasis 2.636 mm Massa leeg 1.419 kg Banden 225/55R18 Prijzen Topsnelheid 188 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 11,7s (10,7s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 / 4 3,9s / 5,8s Acceleratie 80-120 km/h in 4 / 5 8,5s / 10,6s Brandstofverbruik gemeten 6,3 l/100km

(fabrieksopgave: 4,4 l/100km) CO2-uitstoot 117 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Deze cross-over heeft een krachtige, niet al te subtiel werkende aandrijflijn, een mooi gebalanceerd onderstel en een keurig uitrustingsniveau. Wie lange kinderen heeft, moet zeker voor de Jeep gaan, tenzij hij graag zeurende pubers op de achterbank heeft. Wie elk dubbeltje omdraait, niet.