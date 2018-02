Slideshow

Hyundai i30 N (2018) Met de N van niet normaal

De Hyundai i30 N behoeft bijna geen introductie meer, want iedereen lijkt inmiddels te weten dat dit de auto is waarmee de Koreanen zich voorgoed op de kaart willen zetten in de wereld van de hot hatch.

'Halo car'; dat is de term die Amerikanen geven aan dure, snelle topmodellen van alledaagse merken. Die auto's hebben als voornaamste doel om aandacht te trekken en de merkbeleving naar een hoger plan te tillen. Als er iets van de stoerheid van het topmodel afstraalt op de rest van het aanbod, kan dat al een bijzonder positief effect hebben op het imago van de desbetreffende fabrikant en daarmee op de verkoopcijfers. Na een paar dagen in de Hyundai i30 N kunnen we niet anders dan concluderen dat deze auto bijzonder geslaagd is als halo car. Overal waar de helderblauwe Koreaan verschijnt, weet hij de blikken zijn kant op te krijgen. Met name jonge mensen stoten elkaar aan en wijzen de snelste i30 bewonderend na, om als het even kan nog snel een plaatje te schieten. Dat is een bijzondere prestatie van een merk dat tot nu toe vrijwel volledig aan dit soort liefhebbers voorbijging. Tegelijkertijd zijn al die blikken goed verklaarbaar. De helderblauwe kleur wordt namelijk ondersteund door een agressieve voorbumper met een forse rode(!) splitter en donkere koplampen met priemende ledpitjes. Verder naar achteren krijgt het veelal zwarte spoilerwerk een vervolg in stevige sideskirts en een forse achtervleugel, waarin een karakteristiek, driehoekig remlicht is verwerkt. De achterkant wordt aan de onderzijde afgerond door een scherp gesneden bumper waarin het aanzienlijke zwarte gedeelte wordt afgewisseld met – opnieuw – rode accenten en twee gigantische uitlaateindstukken. Hoofden die door het uiterlijk niet draaien, doen dat alsnog door het geluid uit die stortkokers. Zelfs in de mildste stand laat de i30 duidelijk weten er zin in te hebben. Wie de uitlaatkleppen volledig openzet, krijgt al snel ruzie met de buren. Stationair klinkt er dan een doordringende brom, maar naarmate de motor in toeren klimt, gaat dat snel over in een scherp gebrul. Ter verhoging van de feestvreugde geeft de i30 bij terugschakelen automatisch tussengas, terwijl gas los in 'N-mode' resulteert in een geknal en geplof dat alleen op oudejaarsavond onopgemerkt kan blijven.

Binnen ook sportief

Hyundais eerste hot hatch zal dus niet snel worden aangezien voor een regulier gemotoriseerd model met een sportpakketje. De Hyundai is er vooralsnog in slechts één variant: deze vijfdeurs. Ook aan de binnenkant straalt de i30 N sportiviteit uit, al is de auto hier minder extreem uitgedost dan aan de buitenzijde. De meest in het oog springende elementen zijn de grote, helderblauwe knoppen op het stuurwiel, die in de standaard i30 ontbreken. Met het linker exemplaar blader je langs de rijmodi 'Normal', 'Sport' en 'Eco', het rechter is voor de heftigste standen 'N' en 'Custom'. Die laatste is volledig naar eigen smaak in te delen via het fijne infotainmentsysteem, dat is gekoppeld aan een prettig hoog gepositioneerd touchscreen. Andere typische N-kenmerken zijn de pookknop en de sportief gevormde stoelen. Mede dankzij de zittingverlengers zitten die fijn, maar helaas staan ze een tikje te hoog in de auto. Echt diep wegzakken achter het stuur behoort niet tot de mogelijkheden. Gelukkig wordt dat smetje op het sportieve blazoen direct goedgemaakt als we gaan rijden. Het eerdergenoemde uitlaatgeluid zet de toon, maar ook de zware besturing en dito koppeling maken direct duidelijk wat voor vlees we hier in de kuip hebben. De pook laat zich in de versnellingen klikken zoals dat ooit was voorbehouden aan Japanners: met veel gevoel en nagenoeg zonder speling.

Ook het onderstel is snaarstrak. De stand 'Comfort' verdient die naam eigenlijk niet, want ook in deze configuratie is de i30 N behoorlijk stug. Tenminste, voor wie stand 'N' nog niet heeft geprobeerd. Het beroeren van die magische knop op het stuurwiel ontdoet de veerpoten van vrijwel al hun incasseringsvermogen. Ook wordt de motor op scherp gezet, gaat de uitlaat volledig open en wordt het sperdifferentieel extra alert. Denk er een rolkooi bij en je kunt zo het circuit op, want wát een hardcore apparaat is deze auto nu! Dat Hyundai voor deze auto BMW M-specialist Albert Biermann heeft aangetrokken, is elke tel voelbaar. De haarscherpe besturing laat exact weten wat de auto doet, de hoeveelheid grip lijkt eindeloos en van overhellen is dankzij de bikkelharde onderstelafstemming eigenlijk geen sprake. De 2.0 T-GDi-motor past uitstekend bij dat hitsige karakter en hangt in de sportiefste stand als een bezetene aan het gas. Het blok in de i30 N komt standaard tot 250 pk, maar met het Performance Pack van de testauto worden dat er 275. Hoewel dat anno 2018 niet wereldschokkend veel is voor dit segment, is de motor altijd bij de les en voelt de i30 N heerlijk fel aan. Onder droge omstandigheden kunnen de voor­wielen het vermogen ongetwijfeld goed aan, maar onder de hevig winterse omstandigheden van onze testweek is het oppassen geblazen. Rustig rijden met de i30 N kan, maar de auto nodigt altijd uit tot scheuren. Zijn stugheid, het zware sturen en het erg aanwezige motorgeluid blijven je herinneren aan zijn karakter, maar wie wil, kan hiermee gewoon naar zijn werk rijden.

Overzichtelijke keuzes

Zoals we dat van Hyundai gewend zijn, is het leveringsgamma van de i30 N overzichtelijk. De belangrijkste keuze is die tussen de standaard N en de High Performance-versie. Behalve 25 extra paarden biedt het Performance Pack een maatje grotere wielen met plakkerige Pirelli-banden, grotere remschijven, het geweldige variabele uitlaatsysteem, een stabilisatorstang in de kofferruimte en een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel. Het pakket kost € 3.000, maar is een must voor wie het onderste uit de kan wil halen.

Daarnaast is er nog de keuze tussen de uitrustingsniveaus N1 en N2. Zonder Performance Pack staat de N1 voor € 39.995 op de prijslijst. Met standaard onder meer ledverlichting rondom, navigatie, klimaatregeling en cruisecontrol, keyless go en een enigszins teleurstellend klinkend audio­systeem met Bluetooth en DAB+ zit die versie al lekker in de spullen. De N2, die met 250 pk € 42.495 kost, voegt daar elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, fraaiere bekleding en nog wat kleinigheden aan toe. Onze testauto is een N2 High Performance, een combinatie die voor € 46.495 te boek staat. Behalve een kleur – wij bevelen dit blauw van harte aan – is er dan alleen nog een schuifdak aan te vinken.

Eindoordeel 4,0 sterren Wie dag in, dag uit met een enorme grijns achter het stuur wil zitten en daar graag een paar offers voor brengt, kan niet om de Hyundai i30 N heen. Wát een pretmachine is deze Koreaan!