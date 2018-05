Lekker anders, lekker fris Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDi Premium (2018)

Met de i30 Fastback slaat Hyundai een nieuwe weg in. De carrosserievariant is moeilijk in een hokje te plaatsen en moet vooral mensen aanspreken die wat anders willen.

Wie wil, kan de Hyundai i30 Fastback natuurlijk gewoon omschrijven als een vijfdeurs liftback. Die koetswerkvariant was met name in de jaren 90 flink in trek in de compacte middenklasse. De langgerekte achterzijde van zo'n model levert de grote kofferruimte van een sedan op, maar dan in combinatie met de grote achterklep die een hatchback zo praktisch maakt. Zo heeft Hyundai de derde variant op het thema 'i30' echter niet bedoeld, want het merk dicht deze versie echte coupégenen toe. De Fastback moet een auto zijn die begeerte opwekt en niet de uitkomst is van een nuchtere rekensom. Daarom is de auto niet alleen langer, maar ook lager dan de reguliere i30. Een sterk aflopende daklijn en een spoiler-achtig 'kneepje' in de achterklep maken de sportieve aspiraties duidelijk, terwijl tussen de brede achterlichtunits in sierlijk schrift het woord 'Fastback' prijkt. Een andere grille, donker getinte koplampen en een verder naar beneden doorlopende voorbumper moeten het model ook aan de voorzijde onderscheiden van zijn minder uitgesproken hatchback- en Wagon-broertjes.

Doortimmerd

De i30 Fastback onderscheidt zich aan de buitenkant dus duidelijk van andere i30's, maar aan de binnenkant blijft vrijwel alles bij het oude. De bestuurder kijkt nog steeds uit op een keurig, maar weinig opzienbarend dashboard met een hooggeplaatst scherm. Wie niet op zoek is naar iets bijzonders, heeft weinig reden tot klagen. Het geheel is goed afgewerkt, opgetrokken uit mooie materialen en vooral buitengewoon doortimmerd op het gebied van ergonomie. Hyundai maakt niet de fout alles achter het touchscreen te verstoppen en geeft veelgebruikte functies nog een eigen, logisch gepositioneerde knop. Bergruimte is er onder meer in de vorm van een afsluitbaar vak voor de pook, waar tegen bijbetaling een telefoon draadloos kan worden opgeladen. De zitpositie is goed voor elkaar, maar niet zo sportief als het uiterlijk van de auto wellicht belooft.

Net als het dashboard is het infotainmentsysteem een schoolvoorbeeld van overzichtelijkheid, niet in de laatste plaats vanwege de druktoetsen rondom het scherm. De menu's zijn helder en het systeem kent een handig startscherm, waarop alle onder het rijden noodzakelijke informatie helder wordt weergegeven.

Ook op het stuurwiel zijn veel knoppen te vinden, onder meer voor de bediening van de boordcomputer en de vele andere functies van het tussen de klokken geplaatste tweede scherm. Opnieuw is helderheid hier troef en volstaat een korte gewenningsperiode voor een gedachteloze bediening. De i30 Fastback is geen uitblinker in overzichtelijkheid. Een erg kleine, vlak liggende ruit en een dikke C-stijl zijn daarvoor verantwoordelijk. Een ruitenwisser ontbreekt achter op de Fastback, maar eenmaal op snelheid blijft de ruit toch mooi droog.

Allemansvriend

Als de Fastback inderdaad de coupéversie van de i30 is, hoort daar meer bij dan alleen een sportief gelijnde carrosserie. Een coupé dient immers niet alleen sportief te ogen, maar ook zo te rijden. Deze Hyundai maakt dat maar deels waar. Met de i30 N hebben de Koreanen laten zien dat ze een regelrecht spektakelstuk kunnen maken, maar de Fastback moet vooralsnog een allemansvriend zijn. Daarom kiest de auto in alles een brave middenweg, met een lichte hang naar dynamiek. De besturing is licht, maar redelijk communicatief en het onderstel boezemt vertrouwen in, zonder het comfort uit het oog te verliezen. Daarmee is deze Fastback vooral een prettige metgezel voor dagelijks gebruik, die zich prima leent voor lange afstanden.



Designstatement

Hyundai maakt er geen geheim van dat het bij de i30 Fastback ruimte heeft opgeofferd ten faveure van een fraaie aflopende daklijn en is daar zelfs trots op. Inderdaad is de hoofdruimte achterin eigenlijk niet toereikend voor mensen die langer zijn dan 1,80 meter, zeker als de auto is voorzien van het optionele panoramadak. Met 450 liter is de kofferbak niet enorm, maar de Fastback biedt mooi wel meer ruimte dan de hatchbackversie van de i30. Die laatste komt niet verder dan 395 liter. Dat de i30 Fastback nadrukkelijk als designstatement wordt gepresenteerd, is ook terug te zien in de prijs. De Fastback is om te beginnen minimaal uitgevoerd als Comfort, wat bij de gewone i30 het derde uitrustingsniveau is. Bovendien is de auto over de gehele linie € 3.000 duurder dan de hatchback, dat jaagt deze i30 definitief uit de koopjeshoek.

Signalement Merk Hyundai Model I30 Fastback 1.4 T-Gdi Premium Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 7 versnellingen, Automaat met dubbele koppeling Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 34.496 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.353 cc Maximaal vermogen 103 kW / 140 pk bij 6.000 tpm Maximaal koppel 242 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.455 mm / 1.795 mm / 1.425 mm Wielbasis 2.650 mm Massa leeg 1.287 kg Laadvermogen 573 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.400 kg / 600 kg Banden 225/45R17 Prijzen Topsnelheid 203 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 9s (9,5s) Acceleratie 50-80 km/h in D 2,9s Acceleratie 80-120 km/h in D 6,1s Brandstofverbruik gemeten 7,8 l/100km

(fabrieksopgave: 5,4 l/100km) CO2-uitstoot 125 g/km

Eindoordeel 4,0 sterren Met de i30 Fastback wil Hyundai mensen bereiken die een auto niet puur met het verstand, maar vooral met het hart kopen. Wie zich aangetrokken voelt tot de langgerekte, sportief ogende Koreaan kan zich gerust laten verleiden, want ook als Fastback is de i30 prettig. In dat ‘ook’ zit eveneens zijn grootste nadeel. Buiten het uiterlijk zijn er weinig verschillen met de reguliere i30, die wel goedkoper is.