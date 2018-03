Heerlijk heftig Honda Civic Type-R GT (2018)

Bij de nieuwe Honda Civic Type R gaat het om rijplezier. Geen excuses, geen half werk. Kijk door het spoilerwerk heen en je ontdekt een onvervalste wereld die de liefhebber alleen maar in vervoering kan brengen.

Het bestaat nog! Dat heerlijke karakter van een Honda Type R-motor, waardoor hij beter wordt naarmate de toerenbegrenzer nadert. De rode lijn mag dan, door de komst van de turbo, niet meer bij motorfietsachtige waarden beginnen, maar het is nog steeds het punt waarop de krachtbron het beste tot z'n recht komt. Tussen de 5.000 en 7.000 tpm hangt de 2,0-liter viercilinder vinnig aan het gas en gilt van plezier, telkens als je de gasklep vol opent. Door de korte slag van de zuigers heeft de motor een bijna onstilbare honger naar meer omwentelingen en dat werkt verslavend. Zeker omdat het ook betekent dat alleen een vaardige bestuurder het maximale uit de motor kan halen. De overbrengingen van de fantastisch schakelende zesbak zijn kort, dus actief schakelen is even noodzakelijk als heerlijk. Alles wordt glashelder aan je teruggekoppeld. Je voelt de schakelmof over de tandwielen in de bak glijden, hoort het geluid van de motor veranderen naar een hese schreeuw van blijdschap en merkt dat het compressorwiel van de turbo met welhaast supersonische snelheid ronddraait. Het is, kortom, een meesterwerk van Japans technisch vernuft. Tegelijkertijd is hij ook zoveel verfijnder dan zijn voorganger. De basis bleef hetzelfde, de viercilinder levert precies evenveel koppel en slechts 10 pk meer, maar de respons op het gas komt veel sneller en voorspelbaarder. Voorheen wachtte de Honda-motor, nu verloopt het versnellingsproces geleidelijker. Dat maakt het makkelijker om te beheersen, waardoor de Civic Type R voor een voorwielaangedreven auto werkelijk bizar hard uit de startblokken schiet. Maar met 320 pk duwt de Honda ook ver boven de 100 km/h nog door de lucht alsof die plots geen weerstand meer biedt. Tenminste, zolang de motor op toeren blijft. Want pas in de laatste helft komt het vermogen echt vrij; onder de 2.500 gebeurt er eigenlijk niets.

Maximale prestaties

De Japanners hebben gekozen voor maximale prestaties. Op de sprint heeft de voorwielaangedreven Type R het nakijken ten opzichte van vierwielaandrijvers, maar zodra het traject bochtig wordt, is de Honda in het voordeel. Juist mede dankzij het ontbreken van vierwielaandrijving weegt de Civic zo'n 100 kilo minder en dat merk je bij het insturen, maar ook bij het remmen. Minder massa betekent snellere reacties, maar zelfs met die logische redenering in het achterhoofd tart de grip van de Civic de grenzen van het geloofwaardige. De voorbanden blijven maar kleven, zelfs wanneer ze tegelijkertijd worden belast met sturen én het verwerken van een groot deel van de 320 pk. Het mechanische sperdifferentieel tussen de voorwielen mist z'n uitwerking niet en door de verbeterde respons van de motor wordt het makkelijker om zo snel mogelijk een bocht uit te komen. Je krijgt minder hulp en bij plots gas lossen roert de achterzijde zich nadrukkelijk. Maar heb je dit kunstje eenmaal onder de knie, dan biedt de Civic een niveau van communicatie en adrenalineprikkeling dat voorbijgaat aan dat van bijvoorbeeld de Ford Focus, terwijl het materieel beter bestand lijkt te zijn tegen hard gebruik. Tegelijkertijd is dit misschien wel de meest comfortabele Type R aller tijden. Op het doorgaans uitstekende Nederlandse asfalt kun je zelfs de hardste stand van de dempers zonder al te grote concessies gebruiken.

En nu we toch pluimen uitdelen: de zitpositie van de Civic Type R verdient een heel grote. De stoelen bieden veel ondersteuning en zijn zowel over de lengte als in hoogte goed verstelbaar. Daardoor zitten de pedalen, het stuur en de schakelpook bijna perfect binnen je bereik. Essentieel wanneer je al je ledematen snel en nauwkeurig moet laten samenwerken, al geeft de auto het tussengas bij terugschakelen toch al voor je. Zo goed als de zitpositie is, zo ondermaats is het infotainmentsysteem. De menustructuur valt moeilijk te doorgronden, het scherm reageert veel te traag op aanraking en de grafische kwaliteiten zijn bij lange na niet van het niveau dat in dit segment mogelijk is. Gelukkig krijg je wel een fatsoenlijke hoeveelheid zitruimte op de achterbank en een flinke kofferbak.

Het gamma is overzichtelijk. Er zijn twee versies: de Type R en de Type R GT. Die laatste kost € 58.620 en afgezien van metallic lak wordt die uitgerust met alle beschikbare opties. Navigatie, 20-inch lichtmetaal, parkeersensoren rondom, ledkoplampen én een heel pakket met veiligheidssystemen, waaronder adaptieve cruisecontrol, automatisch noodremsysteem en dodehoekwaarschuwing zijn dan inbegrepen.

Signalement Merk Honda Model Civic Type R Gt Carrosserie 5-deurs, Hatchback Transmissie 6 versnellingen, Handgeschakeld Aandrijving Voor Testjaar 2018 Prijs € 57.790 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Benzine Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.996 cc Maximaal vermogen 235 kW / 320 pk bij 6.500 tpm Maximaal koppel 400 Nm bij 2.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.557 mm / 1.877 mm / 1.434 mm Wielbasis 2.699 mm Massa leeg 1.380 kg Laadvermogen 380 kg Banden 245/30R20 Prijzen Topsnelheid 272 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 6,2s (5,8s) Acceleratie 50-80 km/h in 3 2,6s Acceleratie 80-120 km/h in 4 4,0s Brandstofverbruik gemeten 11,5 l/100km

(fabrieksopgave: 7,7 l/100km) CO2-uitstoot 176 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren De messcherpe wegligging, hitsige turbomotor en glasheldere communicatie maken de Japanner hoogst begeerlijk. Alleen het uiterlijk moet even je ding zijn. Maar achter het stuur merk je daar niets van.