Dacia Duster TCe 125 4x4 Prestige (2018)

Een echte wereldreiziger is het, die Dacia Duster. Hij is met andere, veelal armere landen in het achterhoofd ontworpen, maar wil tegelijkertijd in zijn nieuwste gedaante nog meer indruk maken op de verwende westerse koper dan voorheen.

De nieuwe Dacia Duster lijkt sterk op zijn voorganger, maar oogt toch duidelijk moderner. Zelfverzekerde koplampunits met led-dagrijverlichting, een opvallende grille, dito 'bodembeschermers' in de bumpers en forse spatbordverbreders geven hem een echt SUV-uiterlijk en niet de milde tussenvorm die bij compactere cross-overs doorgaans wordt toegepast. Hier geen chroomaccenten en hippe contrastkleuren, maar rauwe onverzettelijkheid. De Duster staat stevig op zijn wielen en oogt groter en duurder dan hij werkelijk is. De eerste punten zijn binnen.

Tuimelschakelaar

Dat de Duster goedkoop moest zijn, is in het interieur nog wel te zien, maar minder dan voorheen. Het dashboard oogt strak en functioneel en kent zowaar grappige designdetails. Zo is de ingestelde temperatuur af te lezen op een scherm in de draaiknop en zijn er tuimelschakelaar-achtige tiptoetsen. Door het stuurwiel van een fraaie aluminium afwerking te voorzien, wordt opnieuw duidelijk dat er budget was voor dingen die niet zozeer functioneel, maar vooral fraaier zijn. Toch is alles opgetrokken uit harde kunststoffen en oogt het gebied rondom het infotainmentscherm wat eenvoudig. Ook in de details blijkt dat de portemonnee het soms won tijdens de ontwikkeling. Zo is de dashboardverlichting niet instelbaar en zijn de knoppen op het stuur überhaupt niet verlicht. Dat klinkt misschien als gezever, maar het valt wel hoe dan ook op. Wie achter het Dacia-stuur plaatsneemt, krijgt meteen de indruk in een forse auto te zitten. De drie centrale ventilatieroosters accentueren de breedte van de Duster en door de voorruit is een deel van de motorkap duidelijk te zien.

Vierwielaandrijving

Onder de kap is de Dacia helemaal bij de tijd; we treffen er een compacte turbomotor aan die 125 pk levert; het gaat om een 1,2-liter TCe-benzinemotor. Die geblazen viercilinder is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en drijft in het geval van onze testauto alle wielen aan. Wie aan voorwielaandrijving genoeg heeft, kan € 3.000 op de aanschafprijs besparen. De vierwielaangedreven variant heeft opvallend korte eerste versnellingen, waardoor er bij lage snelheden rap moet worden opgeschakeld. Dat heeft de auto op de weg niet nodig, want het 1.2-tje is soepel genoeg. De voorwielaangedreven variant beschikt overigens over andere bakverhoudingen. De TCe-motor past goed bij de Dacia, biedt voldoende kracht en houdt zich mooi op de achtergrond; wel is er vrij veel windgeruis in de Dacia. Bij 130 km/h draait de motor pakweg 3.000 toeren en dat is niet al te veel. De wat lange pook maakt dito slagen en werkt niet al te precies, al past dat wat grofstoffelijke gevoel wel bij de auto. De besturing is dan weer bijzonder licht. Wie uit is op rijdynamiek hoeft niet bij de Duster aan te kloppen, want bij deze auto draait het in de eerste plaats om gemak en doelmatigheid. Het onderstel is week noch hard en gaat prima met oneffenheden om, maar blinkt nergens in uit. Dat de Duster in de vierwielaangedreven versie op onverhard uit de voeten kan, draagt bij aan het avontuurlijke karakter van de auto, maar dat zal Nederlandse kopers er niet van weerhouden voor de voorwielaandrijver te kiezen.

Weinig bescheiden

De Duster die wij rijden is het duurste model. Denken we de vierwielaandrijving weg, dan kost de Dacia als TCe 125 Prestige € 22.180. Die uitvoering biedt onder meer een multimediasysteem met navigatie en stuurwielbediening, dodehoekwaarschuwing, cruise control en verfraaiingen als 'beschermplaten' onder voor- en achterbumper, zilverkleurige spiegelkappen, dakrails en 17-inch lichtmetaal. Dan blijft er nog het nodige te wensen over, maar opties zijn bij Dacia wel schappelijk geprijsd. Wie zijn tweewielaangedreven top-Duster aankleedt met klimaatregeling, een kaart voor sleutelloos openen en starten en een handige parkeerhulp met camera's rondom de auto, komt op een totaalbedrag van € 22.915. Als die auto vervolgens ook nog wordt voorzien van weelde als leren bekleding, stoelverwarming en metallic lak, is de top op Dacia-gebied – maar nog steeds zonder vierwielaandrijving – voor € 24.300 van jou. Wat veiligheid betreft is de Duster geen uitblinker. Een dodehoekwaarschuwingssysteem zit er wel op, maar zaken als een noodremsysteem, botswaarschuwing of vermoeidheidsdetectie gaan aan zijn neus voorbij.

Eindoordeel 3,0 sterren De nieuwe Dacia Duster lijkt weliswaar op zijn voorganger, maar is in elk opzicht wel een stuk beter geworden. Het interieur is naar een hoger plan getild en de optiemogelijkheden zijn uitgebreid, waardoor de auto nog meer dan voorheen een alternatief is voor de gevestigde orde. Hij biedt mer auto voor het geld, maar er is wel nog altijd duidelijk te zien waar die besparing vandaan komt.