Citroën C3 Aircross Puretech 110 EAT6 (2017) Wieg met hoge instap

In Europa is het marktaandeel van compacte SUV’s gegroeid tot ruim tien procent. Daar wil elke fabrikant zijn deel van. Citroën probeert het met de C3 Aircross.

Citroën promoot de C3 Aircross als SUV. Zijn vormgeving is afgeleid van de 'normale' C3. Opvallend is de afwezigheid van 'airbumps'. De motor is de levendige 110 pk VTi, die nooit te veel op de voorgrond treedt. De 130 pk-variant biedt nauwelijks meerwaarde. Onze testauto heeft een zestrapsautomaat van het Japanse Aisin, die uitstekend voldoet. Onderstel en besturing zullen niet ieders smaak zijn. In ouderwets Frans comfort word je voorzichtig van A naar B gewiegd, waarbij je lichtjes overhelt in bochten. De besturing geeft alleen het hoognodige door. Er is geen zweem van sportiviteit.

Het dashboards is strak en met zo min mogelijk knoppen uitgevoerd. Nadeel is dat zelfs de bediening van de verwarming en ventilatie via het multimediasysteem geschiedt. Verder moesten we wennen aan de beweging van de automaatpook.

Enkele MPV-genen zijn er wel. De achterbank is in twee delen verschuifbaar; je kunt dus kiezen tussen veel beenruimte voor de achterpassagiers of veel bagageruimte. Optioneel kan een omklapbare rugleuning voor de bijrijdersstoel worden besteld. Een andere optie is het panoramadak (€ 950). Dat kost achterin veel hoofdruimte. Als daar vaak volwassenen moeten zitten, kun je er beter van afzien.

Binnenin gaat het er stijlvol aan toe. Het gebrek aan knoppen zorgt voor een 'cleane' sfeer. De typerende 'squircles' (vierkant met ronde hoeken) komen regelmatig terug; ze zijn het huidige handelsmerk van Citroën. Verder lof voor de mooie stiksels; alleen de basisuitvoering heeft ze niet.

Er zijn drie uitrustingsniveaus: de Live, Feel en Shine. De minst uitbundige is de Live, die je herkent aan het ontbreken van dakrails. Een verschuifbare achterbank is altijd aanwezig. Wij reden de Shine, waarin je weinig tekortkomt. Vermoeidheidsdectectie is bijvoorbeeld standaard. Opmerkelijk is dat de cruisecontrol annex snelheidsbegrenzer niet adaptief is.

Qua prijs is de C3 Aircross marktconform. Een automatische noodrem (€ 250) en dodehoekdetectie (€ 450) zijn de enige veiligheidsopties op de Shine.

Signalement Merk Citroën Model C3 Aircross Puretech 110 Shine Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 6 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor Testjaar 2017 Prijs € 27.240

Specificaties Brandstof Benzine Motor 3-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.199 cc Maximaal vermogen 81 kW / 110 pk bij 5.500 tpm Maximaal koppel 205 Nm bij 1.500 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.154 mm / 1.740 mm / 1.597 mm Wielbasis 2.604 mm Massa leeg 1.178 kg Laadvermogen 637 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 840 kg / 600 kg Banden 215/50R17 Prijzen Topsnelheid 183 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 11,3s (10,6s) Acceleratie 50-80 km/h in D 3,7s Acceleratie 80-120 km/h in D 8,6s Brandstofverbruik gemeten 7,1 l/100km

(fabrieksopgave: 5,5 l/100km) CO2-uitstoot 124 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren Citroën maakt een duidelijke keuze. Voor degenen die smachten naar het klassieke Franse comfort is de C3 Aircross hun auto. Liefhebbers van sportief rijgedrag moeten elders winkelen. Dankzij het flexibele interieur heeft de C3 Aircross wat MPV-trekjes die optioneel zijn uit te breiden. In tegenstelling tot veel concurrenten is hij bovendien enigszins terreinvaardig te maken met Grip Control.