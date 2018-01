Slideshow

BMW X3 xDrive 20d 190 pk (2018) Knokken op de millimeter

Je hoeft SUV-pionier BMW niets meer te vertellen over dit genre. De kersverse X3 is de derde generatie van dit model, waarmee het merk in 2004 op de proppen is gekomen en een nieuw segment heeft gecreëerd. Nu is het één van de felst bevochten premium SUV-genres.

Zo vertrouwd, zo onopvallend. Geen weggebruiker die in de testauto de compleet nieuwe generatie BMW X3 herkent. BMW kiest voor uniformiteit en dat zal ertoe leiden dat de ene helft van de weggebruikers er een X1 in ziet en de andere helft denkt met een X5 van doen te hebben. BMW waagt zich met die inmiddels zeer belangrijke pijlers onder het omvangrijke modelgamma niet aan uitspattingen. Daarvoor heeft het de versies met schuin aflopende daklijn, de X4, de X6 en vanaf dit jaar ook de X2. Een overvloed aan SUV-modellen: de markt vraagt erom, ze verkopen goed en waar BMW vroeger dreef op de 3-, de 5- en de 7-serie zijn de X-modellen inmiddels net zo belangrijk.

De X3 is gloednieuw, bewapend met de nieuwste technieken van het huis. Het dashboard vertoont gelijkenis met dat van de 5-serie en niet met dat van de 3-serie. Logisch, want die laatste staat op de nominatie om te worden vervangen. Het betekent dat het er aan boord zeer modern aan toe gaat. Bedieningsmogelijkheden te over. Wil je het touchscreen gebruiken? Prima, maar het kan ook dat je de voorkeur geeft aan het iDrive-menu met de centrale draaiknop op de middenconsole en daaromheen veel extra knoppen om snel naar de diverse menu's te gaan, omdat je dat als BMW-rijder zo gewend bent. Dit is een interieur dat ergonomisch zeer goed in elkaar steekt. In de testauto zit naast uitstekend werkende stemherkenning ook nog eens handschriftherkenning.

De X3 komt vanbinnen erg ruim over, wat mede wordt veroorzaakt door de grote raampartijen. Maar zet de eerste generatie naast de huidige en BMW's tweede SUV ooit wordt gedegradeerd tot zo maar een autootje. De auto biedt daadwerkelijk genoeg ruimte aan boord, maar denk niet dat SUV's interessante alternatieven zijn voor stationwagons, want al zijn ze groot, vanbinnen gaat het er echt niet ruim aan toe. Het draait puur om de uitstraling. Ergonomisch zit het interieur van de X3 erg goed in elkaar. De BMW beschikt over een digitaal display waarin je de weergave van snelheid en toeren op diverse wijzen kunt instellen. Het laat zich op logische wijze bedienen.

Dribbelen

De BMW X3 staat op 20-inchwielen en dat voel je. Op glad asfalt communiceert je zitvlak nadrukkelijk met het asfalt, de demping lijkt wat te dribbelen. Met een band met een hogere wang zal het comfort toenemen. De auto ligt wel zeer goed op de weg en de Variable Sport Steering is bijzonder communicatief. BMW levert in tegenstelling tot Mercedes-Benz, Volvo en Audi geen luchtvering in deze klasse, maar echt nodig is dat ook niet. Via het adaptieve rijprogramma veranderen wel de dempers en in Sport of Sport Plus wordt de auto echt heel strak en sta je versteld hoe hoog de bochtsnelheden kunnen zijn. De BMW zit aan de dynamische kant van het spectrum, net als de Jaguar F-Pace en de Alfa Romeo Stelvio.

De ZF-achttrapsautomaat vinden we bijzonder fijn. Die schakelt nog vloeiender wanneer je veel van de aandrijflijn vergt. Het 190 pk sterke 2,0-liter dieselblok was erg vers en duidelijk nog niet los. In dit segment zijn zelfontbranders populair, vanwege het koppel onderin, maar ook vanwege de spaarzaamheid van het type motor. Bij rustig rijden zitten waarden van 1 op 14 erin, maar gemiddeld komen we met de BMW uit op een nog altijd riante 1 op 12.

Niet veel voorzieningen standaard

De BMW staat in de prijslijst met een basisversie van € 68.846, maar die zal niemand bestellen. De dealer heeft een vuistdik optieboek beschikbaar met tientallen mogelijkheden om je auto geheel naar je smaak samen te stellen met opties en voordeelpakketten. Je kunt het behoorlijk bont maken. Sterker nog: het is ook echt de bedoeling dat je hem naar je persoonlijke voorkeur afstemt. Wie 10 tot 15 procent meer uitgeeft, heeft een auto die helemaal naar zijn zin is, dat is zeker.

Signalement Merk Bmw Model X3 Xdrive20d Carrosserie 5-deurs, SUV/Crossover Transmissie 8 versnellingen, Sequentiële Automaat Aandrijving Voor+Achter Testjaar 2018 Prijs € 67.542 FINANCIEREN?

Specificaties Brandstof Diesel Motor 4-cil. in lijn Cilinderinhoud 1.995 cc Maximaal vermogen 140 kW / 190 pk bij 4.000 tpm Maximaal koppel 400 Nm bij 1.750 tpm Lengte / breedte / hoogte 4.708 mm / 1.891 mm / 1.676 mm Wielbasis 2.864 mm Massa leeg 1.725 kg Laadvermogen 695 kg Aanhangermassa geremd / ongeremd 2.400 kg / 750 kg Banden 225/60R18 Prijzen Topsnelheid 213 km/h Acceleratie 0-100 km/h gemeten 9,2s (8,0s) Acceleratie 50-80 km/h in D 3,2s Acceleratie 80-120 km/h in D 9,6s Brandstofverbruik gemeten 7,9 l/100km

(fabrieksopgave: 5,0 l/100km) CO2-uitstoot 132 g/km

Eindoordeel 3,0 sterren De nieuwe BMW X3 scoort, zoals elke BMW, goed op het onderdeel rijeigenschappen, al had het nog beter gekund wanneer het onderstel minder zou doorgeven aan de inzittenden. Met de ruimte is ook weinig mis.