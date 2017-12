Audi SQ5 3.0 TFSI Quattro (2017)

Slideshow

De Audi SQ5 was er tot nu toe uitsluitend met een dieselmotor. Maar met de komst van het nieuwe model is dat omgedraaid, nu is de SQ5 er juist alleen met een 354 pk benzinemotor.

De S voor de type-aanduiding geeft aan dat het er een flink stuk serieuzer aan toe gaat dan standaard, maar nog niet zo extreem als bij de RS-versies. Met de 3,0-liter TFSI-motor sla je absoluut geen modderfiguur. De automaat kennen we als een verfijnd mechaniek, alleen mist hij in de SQ5 wat alertheid. In de Comfort-stand vormen de motor en de ZF-bak een erg prettig duo.

Ondanks zijn hoogte heeft deze SUV toch een dynamisch weggedrag dat helemaal aansluit bij zijn potente aandrijflijn. Dit komt niet in de laatste plaats door de adaptieve luchtvering. Met een druk op de knop geef je de auto meer bodemvrijheid en er is zelfs een functie voor een gecontroleerde afdaling.

Op de rechtuitstabiliteit van de SQ5 valt niets af te dingen en ook wanneer hij de hoek om moet, geeft hij thuis. Grip is er in hoge mate en het sportdifferentieel geeft in de bocht het buitenste achterwiel (waar op dat moment meer gewicht op leunt) meer aandrijfkracht tot een verhouding van 60:40.

Het instrumentarium bestaat uit een compleet digitaal scherm dat je naar eigen inzicht kunt indelen. Desnoods maak je er één groot navigatiescherm van met in de uithoeken een snelheidsmeter en een toerenteller. Wat betreft de afwerking en de materiaalkeuze hoort deze Audi bij de bovenkant van de markt. Kieren en naden zijn strak en smal, alles wat je ziet, voelt goed en degelijk aan.

De Audi SQ5 staat 'kaal' voor € 94.005 in de prijslijst. Dat is dan inclusief zaken als sportstoelen, aluminium sierdelen, een luchtgeveerd sportonderstel, een multifunctioneel leren stuur.

