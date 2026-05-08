Het is al jaren een grote zorg van autoliefhebbers wereldwijd: het hoge brandstofverbruik van sportieve auto’s bij hoge toerentallen. Of misschien niet, maar BMW zegt alsnog een oplossing te hebben.

Jawel: BMW heeft een oplossing voor hoog brandstofverbruik bij hoge toerentallen. Nu zal je M2 of M4 in de toekomst vast niet ineens 1 op 20 lopen terwijl je hem gierend de toeren in jaagt, maar danzij voorverbrandingskamer-technologie hoopt BMW het onder deze omstandigheden exhorbitante brandstofverbruik toch wat terug te dringen in zijn M-modellen. Dat zal trouwe trackday-bezoekers vast niet ineens over de streep trekken, maar maakt sportief rijden in theorie wel goedkoper en speelt volgens BMW bovendien een rol bij het voldoen aan de strenge eisen van de Euro 7-uitstootnorm. Niet onbelangrijk.

BMW noemt het foefje ‘M Ignite’, want het systeem zit vooralsnog alleen op M-modellen. De voorkamerverbranding hebben we eerder gezien bij Maserati en betekent dat er naast een hoofdverbrandingskamer ook een voorverbrandingskamer is waarin met een aparte bougie brandstof kan worden ontstoken. Bij lage en middelhoge toerentallen ontsteekt de conventionele bougie in de hoofdverbrandingskamer vóór de bougie in de voorverbrandingskamer. Maar wanneer de motor op hogere toerentallen en onder zware belasting draait, neemt de ontsteking in de voorverbrandingskamer de hoofdrol over, waarbij een deel van het brandstof-luchtmengsel via de openingen naar de voorverbrandingskamer wordt geleid en daar ook wordt ontstoken. Deze ontstekingsstralen ontsteken het mengsel in de hoofdverbrandingskamer boven de zuiger op meerdere punten tegelijk. Het resultaat is een aanzienlijk hogere verbrandingssnelheid. BMW M Ignite-technologie verhoogt de efficiëntie van de motor volgens BMW aanzienlijk, vooral wanneer de motor tot het uiterste wordt belast.

BMW M Ignite komt er al snel aan en debuteert in de zescilinder-in-lijn motoren van de BMW M2, BMW M3 en BMW M4 vanaf midden 2026.