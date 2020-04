Zuid-Europese autoverkoop stort ineen door coronavirus

Met de kalender omgedraaid naar april is het tijd om terug te kijken of een zeer bijzondere maand. Dat de autoverkopen door de coronacrisis zouden dalen, kon iedereen aan z’n water voelen. Nu is duidelijk hoe hard de klappen zijn gevallen. Zuid-Europa wordt hard geraakt!

Italië krijgt de hardste dreun. De afgelopen maand loopt de registraties van nieuwe auto’s daar terug met een schrikbarende 86 procent! Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News Europe op basis van cijfers van de Italiaanse branche-organisatie UNRAE. Uiteindelijk zijn er in maart 28.057 nieuwe auto’s in Italië geregistreerd. De landelijke lockdown ten gevolge van COVID-19 ligt hier uiteraard aan ten grondslag.

Ook inwoners van Frankrijk en Spanje zitten al enkele weken in quarantaine. Dat is ook bij die landen terug te zien in de verkoopcijfers. In Frankrijk daalt de autoverkoop met 72 procent in maart, in Spanje zijn 69 procent minder auto’s geregistreerd.

Het coronavirus speelde in februari ook al een grote rol bij de Europese autoverkoop. In Italië werd toen een daling van 8 procent genoteerd. Gezien de huidige situatie een kleine krimp. In februari werden alsnog 163.423 Italiaanse auto’s geregistreerd. Ook in Frankrijk en Spanje ging het toen al slecht, maar valt het in het niet bij de huidige cijfers. Frankrijk leverde 2 procent in (167.296) en in Spanje was februari 2020 goed voor een daling van 5 procent na de verkoop van 97.025 auto’s.

In Nederland zijn de afgelopen maand 23,4 procent minder auto’s (in totaal 29.496) op kenteken gezet in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.