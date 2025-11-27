Zoveel modellen zijn nog met handbak leverbaar

Minder dan 60 procent van de Nederlandse auto’s heeft nog een handbak , kopten we onlangs. Vijf jaar geleden was dat nog bijna 72 procent. Wij vonden het daarom de hoogste tijd om te onderzoeken hoeveel (of weinig) nieuwe auto’s nog met handbak te krijgen zijn. Dat zijn vaak mild-hybrides.

Volgens onze CarBase zijn er nog 55 nieuwe modellen met een handbak. Die gaan we niet allemaal opnoemen, maar we zetten er een aantal voor je op een rij. Bekijk de tabel onderaan dit artikel voor een volledig overzicht.

We beginnen bij Audi. Het merk met de ringen levert de A1 Sportback en Q2 nog met handbak. Wie een BMW met handbak wil, krijgt wel meteen een hele dikke: alleen de M2 en M4 zijn er nog met die transmissie. Bij Citroën is het aanbod ook schaars; de C3 en C3 Aircross zijn de enige handgeschakelde modellen daar. Dacia levert behalve de elektrische Spring haar hele modellengamma nog met handbak, zelfs op lpg.

Fiat biedt de nieuwe 500 Hybrid en op leeftijd zijnde Pandina aan met handgeschakelde transmissie en Ford heeft de Mustang en Puma met handbak. Bij Hyundai en Kia staan ook nog altijd diverse handgeschakelde modellen in de prijslijst. Bijvoorbeeld de i10, Picanto of stevig vernieuwde Stonic. Dan komen we bij het Brits-Chinese Lotus, dat behalve twee elektro-kanonnen de Emira nog levert, zelfs in een nieuwe uitvoering. Mazda heeft de anno 2025 unieke MX-5 handgeschakeld en Nissan heeft de Qashqai met handbak voor je staan. Porsche overhandigt je, na minstens twee ton achter te laten, de sleutels van een 911 Carrera T of GT3 met handgeschakelde transmissie.

De Renaults Captur en Clio zijn er ook nog met handbak. Seat levert de Arona, Ateca, Ibiza en Leon (Sportstourer) nog met handbak en Skoda heeft onder andere de handgeschakelde Fabia en Karoq in het aanbod. Suzuki levert de goedkope en zuinige Swift met handbak en Toyota levert behalve de Aygo X ook de GR Yaris daarmee. Tot slot Volkswagen. In die showroom kun je nog een Golf (Variant), Polo en de crossovers T-Cross en Taigo met drie pedalen in de orderboeken aanvinken.

Nieuw en handgeschakeld, november 2025