Zoveel inkomsten halen EU-landen uit autobelastingen

Belastingen op de verschillende zaken die met auto's te maken hebben, zijn een enorme bron van inkomsten voor overheden. Vaak denken we in Nederland dat we daarin de absolute koplopers zijn, maar dat blijkt niet te kloppen.

Uit een nieuwe berekening van ACEA, de brancheorganisatie voor autofabrikanten in de EU, blijkt dat er per auto in België het hoogste bedrag aan belastinggeld wordt geïnd. Daar haalt de overheid per auto per jaar dik € 3.000 aan belastingen binnen. Nederland staat op de zesde plaats, met gemiddeld € 2.158 per auto per jaar. Daar horen alle auto-gerelateerde belastingen bij, zoals bpm, mrb, brandstofaccijnzen en btw op onderdelen en onderhoud.

Gemiddelde belastinginkomsten per auto per jaar

België: € 3.187 Oostenrijk: € 2.678 Finland: € 2.523 Ierland: € 2.438 Denemarken: € 2.251 Nederland: € 2.158 Duitsland: € 1.963 Frankrijk: € 1.911 Italië: € 1.727 Zweden: €1.561 Portugal: € 1.528 Griekenland: € 1.264 Spanje: € 1.068

Brandstof

Wel zijn we in Nederland het meest van de hele EU kwijt aan belasting op benzine. Hier haalt de overheid € 813 per 1.000 liter benzine binnen aan accijnzen. In Hongarije is dat het minst, met € 345 per 1.000 liter. Diesel is in de EU gemiddeld genomen nog altijd minder zwaar belast dan benzine. Italië haalt het meest binnen aan belastingen op diesel, met € 617 per 1.000 liter. Wederom is het Hongarije dat het minst binnenhaalt, met € 317 per 1.000 liter diesel.

Totale inkomsten

De koploper als het gaat om absolute inkomsten, is Duitsland. Dat tikte in 2019 maar liefst € 99,9 miljard binnen aan autobelastingen. In Nederland ging het dat jaar om € 21,5 miljard. Ierland haalde het minste binnen, met € 6,2 miljard.

Bron: ACEA