Zoveel AI krijgt jouw auto

Kunstmatige intelligentie, of AI, speelt een steeds prominentere rol in ons leven, ook in het automobiele deel daarvan. Bij Bosch ontdekken we welke kant dat uitgaat en welke hordes er nog te nemen zijn.

Kunstmatige intelligentie neemt steeds meer taken van ons over, ook in de auto. En dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Bosch gunt ons op het drukke wegennet rondom het hoofdkwartier in Stuttgart alvast een blik achter de schermen van waar ze mee bezig zijn en vooral wat Artificial Intelligence (AI) met Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) kan doen. Selecteren we onze auto straks niet meer op pk’s maar op IQ?

Voertaal Engels

Aan boord van het eerste prototype maken we kennis met de achterkant van door AI gestuurde ADAS. Generatieve AI werkt met taal. In een wereld waar doorgaans alles lijkt te communiceren met nullen en enen zien we nu het beeld van de camera achter de voorruit omgezet worden in tekst - begrijpelijke tekst. In simpele zinnen wordt de omgeving in woorden gevangen. Op basis van deze gegenereerde teksten leert AI vervolgens de echte wereld beter te begrijpen om zo beslissingen tijdens het rijden te verbeteren. Op basis van die gegenereerde zinnen bedenkt AI een instructie voor het ADAS-systeem. Op een gegeven moment lezen we op een display de Engelse tekst: “scene_description: A red truck is stationary in the right lane, and a green traffic light is visible. Ego_vehicle is positioned in the left lane. Ego-action: Ego should maintain speed and stay in the left lane to safely navigate past the stationary truck and green light.” Hierbij wordt ons eigen voertuig telkens aangeduid als ‘ego’, de ik-persoon. De computer aan boord blijkt dus in staat om beelden te interpreteren en daar na een vliegensvlug denkproces een actie c.q. instructie aan te koppelen.

Tijdens onze rit gaat alles goed. Maar het kan ook anders. Zo kan een object op de weg worden herkend als een bal. En wanneer die bal de rijbaan op komt rollen, kan AI bedenken dat daar een kind achteraan kan komen rennen, en dus zal er preventief snelheid worden geminderd.

Instapversie

In een tweede prototype maken we kennis met een AI ADAS-oplossing voor het basissegment: elementair, simpel en goedkoop. De benodigde informatie komt van een 8-megapixelcamera achter de voorruit plus een achteruitrijcamera, meer niet. Naast de functionaliteit die we al kennen van conventionele non-AI ADAS-systemen biedt dit budget-AI-systeem al tal van extra voorzieningen. Kunstmatige intelligentie is continu bezig de videobeelden te interpreteren. Hierdoor past het, zonder gebruik te maken van navigatiedata, de snelheid aan wanneer de camera een rotonde of een bocht ziet opdoemen. Verder worden we keurig in het midden van de rijbaan gehouden wanneer de belijning ontbreekt.

In eerste instantie volgt het systeem de auto voor ons. En nadat die auto is afgeslagen en wij rechtdoor gaan, bepaalt AI door almaar de beelden van de omgeving te interpreteren de meest logische plek op de weg, of wat daar nog van over is aan de rand van een Stuttgarts industriegebied. Volgens de meerijdende ingenieur komt AI er zelfs uit wanneer er een dikke laag sneeuw ligt. Daarnaast kan er zelfstandig van rijbaan gewisseld worden: AI past de snelheid aan tot er een plekje is op de rijstrook naast ons en schuift de auto dan een baan op. En aan het eind van de rit hoort ook zelfstandig parkeren tot de mogelijkheden. En dat alles op basis van Bosch Platform Software met modulaire AI-gestuurde video-interpretatie.

Om de kosten laag te houden werkt het met de camera’s plus een chip die van een externe partij komen. Bij ons demonstratievoertuig is die laatste een System on Chip (SoC) van het Chinese Horizon. Het is overigens een basissysteem en dat kent ook beperkingen. Doordat de camera achter de voorruit geen zijstraat in kan kijken, kan de auto op een kruising niet zelfstandig afslaan. Voor een budgetvriendelijk systeem functioneert het prima. De uitdagingen zijn nu nog verdere verfijning, eventueel toevoegen van extra functionaliteit, maar vooral het compacter schrijven van de code zodat er meer op een chip past of dat er goedkopere chips gebruikt kunnen worden.

Lef tonen

De derde auto waarmee we door Stuttgart en omgeving de weg op gaan is de Exeed Sterra ET van het Chinese Chery. Met aan boord een elftal camera’s en vijf radarsensoren wordt deze auto in Stuttgart gebruikt om extra functies te ontwikkelen op basis van AI. Denk hierbij bijvoorbeeld wél aan links afslaan op een gelijkwaardige kruising. En daarbij gaat het niet alleen om het zicht naar links. Als mens zijn we in dit soort situaties gewend om langzaam naar voren te rollen en je plek op te eisen in het verkeer. Dat vraagt, hoe minimaal ook, om een beetje lef, lef waarover een auto normaliter niet beschikt. Met kunstmatige intelligentie moet de auto wat brutaler worden. Zonder problemen slaat de auto op de kruising zelfstandig linksaf. Zolang er maar voldoende ‘zintuigen’ aan boord zijn, is de auto duidelijk steeds meer in staat menselijke trekjes aan te nemen en ons op een slimme manier te ontzorgen. Je moet je er als bestuurder (of eigenlijk ben je meer passagier) alleen nog wel even aan durven overgeven.