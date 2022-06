Zotye 5008 EV (2012) - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vandaag op de planken van In het Wild een wel heel opvallende Chinese elektrische auto. Van een afstandje lijkt het te gaan om een Daihatsu Terios, maar het witte elektrische SUV'tje op deze foto's is een Zotye 5008 EV met een interessant verhaal. We bedanken AutoWeek-lezer C. Sorkale ook en publique hartelijk voor het inzenden van de foto's.

Met de eerste generatie Terios lanceerde Daihatsu in 1997 een compacte SUV-achtige die het in zijn eerste gedaante - ook in Nederland - tot 2006 volhield. De avontuurlijke Japanner werd in 2006 opgevolgd door een nieuwe generatie, een auto die in ons land marginaal meer klanten naar de showrooms wist te lokken. Het inmiddels failliete Chinese Zotye leek meer gecharmeerd van de Terios dan het Nederlandse publiek. Nadat Daihatsu de tweede generatie Terios lanceerde, slingerde de Chinese fabrikant Zotye - onder meer bekend van de in licentie gebouwde Fiat Multipla - de productie van zijn eigen Terios aan: de 2008 (foto's 7, 8 en 9). Het is die 2008 die als basis dient voor de 5008 EV op de foto's, maar over deze elektrische versie straks pas meer.

De geschiedschrijving biedt helaas geen volledige duidelijkheid over of en wanneer Zotye de rechten voor zijn op de Terios gebaseerde SUV'tje in handen kreeg. Enerzijds wordt beweerd dat de 2008 een onofficiële kopie van de Terios was, anderzijds vertellen bronnen dat Zotye de rechten voor de productie van de Terios in 2006 via de Maleisische tak van Daihatsu (Perodua) in handen kreeg, al lezen we ook dat Zotye de mallen en de resterende rataplan in 2009 van de Japanse tak van Daihatsu kocht. Hoe dan ook: in 2008 verscheen de Zotye 2008 ten tonele, een auto zonder Daihatsu-machines maar met Mitsubishi-motoren die zijn wielbasis in ieder geval tot op de millimeter met het origineel deelt. De 2008 ging in het kalenderjaar waar hij niet bewust naar is vernoemd onder het mes en kreeg toen een meer eigen frontje aangemeten met de grotere koplampen zoals je die op de auto op de foto's ziet en hij kreeg ook een eigen interieur. Modelnaam 2008 werd omgewisseld voor 5008, maar aan de opzet van de auto veranderde verder weinig (foto's 10 en 11).

Dan komen we aan in 2011, het jaar waarin Zotye besluit om van de 5008 een volledig elektrische versie te voeren. Die 5008 EV kreeg - volgens Chinese informatie - in Zotye's fabriek een 37 pk sterk elektromotortje, al heeft de 5008 EV volgens zijn kentekenregistratie slechts een 15 pk sterk elektrohart. Het accupakket - zo'n 32-35 kWh groot - zou de auto een NEDC-bereik van zo'n 200 kilometer geven, al verschillen ook deze cijfers van bron tot bron. Hoe dan ook was het accupakket van de 5008 EV op deze foto's niet meer wat het geweest is. Op diyelectriccar.com - een website voor slimme EV-knutselaars - hebben we het hier gekiekte exemplaar namelijk teruggevonden, compleet met een uitgebreide fotoserie van de eigenaar die het accupakket een opfrisbeurt geeft. Zeker de moeite van het klikken waard, al is het maar om de foto's van de uit de auto verwijderde accu's en de wirwar van klemmetjes en snoertjes.

De eigenaar heeft de 5008 EV begin dit jaar op de kop getikt, ongetwijfeld voor de spreekwoordelijke automobiele appel en een ei. Een slimme manier om van de SEPP-aanschafsubsidie te profiteren, de Zotye 5008 EV staat namelijk op de SEPP-autolijst die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is opgesteld. Nog iets opmerkelijks: volgens zijn kentekenregistratie is dit witte exemplaar in 2012 origineel in Nederland geleverd.

Terug naar de Zotye 5008, die mocht na de introductie van de elektrische versie in 2011 namelijk gewoon nog een paar jaar mee. In 2013 voerde Zotye namelijk weer een facelift op het model door om het eindresultaat in 2013 als de T200 te presenteren (foto's 12 en 13). Die T200 verdween in 2015 van de markt. De 2008 werd vanaf 2009 overigens ook in India verkocht als Premier RiO. De Daihatsu die een Zotye die een Premier werd. Een bijzonder verhaal.