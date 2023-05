Zonsondergang voor Rolls-Royce Dawn

Aan alles komt een eind, ook aan de productie van gigantische luxueuze slagschepen als de Rolls-Royce Dawn. Dat de productie van het open equivalent van de Wraith dit jaar zou stoppen, werd vorig jaar al gelijktijdig met het afzwaaien van de Ghost bekend. Nu is de zon voor de Rolls-Royce Dawn definitief ten onder gegaan.

Rolls-Royce stelde de 5,3 meter lange Dawn in 2015 voor tijdens de IAA van Frankfurt. De op de Wraith gebaseerde en dus gedeeltelijk van BMW-techniek gebruikmakende Dawn had een 6.6 biturbo V12 die het in de basis tot 571 pk schopte maar die in de later verschenen Black Badge-variant een vermogen van 601 pk en 841 Nm op de been bracht.

Volgens Rolls-Royce is de Dawn zijn meest succesvolle open model ooit. De Dawn gaat de daarnaast ook de geschiedenisboeken in als de laatste open Rolls-Royce met verbrandingsmotor ooit. De naam van de open Rolls was een verwijzing naar de Silver Dawn Drophead Coupé waarvan Rolls-Royce tussen 1950 en 1954 nog geen dertig exemplaren maakte. Om het niveau van comfort dat de Dawn bood te illustreren, meldt Rolls-Royce dat een Amerikaanse journalist met een Dawn door een gebied reed waar zich een aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter voltrok. De journalist in kwestie hoorde pas de volgende ochtend dat er een aardbeving was en zou door het comfort van de Dawn niets gemerkt hebben. In Nederland zijn 17 exemplaren van de Dawn gekentekend.