'Zomerintroductie Volkswagen ID.3 nog steeds in gevaar'

Op papier is de Volkswagen ID.3 er helemaal klaar voor om de Nederlandse markt te bestormen. Een actieradius van 330 tot 550 kilometer volgens de WLTP-cyclus en prijzen 'vergelijkbaar met die van vergelijkbare auto's met een verbrandingsmotor'. Met die cijfers hoopt Volkswagen ook met een EV de massa te bereiken. Vanaf komende zomer moet duidelijk worden of het een gouden greep is, maar dan moet het eerst lukken om de auto's tegen die tijd klaar te hebben.

De afgelopen maanden doken er al regelmatig berichten op dat een groot softwareprobleem de introductiedatum in gevaar brengt. Volkswagen zou met man en macht werken aan een oplossing. Vorige maand maakte de Nederlandse importeur zich in ieder geval nog geen zorgen. Een mogelijke vertraging zou op dat moment nog niet aan de orde zijn. Nu bericht Manager Magazin, dat eerder ook al problemen met de ID.3-productie naar buiten bracht, dat het einde van de problemen nog altijd niet in zicht is. Inmiddels zou er 'door velen in het topmanagement getwijfeld worden of het voor de zomer gaat lukken'. Ook zouden er al ontslagen zijn gevallen.

De basis-architectuur van de software in de ID.3 zou 'te haastig ontworpen zijn', maakt Manager Magazin op uit gesprekken met bronnen binnen Volkswagen. Daardoor zouden verschillende aspecten ervan niet goed met elkaar communiceren en uitvallen. Er wordt volop getest met prototypen, maar naar verluidt duiken er 'tot wel 300 problemen per dag' op. Volgens de ingewijden kan de introductievertraging tot wel een jaar oplopen. Er wordt door 'een team van 10.000 man' gewerkt aan een oplossing.