Zoek je een vakantieauto, dan zijn dit voor €2.000 prima auto’s

Het idee is om zo’n twee mille uit te geven. We gaan met de auto op reis en naderhand proberen we hem - als het even kan - voor de aanschafprijs weer te verkopen! Mooie vergezichten bijna voor nop - een aantrekkelijker alternatief dan kijken vanuit een klein vliegtuigraampje, niet? We portretteren drie verschillende occasions - voor verschillende reizen/reisgezelschappen!

Peugeot 407 SW 2.0-16V XS - 2006 - 242.620 kilometer - €1.999

Ga je met je gezin of vrienden een verre reis ondernemen, dan moet je het zoeken in de hoek van ongeliefde, grotere occasions. Een kanshebber is dan de Peugeot 407 SW: met zijn uiterlijk en wat betreft betrouwbaarheid kon hij niet in de schaduw van voorganger 406 staan, kende daardoor een hoge afschrijving, zodat je bij wijze van spreken struikelt over exemplaren die nog maar 2 mille moeten kosten. Voor een maandje of wat heb je er een ruim en comfortabel werkpaard aan en - indien gewenst - geef je hem daarna weer een schop. In het aanbod komen we deze Peugeot 407 SW tegen. 17 jaar oud, dus alle kinderziektes zullen er wel uitgefilterd zijn.

Paar duizend kilometer erbij moet kunnen

In Klokje Rond schitterde eenzelfde 407 SW wiens tweeliter op lpg liep - en met vijf ton op de klok liep hij nog altijd. De 45-SP-KG (slechts twee eigenaren gehad) zit nog niet eens op de helft, dus die paar duizend reiskilometers moeten geen probleem zijn. Dat we hier en daar parkeerdeukjes aantreffen, is niet erg. Zeker niet als Frankrijk of Italië het reisdoel is. Het interieur is belangrijker, en dat ziet er nog best puik uit!

Het meubilair is niet versleten of doorgezakt, als XS zit -ie goed in de spullen (lichtmetalen wielen, automatisch inklapbare buitenspiegels, elektrische ramen rondom, bandenspanningssensor, tractioncontrol, cruisecontrol, climatecontrol, regen- en lichtsensor, audiobediening vanaf het stuur). Uiteraard kunnen we vanaf hier niet beoordelen of alles nog werkt, maar omdat de vraagprijs inclusief afleveringsbeurt is, zijn defecten wellicht meteen op te lossen. Wat er níet op zit, is roest. Dat is al lang geen issue meer bij Zuid-Europese vierwielers, ook niet als ze al wat jaartjes ouder zijn. Een trekhaak is wel aanwezig (plus een witte nummerplaat). Deze 407 mag geremd 1.500 kilo trekken, dus een behoorlijke caravan hoeft voor deze miskende Française geen probleem te zijn. Vive les vacances!





Signalement

Merk Peugeot

Type 407 SW 2.0-16V XS

Bouwjaar maart 2006

Kilometerstand 242.620

Vraagprijs €1.999

Waar te koop? T. Bouw Auto’s, Bovensmilde

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 448 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:12,0

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid 209 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Fiat Doblò 1.6-16V ELX - 2004 - 223.700 kilometer - €1.995

Heb je een jong gezin inclusief baby, dan telt maar één ding: zoveel mogelijk ruimte voor badje, luiers, campingbedje, kinderwagen, meer luiers, strandballen, zwembandjes, kleding, spelletjes en nog veel meer luiers. Zoveel spullen passen niet in bovenstaande stationwagon, dus moet het een grote ‘blokkendoos’ zijn. Oh, en er telt nog iets: met een baby aan boord moet je er niet aan denken pech te krijgen op een gloeiendhete autostrada.

Bestelwagengenen

Misschien is deze Fiat Doblò dan iets voor jou. Want hoewel de vraagprijs slechts 2 mille is, doet de aanbieder hem weg inclusief verse apk, kleine onderhoudsbeurt én drie maanden garantie - meer dan genoeg voor de zomervakantie! Wat eveneens genoeg voor de zomervakantie is, is het ruimteaanbod. In standaard-trim is de bagageruimte al 750 liter groot, indien alles is neergeklapt groeit dat tot een duizelingwekkende 3.000 liter! Je ziet: de Doblò is ontworpen om zoveel mogelijk spullen mee te sjouwen. Bestelwagen-genen dus, en dat vertaalt zich in een onderstel dat bestaat uit starre assen en bladveren achter. Robuust, maar niet zo verfijnd in de omgang.

Sowieso is deze Italiaanse container geen vervoermiddel voor scheurijzers. Nog niet eens zozeer om de kinderen wagenziek te krijgen, maar meer omdat de brave, atmosferische 1600 met zijn 103 pk prestaties aan de dag legt die weinig méér dan goedmoedig zijn. In dat kader past het feit dat ABS en ESP afwezig zijn en dat het aantal airbags slechts twee bedraagt. Wat zit er dan wel op en aan? Handige schuifdeuren, tafeltjes achterop de voorstoelen (heeft het kroost toch het idee in een vliegtuig te zitten!), elektrische voorportierruiten, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en - opmerkelijk - een regensensor. Dat is het wel zo’n beetje. Na de vakantie zal de kilometerteller waarschijnlijk nog geen 230.000 aanwijzen, dus raak je hem wel weer voor de aanschafprijs kwijt. Of ben je inmiddels gehecht aan al zijn functionele kwaliteiten, dan houd je hem lekker zelf!

Signalement

Merk Fiat

Type Doblò 1.6-16V ELX

Bouwjaar maart 2004

Kilometerstand 223.700

Vraagprijs €1.995

Waar te koop? Autogarage De Nollen, Heerhugowaard

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.596 cc

Max. vermogen 76 kW/103 pk bij 5.750 tpm

Max. koppel 145 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 750 l/

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1:11,6

0-100 km/h 12,6 s

Topsnelheid 168 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Idols - 2004 - 172.870 kilometer - €1.999

Maar wat als je gewoon met zijn tweeën bent of in je eentje een trektocht door Europa wilt maken en genoeg hebt aan een compact, licht - dus goedkoop te rijden - voertuig dat het simpelweg altijd moet doen, opdat je niet ergens op een verlaten bergkam in Slovenië stil komt te staan tussen een familie hongerige beren? Dan richt je je blik op het Verre Oosten en valt je oog misschien wel op deze Toyota Yaris van de eerste generatie (de faceliftversie). Wat zeg je? Sufbak? Welnee, dit is de Idols-editie, bedoeld om meer jongeren in de compacte Toyo te lokken!

De kilometerstand van deze driedeurs hatchback is verreweg het laagst van de geportretteerde occasions. Hij staat bij een autobedrijf dat tevens aan car cleaning doet, dus mag je verwachten dat je hem in ieder geval schoon meekrijgt. Zaken als een 12V-aansluting en een soundsystem moeten de Idols-gedachte uitdragen, maar bovenal is het een Yaris.

Dus genoeg ruimte voorin, minder ruimte achterin. Plaats voor extra koffers, zeggen we dan maar, want met 205 liter is de kofferruimte zelf eveneens bescheiden. Een trekhaak is aanwezig. De 92-NT-NK mag 650 kilo geremd trekken, maar of je dat wilt, is een tweede. Met 68 pk en 90 Nm is de eenliter geen toonbeeld van kracht en souplesse. Op de foto’s ziet het Japannertje er van een afstand nog heel netjes uit. Dichterbij gekomen zien we wel wat beschadigingen (wieldop) en wat slijtageplekken in het interieur, maar dat is uiteraard niet van invloed op de - erkende - betrouwbaarheid van de Yaris. Bovendien is de vraagprijs er naar. Ook deze auto zal na de vakantie beslist evenveel opbrengen als wat hij gekost heeft – zeker gezien zijn bescheiden tellerstand. Een fijne Europareis hoeft dus niet veel te kosten!

Signalement

Merk Toyota

Type Yaris 1.0 VVT-i Idols

Bouwjaar februari 2004

Kilometerstand 172.870

Vraagprijs €1.999

Waar te koop? Neef Auto’s en Autocleaning, Gemert

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 998 cc

Max. vermogen 50 kW/68 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 90 Nm bij 4.100 tpm

Bagageruimte 205 l/950 l

Max. aanhanger geremd 650 kilo

Gem. verbruik 1:17,5

0-100 km/h 13,6 s

Topsnelheid 155 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze vakantiekarren past bij jou?

Samenvattend: we hebben wederom drie verschillende auto’s uitgekozen, bedoeld voor desbetreffende vakantiebehoeftes: een compacte hatchback voor stelletjes, een riante stationwagon voor de vriendenclub en een slokop van jewelste voor het jonge gezin. Wat zou jouw ideale vakantiekar van 2 mille zijn? Laat het ons weten!