Zo zuinig is de Volkswagen Up in de praktijk

Het is een bekend verhaal, het A-segment sterft uit. Volgens de overlevering zijn compacte, zuinige benzineauto’s voor fabrikanten niet meer rendabel. De Volkswagen Up, ster van dit verhaal, is op het moment van schrijven alleen nog uit voorraad leverbaar. Op welk benzineverbruik kun je rekenen als je zo’n voorraadauto aanschaft of een tweedehands Up koopt? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft inzicht.

Voordat Volkswagen de stekker uit het model trok was de compacte Up een groot succes. Alleen al in Nederland verkocht Volkswagen er zo’n 95.000 van. De auto is voorzien van eenvoudige techniek en heeft altijd een driecilinder onder de motorkap. Instappen kan met een 1,0-liter met 60 pk, hetzelfde blok is ook verkrijgbaar met 75 pk vermogen. Kortstondig werd de 1.0 TSI met 90 turbo-pk geleverd, een motor die in de Up GTI werd opgeschroefd tot 115 pk. Daarnaast waren er de Eco Up met aardgastank en een elektrische e-Up. In dit artikel kijken we naar de turboloze benzinevarianten met 60 en 75 pk.

Gemiddeld verbruik Up 60 pk

Van de Volkswagen Up met 60 pk-motor vinden we in de AutoWeek Verbruiksmonitor maar liefst 61 exemplaren. Gemiddeld rijden de bestuurders met deze auto 5,3 liter per 100 kilometer. Ze verbranden dus elke 19,1 kilometer een liter benzine.

Natuurlijk zijn er uitschieters naar boven en naar beneden. Zo rijdt de zuinigste bestuurder al bijna 60.000 km lang met een verbruik van 4,17 liter op 100 kilometer. Deze 1 op 24 ligt heel dicht bij de fabrieksopgave voor deze auto, 1 op 24,4. De eigenaar geeft wel aan bewust zuinig te rijden.

Aan de onderkant van de Verbruiksmonitor vinden we een eigenaar die juist beweert sportief te rijden. Deze rijstijl resulteert in een verbruik van 6,38 liter per 100 kilometer over een afstand van ruim 45.000 kilometer. Gezien de rijstijl lijkt deze 1 op 15,7 allerminst onredelijk.

Verbruik Up! 75 pk

Uitgaande van de AutoWeek Verbruiksmonitor is de Up met 75 pk aanzienlijk zeldzamer. We vinden er twaalf exemplaren van, die een gemiddeld verbruik laten noteren van 5,7 liter op 100 kilometer. Een verschil dat groter is dan de fabriek doet geloven. De 75 pk-variant zou 4,2l/100 km moeten verbruiken tegenover 4,4l/100 km voor de versie met 60 pk. Het lijkt erop dat de krachtigere motor eigenaren met een zwaardere rechtervoet aantrekt, die het vermogen daadwerkelijk gebruiken.

Als brandstofverbruik belangrijk voor je is, lijkt de Volkswagen Up met 60 pk een verstandige keuze, al zal de zuinige rijder ook keurige waarden toveren uit de versie met 75 pk. De Up is een stuk zuiniger dan de Opel Karl en laat ook de Kia Picanto achter zich. Wel moet hij nipt zijn meerdere erkennen in de Mitsubishi Space Star en Hyundai i10.