Zo zuinig is de Mitsubishi Space Star 1.0 in de praktijk

Het klopt dat Mitsubishi heeft aangekondigd dat de Space Star binnenkort een sterretje wordt. Dat mag de pret niet drukken, want tot die tijd is het mooi wél de goedkoopste nieuwe auto van Nederland. Met dat interessante feit ga je het in deze rubriek alleen niet redden. De hamvraag luidt hier immers: hoeveel brandstof verbruikt de Mitsubishi Space Star in de praktijk?

De Mitsubishi Space Star is sinds 2013 op de markt. Drie jaar later kreeg de auto een iets vlottere neus aangemeten en in 2020 gebeurde dat opnieuw. Voor Mitsubishi is het model best succesvol, want met uitzondering van vorig jaar zijn er sinds zijn introductie nooit minder dan twee-, en soms nipt meer dan drieduizend exemplaren verkocht. Geen gigantische aantallen voor dit betaalbare segment, wel genoeg om de Space Star geen muurbloempje te noemen.

Verbruik 1.0 ClearTec

De Space Star was vanaf het begin verkrijgbaar met de 1,0-liter en een iets krachtigere 1,2-liter ClearTec. In de beginjaren lijkt de 1,0-liter de meest gekozen variant te zijn, 24 van de 30 eigenaren die hun tankbonnen invoeren, beschikken namelijk over de minst krachtige motorversie. Het verbruik dat zij daarmee neerzetten? Een keurige 5,2 l/100 km, één liter benzine per 19,5 km. Het lijkt ons een waarde om tevreden mee te zijn, zelfs al wijkt die 30 procent af van de door de fabriek beloofde 1 op 25.

De zuinigste Space Star-rijder reed in 2,5 jaar tijd 41.511 kilometer. Daarvoor werd net geen 1.800 liter benzine verstookt, wat resulteert in een gemiddeld verbruik van 1 op 23,2. Slechts 7,5 procent minder zuinig dan de fabrieksopgave. De 'onzuinigste' Space Star-rijder met een significant aantal tankbeurten legde 5.000 km af met een verbruik van 1 op 17,6. Weliswaar grotendeels onder winterse omstandigheden, wat het gemiddelde verbruik negatief beïnvloedt. De meest complete ‘onzuinige’ meting begon in 2021 en duurt nog altijd voort. Met 1 op 17,8 is het resultaat daarvan alsnog moeilijk slecht te noemen. Wel ten opzichte van de fabrieksopgave, waarvan dit resultaat 40,3 procent afwijkt. Ook leuk: één bestuurder rijdt al bijna 80.000 km lang exact het gemiddelde verbruik.

Gat dichttanken

Mocht je nog zo’n zuinige Space Star willen, ren dan niet meteen naar de showroom. De goedkoopste nieuwe auto van Nederland is alleen nog verkrijgbaar met de 1,2-liter motor onder de kap. Dankzij die extra inhoud ‘doet’ die gemiddeld 1 op 18,6, als we de gebruikers mogen geloven. Aanzienlijk minder goed dan de een-na-goedkoopste auto van het land, de Hyundai i10, die in de praktijk 1 op 20 blijkt te halen. Om het prijsverschil van slechts 105 euro tussen beide auto’s dicht te tanken moet je een lieve 15.000 kilometer rijden.