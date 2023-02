Zo zuinig is de Honda Jazz 1.3 in de praktijk (versus de Hybrid)

Je zou het een muurbloempje kunnen noemen, de Honda Jazz. Een vergeten model is het allerminst, want nog elk jaar vinden zo’n 500 exemplaren van deze praktische mini-MPV hun weg naar een Nederlandse oprit. Geef de kopers eens ongelijk. De Jazz is misschien geen voordelige auto, hij is wel ruim, praktisch en bewijst zich als een betrouwbare metgezel. Maar is hij ook zuinig? We vergelijken het praktijkverbruik van de 1.3 (2015-2020) met dat van de nieuwe Honda Jazz 1.5 Hybrid.

De Honda Jazz is een wat vreemde eend in de bijt, als MPV-achtige in het B-segment. Andere fabrikanten hebben dit type auto afgezworen en zetten vol in op SUV-modellen en crossovers. In alle gevallen gaat het om hogere modellen met een groter frontaal oppervlak, niet per se dé formule voor een gunstig brandstofverbruik.

Verbruik Honda Jazz 1.3

Ondanks het wat hogere koetswerk slagen eigenaren van een Honda Jazz 1.3 erin om gemiddeld een verbruik van 5,5 liter per 100 km te realiseren, het equivalent van 1 op 18,3. De zuinigste bestuurder duikt daar met 1 op 21,7 ver onder en doet dat al ruim 38.000 km lang. Met 1 op 16,6 doet de eigenaar van een Jazz uit 2016 het alsnog helemaal niet verkeerd, terwijl hij daarmee toch de bovengrens van het brandstofverbruik markeert. Of de ondergrens, het is maar hoe je het bekijkt.

Hybride maakt echt verschil

Sinds 2020 is de Honda Jazz weer verkrijgbaar als hybride, net als de voorlaatste generatie. De eigenaren die het brandstofverbruik bijhouden in de AutoWeek Verbruiksmonitor noteren een gemiddeld benzineverbruik van 4,5l/100 km, wat overeenkomt met 1 op 22,2. Daarmee is de nieuwe, hybride Jazz in de praktijk ruim 20 procent zuiniger dan het uitgaande exemplaar. De zuinigste rijder haalt zelfs 4,1l/100 km, dus 1 op 24,5. In het slechtste geval ‘doet’ deze Jazz Crossstar nog altijd 1 op 19,8.

De Honda Jazz Hybrid blijkt in de praktijk significant zuiniger dan zijn voorganger, de Jazz 1.3. Maar ook deze MPV-achtige hatchback laat een meer dan acceptabel praktijkverbruik zien. Zijn brandstofverbruik ligt keurig in lijn met bijvoorbeeld de Opel Corsa en Volkswagen Polo. Zijn verbruik is gemiddeld genomen ook gunstiger dan dat van de Citroën C4 Cactus.