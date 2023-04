Zo zuinig is de Ford Kuga 1.5 EcoBoost (2013-2019) in de praktijk

Welbeschouwd is de Ford Kuga een hoge Focus en we weten: een hogere koets komt doorgaans met een hoger verbruik. Is het benzineverbruik van de Kuga 1.5 EcoBoost nog een beetje acceptabel, of hakt het verbruik van deze SUV stevig in het gezinsbudget? We zoeken ’t op in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

De in dit artikel beschreven Ford Kuga is van de tweede generatie en werd geleverd tussen 2013 en 2019. In 2016 kreeg de auto een wat stoerdere snuit aangemeten, maar motorisch veranderde er niets. De 1.5 EcoBoost in deze generatie Kuga heeft nog ‘gewoon’ vier cilinders, terwijl de motor in de huidige Focus en Kuga is teruggeschaald naar drie cilinders.

Gemiddeld verbruik Kuga 1.5 EcoBoost

De elf eigenaren van een Kuga 1.5 EcoBoost laten een gemiddeld verbruik van 1 op 12,5 zien. Deze 8,1 l/100 km ligt niet eens ver van de fabrieksopgave, die voor een 150 pk sterke voorwielaandrijver is vastgesteld op 7,2 l/100 km. De zuinigste bestuurder overtreft zelfs de verwachtingen door gemiddeld 6,9 l/100 km te rijden.

De minst zuinige Kuga 1.5 EcoBoost in de AutoWeek Verbruiksmonitor rijdt juist 23,9 procent minder zuinig dan de fabrieksopgave. Met 1 op 11,2 blijft het verbruik nog steeds enigszins binnen de perken, gezien de bestuurder van deze auto nog geen 10.000 km per jaar lijkt te rijden.

Elektrificatie de moeite waard?

Gemiddeld genomen is de viercilinder Ford Kuga EcoBoost geen bijzonder zuinige auto. Of het nieuwe model met de driecilinder 1.5 zuiniger is, zal nog moeten blijken. Focus-rijders lieten met deze motor een gemiddeld verbruik van 1 op 14,2 zien. Daarnaast is er de Kuga Plug-in Hybrid, waarmee natuurlijk een aanzienlijk gunstiger brandstofverbruik in het verschiet ligt. Zo laten eigenaren van een Kia Sportage Hybrid zien dat gemiddeld 1 op 15,8 prima mogelijk is.